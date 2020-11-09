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Тотальная украинизация провалилась? Врач выставил за дверь запретившего русский язык экс-мэра Киева

09 ноября 2020, 19:55  •  406 • Политика
Врач частной киевской клиники "Добробут" Вадим Елизаров выставил за дверь бывшего мэра Киева и бывшего депутата Верховной рады Владимир Бондаренко, который пытался запретить русский язык в стенах больницы. Тотальная украинизация провалилась?
Об этом рассказал сам Бондаренко. Он отметил, что пришёл на приём, и всё шло хорошо, пока медсестра, помогающая врачу, не стала говорить по-русски. Бывший глава горадминистрации Киева потребовал, чтобы медсестра немедленно перешла на украинский, однако в ответ медицинские работники заявили, что будут говорить на том языке, на котором им удобнее.
Возмущённый пациент начал выяснять отношения, однако его тут же выставили за дверь. Вслед за ним в коридор полетела его одежда.
На регистрации я попросил дать мне жалобную книгу, но получил какой-то непрошитый и не пронумерованный блокнот, который можно просто выбросить. Запись я сделал, но не уверен, что она осталась, - цитирует Бондаренко портал "Новороссия".
После этого бывший мэр обратился в полицию с жалобой на "оскорбления и физическое насилие" со стороны персонала "Добробута". Бондаренко также обвинил врача и медсестру в том, что своим отказом от украинского языка они нарушили "требование конституции", хотя основной закон страны на деле позволяет жителям Украины говорить на том языке, на котором они хотят.
Отметим, что Бондаренко в своём требовании перейти на украинский язык ссылался на недавно принятый законопроект о государственном языке, который получил неофициальное название "Закон о тотальной украинизации". Он обязывает использовать украинский язык практически повсеместно: в больницах, школах, парикмахерских, ресторанах, магазинах, госучреждениях и в общественном транспорте. Законопроект вызвал массу нареканий со стороны оппозиции и обычных украинцев, поскольку де-факто он легализует дискриминацию по языковому признаку, что является нарушением гражданских прав, прописанных в конституции. Попытки Киева силой заставить людей говорить по-украински в стране, где больше половины населения говорит по-русски, пока успехом не увенчались.

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