"Тотальная неразбериха": Захарова заявила о попытках Чехии переложить вину за взрывы на Россию

Мария Захарова. Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Прага не в состоянии провести объективное расследование, считают в МИД РФ

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на последние новости о взрывах во Врбетице. Комментируя сложившуюся ситуацию, Мария Захарова подчеркнула, что власти Чехии не могут провести объективное расследование случившегося на военных складах.

В официальном комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ, представитель ведомства отметила, что Москва обратила внимание на материал, который накануне был опубликован в чешской газете "Днес". Согласно изложенной информации, после взрывов в 2014 году, со складов во Врбетице пропало большое количество вооружений.

При этом Прага обвинила компанию Imex Group в том, что на их склады проникли "российские агенты ГРУ". Теперь же фирма подала иск о возбуждении уголовного дела по факту кражи имущества компании, поскольку уверена, что столь большое количество боеприпасов не могло быть уничтожено в результате взрывов.

Проанализировав происходящее, Захарова пришла к выводу, что на данный момент Прага не в состоянии организовать проведение расследования, не говоря уже о построении простой логической цепочки происходящих на территории страны "безобразий".

"Во всей этой истории очевиден лишь один факт – в ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину за это на пресловутого "внешнего врага" в лице России",

– подытожила официальная представительница МИД РФ.

Ранее стало известно, что чешский генпрокурор, который настаивал на закрытии дела о взрывах, уходит в отставку. Павел Земан намерен покинуть пост 30 июня.