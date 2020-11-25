Тотальное поражение "команды Дмитрия Медведева" стало реальностью

Вместо 16 существующих сегодня институтов развития в России создаётся единый институт развития под эгидой Внешэкономбанка. Это означает две вещи: во-первых, тотальное поражение "команды Дмитрия Медведева". Во-вторых, серьёзнейшее усиление ставшего "главным по развитию" руководителя ВЭБ Игоря Шувалова. Такие краткие выводы в анализе для Царьграда делает политический консультант Андрей Перла.

Решение по государственным корпорациям стало вторым шагом премьер-министра Михаила Мишустина по глобальной чистке чиновничьего аппарата. Напомним, в январе чиновников ждёт большая правительственная реформа. А теперь речь заходит и о перетряхивании институтов развития. Обозреватель Царьграда Андрей Перла уверен, что серьёзная реформа означает перераспределение влияния и полномочий в правительстве и вокруг. В частности, вырастет влияние вице-премьера Андрея Белоусова. Таким образом, "в очередной раз подтвердилось то, о чём Царьград говорит уже давно: эффективное и действительно способное справиться с экономическим кризисом правительство России - это правительство, которое последовательно воплощает в жизнь "план Глазьева - Белоусова - Малофеева".

В то же время главным выигравшим в результате реформы госкорпораций выглядит глава Внешэкономбанка России Игорь Шувалов. Однако, как подчёркивает Андрей Перла в своём аналитическом материале, мы говорим о человеке с особенной репутацией, не раз попадавшем в громкие скандалы - в деталях об этом читайте по ссылке.

Согласен с Перлой и член политического совета регионального отделения "Партии Роста" в Приморском крае, директор ДНС Групп Дмитрий Алексеев. Он отмечает, что реформа институтов развития зрела давно. Это необходимая задача. При восьмилетней стагнации экономики у нас до сих пор работают несколько десятков госкорпораций, напомнил Алексеев. Казалось бы, поставлена "жирная точка на всех попытках "медведевской модернизации", однако фигура Игоря Шувалова во главе объединённых институтов развития смущает и Алексеева.

"Нельзя не отметить громадное усиление Шувалова на поле "институтов развития". Фактически ему передана вся эта тема. При всём уважении к Игорю Ивановичу у меня почему-то возникают тут же ассоциации с недостроем ЖСК "Остров" и попытками ДОМ.РФ торгануть землёй во Владивостоке. Скажем, дикая афера с попыткой продать рекреационную землю [...], - позицию Алексеев выразил в предоставленном пресс-службе партии комментарии. - Всё бы ничего, я привык относиться с энтузиазмом ко всем начинаниям, но доверия с каждым разом всё меньше. Вот, скажем, какие есть аргументы, что сейчас не будет как всегда?"

Кстати, в деталях реформы разбирал и ведущий "Первого русского" Юрий Пронько. Передачу на тему можно увидеть в плеере чуть ниже.