Тотальная тарификация: Трамп распорядился повысить пошлины почти на все товары из Китая

Президент США Дональд Трамп поручил начать процесс повышения тарифов на «практически весь оставшийся импорт из Китая», который ранее не облагался 25%-ными таможенными пошлинами. По словам торгпреда США Роберта Лайтхайзера, этот объём продукции оценивается примерно в $300 млрд. Решение увеличить тарифы было принято после 11-го раунда американо-китайских торговых консультаций, которые прошли в Вашингтоне. Интересно, что обе стороны в позитивном ключе оценили переговоры, назвав их откровенными и конструктивными. Вместе с тем глава китайской делегации вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отметил, что по ряду ключевых вопросов ни Пекин, ни Вашингтон не готовы идти на уступки. Эксперты полагают, что определённое обострение торгового противостояния связано с тем, что США пытаются быстро решить поставленные задачи, тогда как Китай склонен к взвешенному ведению важных переговоров.

Власти Соединённых Штатов запустили процесс повышения пошлин практически на все товары, импортируемые из Китая. Об этом вечером 10 мая сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

«Ранее сегодня по указанию президента Соединённые Штаты повысили уровень пошлин с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около $200 млрд. Президент также распорядился начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в $300 млрд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что более подробная информация будет опубликована в понедельник, 13 мая. Однако новые тарифные меры (как и прошлые) принимаются в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года, который, в частности, позволяет Вашингтону вводить заградительные таможенные пошлины для импортных товаров.

Это решение было принято по завершении прошедшего в Вашингтоне 11-го раунда американо-китайских торговых переговоров. Причём обе стороны отметили позитивный характер беседы и условились продолжить консультации в Пекине.

Президент США также сообщил, что запущен процесс обложения 25%-ными таможенными пошлинами всех товаров из КНР. На данный момент, по его словам, более низкие тарифы распространяются на ввозимые в США китайские товары на общую сумму $325 млрд. В дальнейшем пошлины могут быть снова снижены — это будет зависеть от исхода торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

«В течение последних двух дней США и Китай провели откровенные и конструктивные переговоры о состоянии торговых отношений между двумя странами. Отношения между председателем Си (Цзиньпином. — RT) и мной остаются очень крепкими, и переговоры в будущем продолжатся. Тем временем США ввели для Китая пошлины, которые могут быть сняты или не сняты в зависимости от того, что произойдёт в ходе будущих переговоров», — заявил Трамп.

Американский лидер вновь указал на неприемлемость сложившегося торгового дисбаланса в отношениях с Китаем, из-за которого США ежегодно теряли сотни миллиардов долларов. При этом Трамп подчеркнул, что Вашингтон не намерен торопить переговорный процесс, поскольку сейчас время работает на него.

«Переговоры с Китаем продолжаются в очень благоприятном ключе, нет абсолютно никакой необходимости спешить, поскольку Китай сейчас выплачивает США пошлины в размере 25% на товары и продукты стоимостью $250 млрд. Эти значительные платежи поступают прямо в казну», — отметил Трамп.

Кроме того, президент призвал китайскую сторону не пытаться изменить условия сделки, а также посоветовал компаниям размещать свои производственные мощности в Соединённых Штатах.

Принципиальные позиции

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, в свою очередь, также позитивно оценил исход переговоров в Вашингтоне, использовав те же эпитеты, что и Трамп («откровенные и конструктивные»), и выразив мнение, что «нужно поддерживать эту хорошую тенденцию». Вместе с тем политик констатировал, что Пекин будет вынужден принять ответные меры в случае повышения действующих тарифов.

«Если США повышают пошлины, то мы должны ответить. Конечно, мы надеемся, что США будут придерживаться сдержанной позиции. Тогда и Китай будет придерживаться сдержанной позиции», — цитирует РИА Новости Лю Хэ со ссылкой на его интервью Центральному телевидению Китая.

Вице-премьер также подчеркнул, что Пекин выступает против эскалации тарифного противостояния, поскольку подобные действия не приносят выгоды ни США, ни Китаю и не способствуют разрешению двусторонних торгово-экономических проблем. Политик добавил, что сейчас стороны пришли к общему пониманию по многим вопросам, однако по целому ряду ключевых проблем ни Пекин, ни Вашингтон не готовы идти на уступки.

«У каждой страны есть важные принципиальные вопросы, в этих вопросах мы ни в коем случае не можем делать уступок», — констатировал Лю Хэ.

Он также добавил, что власти Китая не опасаются экономического спада из-за торговых противоречий с Соединёнными Штатами, и выразил уверенность в устойчивом и здоровом развитии экономики страны в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине, ноябрь 2017 года

AFP

© Damir Sagolj

«Трампу всё надо быстро и легко»

По словам Андрея Кошкина, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, американский лидер продолжает планомерно воплощать в жизнь свою идею, связанную с обложением пошлинами всего китайского импорта, и Вашингтон начинает получать реальную прибыль от ужесточения торговых отношений с Пекином.

«Китай прекрасно понимает, что объёмы торговых отношений с США довольно серьёзные, и они никак не хотят терять этот рынок. Пока что Пекин не может диктовать условия, так же как и Вашингтон, но может успешно сопротивляться», — отметил эксперт.

Собеседник RT пояснил, что стороны достигли определённых договорённостей, которые позволяют Пекину и дальше поставлять в США товары и получать прибыль. Однако китайская сторона дала понять Вашингтону, что не станет мириться с односторонним выставлением условий торговли.

«Китайская сторона акцентирует внимание на том факте, что они не согласны, будут сопротивляться и будут давать понять Соединённым Штатам, что те не смогут в одностороннем порядке диктовать условия торговли, выгодные только для США», — добавил Кошкин.

В свою очередь, директор Фонда изучения США им. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв констатировал, что Вашингтон пытается надавить на Пекин не столько в денежном отношении, сколько в вопросах изменения законодательства, которое более строго регламентировало бы использование технологий и патентов.

«Китай отказывается. В предварительном тексте того соглашения, которое должны были обсуждать, Китай отверг большую часть требований и не включил в состав нового соглашения. Это и вызвало возмущение в США, и они начали оказывать давление на Китай», — напомнил эксперт.

Он также отметил, что определённое обострение американо-китайского торгового противостояния связано с тем, что Вашингтон пытается быстро решить поставленные задачи, тогда как Пекин склонен к взвешенному ведению важных переговоров.