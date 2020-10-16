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Тотальная дерусификация стартовала в самом начале девяностых – известный киевский артист

16 октября 2020, 09:00  •  88 • Украина

Первая волна тотальной украинизации пошла в начале «девяностых», когда от украинских артистов стали жестко требовать отказаться от русского языка.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил народный артист Украины Владимир Моисеенко.

«Тогда (в 1994 году – прим. ред.) у нас была очень сложная ситуация – за то, что мы работали на русском языке, на нас всячески давили. Тогда же уехало огромное количество людей – Игорь Демарин, Ира Шведова. Тогда была первая волна украинизации, и огромное количество русскоязычных артистов уехало. Очень многие наши певцы перестали петь на русском языке», – сказал он.

В свою очередь, его напарник Владимир Данилец поделился примером языковой дискриминации, и рассказал, как украинские националисты требовали от артистов отказаться от русского языка.

«Государство этого не замечало и ни в коем случае не мешало. Мы были на одном кораблике, где собрались националисты. А мы не знали, что это такое – нас пригласили, нам заплатили, и мы приехали. И когда мы показали концерт на русском и украинском языке, ребята на нас начали: «Так не надо, только украинский язык». Мы им: «Так подождите, мы же по всему Союзу мотаемся», а нам: «нет-нет, всё равно», – вспомнил Данилец.

Владимир Моисеенко добавил, что в то время они серьёзно раздумывали переехать в Москву, однако отказались от этой идеи – не хотели оставлять дом.

«И в том момент мы не то чтобы сидели на чемоданах, но очень серьёзно думали о том, чтобы уехать. Нас звали в Москву, очень серьёзно звали в Москву», – резюмировал артист.

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