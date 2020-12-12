Тотальная украинизация ведёт к росту популярности русского языка – политолог

Тотальная украинизация приведёт к тому, что русскоязычные граждане Украины займут активную позицию и начнут бороться за свои права. Уже сейчас в украинском сегменте интернета «незалежная» культура окончательно теряет позиции.Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявила Елена Маркосян, политолог и соратница считающегося пророссийским оппозиционера Виктора Медведчука.«Я считаю, что языковые законы – большая глупость, которая приведёт к дополнительному росту напряжённости в обществе. Если раньше русскоговорящие граждане мало проявляли импульс к защите своих прав на свой родной язык, общения на нём и обучения детей в школах, то теперь русскоговорящие будут занимать очень активную позицию. Заходя в любой магазин, они будут требовать общаться с ними на русском.У многих возникает вопрос: почему мы не защищаем свои права на язык, но на Украине русский язык никогда не был языком национального меньшинства – это язык коренного народа и язык межнационального общения», – отметила она.Также политолог подчеркнула, что тотальная украинизация уже привела к росту популярности русского языка.«Что в итоге мы получили от всех этих запретов? В этом году в десятке самых популярных песен на Украине ни одной украинской, в социальных сетях около 80 процентов всего общения на русском языке, а на уроках в школах дети слушают на украинском, а на переменах говорят на русском. Нельзя построить страну, унижая часть граждан, не считаясь с их правами», – заключила Маркосян.Напомним, ранее рейтинг самых популярных видео 2020 года на YouTube показал, что 10 самых популярных музыкальных видео на Украине – это клипы исполнителей из России.