«Тотальное фиаско провокаторов»: американские спецслужбы не обнаружили взломов инфраструктуры для голосования

Спецслужбы США заявили об отсутствии успешных попыток взлома инфраструктуры для голосования. Одновременно Facebook и Instagram сообщили о блокировке более 100 аккаунтов и страниц в рамках расследования вмешательства в промежуточные выборы в конгресс. В Совфеде заявили, что такое признание американских властей свидетельствует о «тотальном фиаско провокаторов от политики». По мнению экспертов, спецслужбы переложили роль обвинителей на социальные сети, которые, в свою очередь, вынуждены отвечать на обвинения в уязвимости со стороны силовиков.

Спецслужбы США не зафиксировали успешных попыток взлома инфраструктуры для голосования. Об этом говорится в совместном заявлении глав ФБР, Минюста, Национальной разведки и Министерства внутренней безопасности США по поводу возможного вмешательства в американские промежуточные выборы.

«На этот момент у нас нет указаний на взлом нашей национальной инфраструктуры для голосования, который мог бы помешать голосованию, изменить число голосов или подорвать возможность подсчитать голоса», — говорится в совместном документе ведомств.

При этом в заявлении всё же отмечается, что американцы должны быть настороже, так как «зарубежные субъекты, в частности Россия, продолжают предпринимать попытки оказать влияние на настроения общества и предпочтения избирателей при помощи действий, сеющих раздор».

Авторы документа утверждают, что попытки вмешательства всё же могут быть предприняты. В заявлении говорится об угрозе распространения «лжи о собственном вмешательстве», ложной информации о политических процессах и кандидатах, а также продвижении пропаганды в соцсетях.

В Совфеде отметили, что заключение, сделанное спецслужбами США, свидетельствует о несостоятельности обвинений в адрес России.

«Вообще-то сегодняшнее признание — это тотальное фиаско американских провокаторов от политики, затеявших эту долгоиграющую возню про «вмешательство России в выборы» два года назад, дабы оправдать провал «системы» в лице Хиллари Клинтон и дискредитировать «несистемщика» «Трампа», — написал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв на своей странице в Facebook.

Соцсети на страже

На фоне заявлений об отсутствии взлома Facebook выпустил заявление о блокировке более 100 страниц и аккаунтов по подозрению в возможном влиянии на выборы.

«Наше расследование, которое находится на ранних стадиях, обнаружило 30 аккаунтов в Facebook и 85 аккаунтов в Instagram, которые могут быть вовлечены в согласованную недостоверную деятельность. Мы немедленно заблокировали их и сейчас ведем тщательное расследование», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице Facebook.

Reuters

Большинство страниц на Facebook были на русском и французском языках, аккаунты в Instagram — на английском.

Представители соцсетей пояснили, что обычно перед публикацией они проводят более детальное расследование, но на этот раз опубликовали промежуточные данные специально в преддверии выборов. При этом доказательств связи аккаунтов с иностранными субъектами у Facebook нет.

Профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта не считает случайным одновременное появление заявлений спецслужб и Facebook.

«Постоянно кричать о том, что вокруг опасность и на нас нападают, невозможно, потому что периодически нужны какие-то доказательства. Так как их нет, силовики вынуждены признать, что явных признаков «нападений» нет. Тогда роль обвинителей отдаётся социальным сетям, которые по своей инициативе, но при поддержке силовиков, говорят о том, что всё это есть, и они уже взяли на себя зачистку информационного пространства», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что расследование вменяемого России вмешательства идёт уже больше года, а доказательств до сих пор не было найдено. По словам Почты, «и деньги, и репутация тех, кто в этом участвует, оказываются под сомнением».

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что руководство Facebook и Instagram было вынуждено заблокировать ряд постов и аккаунтов только для того, чтобы избежать дальнейших претензий от спецслужб.

«Учитывая, какое внимание уделяется соцсетям в контексте предвыборных технологий, я думаю, что они заблокировали эти аккаунты, даже не проводя расследование, чтобы в очередной раз не быть обвинёнными в том, что у них не существуют защитные механизмы для того, чтобы проводить мониторинг и тщательный анализ таких аккаунтов», — отметил Данюк в беседе с RT.

В беседе с RT Данюк предупредил, что признание в отсутствии доказательств совсем не означает, что теперь США откажутся от теории о вмешательстве Москвы. Возвращения к этим обвинениям стоит ждать уже после оглашения результатов очередных выборов, уверен эксперт. «Скорее всего источником подобного рода заявлений, будет проигравшая сторона», — заключил эксперт.