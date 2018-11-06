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«Тотальное фиаско провокаторов»: американские спецслужбы не обнаружили взломов инфраструктуры для голосования
06 ноября 2018, 15:09 • 92 • В мире
Спецслужбы США заявили об отсутствии успешных попыток взлома инфраструктуры для голосования. Одновременно Facebook и Instagram сообщили о блокировке более 100 аккаунтов и страниц в рамках расследования вмешательства в промежуточные выборы в конгресс. В Совфеде заявили, что такое признание американских властей свидетельствует о «тотальном фиаско провокаторов от политики». По мнению экспертов, спецслужбы переложили роль обвинителей на социальные сети, которые, в свою очередь, вынуждены отвечать на обвинения в уязвимости со стороны силовиков.
AFP © Robyn Beck
Спецслужбы США не зафиксировали успешных попыток взлома инфраструктуры для голосования. Об этом говорится в совместном заявлении глав ФБР, Минюста, Национальной разведки и Министерства внутренней безопасности США по поводу возможного вмешательства в американские промежуточные выборы.
При этом в заявлении всё же отмечается, что американцы должны быть настороже, так как «зарубежные субъекты, в частности Россия, продолжают предпринимать попытки оказать влияние на настроения общества и предпочтения избирателей при помощи действий, сеющих раздор».
Авторы документа утверждают, что попытки вмешательства всё же могут быть предприняты. В заявлении говорится об угрозе распространения «лжи о собственном вмешательстве», ложной информации о политических процессах и кандидатах, а также продвижении пропаганды в соцсетях.
В Совфеде отметили, что заключение, сделанное спецслужбами США, свидетельствует о несостоятельности обвинений в адрес России.
«Вообще-то сегодняшнее признание — это тотальное фиаско американских провокаторов от политики, затеявших эту долгоиграющую возню про «вмешательство России в выборы» два года назад, дабы оправдать провал «системы» в лице Хиллари Клинтон и дискредитировать «несистемщика» «Трампа», — написал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв на своей странице в Facebook.
Соцсети на страже
На фоне заявлений об отсутствии взлома Facebook выпустил заявление о блокировке более 100 страниц и аккаунтов по подозрению в возможном влиянии на выборы.
«Наше расследование, которое находится на ранних стадиях, обнаружило 30 аккаунтов в Facebook и 85 аккаунтов в Instagram, которые могут быть вовлечены в согласованную недостоверную деятельность. Мы немедленно заблокировали их и сейчас ведем тщательное расследование», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице Facebook.
Большинство страниц на Facebook были на русском и французском языках, аккаунты в Instagram — на английском.
Представители соцсетей пояснили, что обычно перед публикацией они проводят более детальное расследование, но на этот раз опубликовали промежуточные данные специально в преддверии выборов. При этом доказательств связи аккаунтов с иностранными субъектами у Facebook нет.
Профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта не считает случайным одновременное появление заявлений спецслужб и Facebook.
«Постоянно кричать о том, что вокруг опасность и на нас нападают, невозможно, потому что периодически нужны какие-то доказательства. Так как их нет, силовики вынуждены признать, что явных признаков «нападений» нет. Тогда роль обвинителей отдаётся социальным сетям, которые по своей инициативе, но при поддержке силовиков, говорят о том, что всё это есть, и они уже взяли на себя зачистку информационного пространства», — пояснил эксперт.
Он также напомнил, что расследование вменяемого России вмешательства идёт уже больше года, а доказательств до сих пор не было найдено. По словам Почты, «и деньги, и репутация тех, кто в этом участвует, оказываются под сомнением».
В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что руководство Facebook и Instagram было вынуждено заблокировать ряд постов и аккаунтов только для того, чтобы избежать дальнейших претензий от спецслужб.
В беседе с RT Данюк предупредил, что признание в отсутствии доказательств совсем не означает, что теперь США откажутся от теории о вмешательстве Москвы. Возвращения к этим обвинениям стоит ждать уже после оглашения результатов очередных выборов, уверен эксперт. «Скорее всего источником подобного рода заявлений, будет проигравшая сторона», — заключил эксперт.
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