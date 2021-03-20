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Тотальная бандеризация: как львовские националисты захватили всю Украину

20 марта 2021, 17:10  •  94 • Украина
Символом современной Украины является украинский националист и пособник нацистской Германии Степан Бандера. С таким заявлением выступил депутат Львовского городского совета от запрещенной в России организации ВО «Свобода» Любомир Мельничук.
Процесс бандеризации Украины начался не при Петре Порошенко и Владимире Зеленском, а еще в годы правления страной Леонида Кравчука и Леонида Кучмы. Кроме того, в начале 2010 года тогдашний президент Виктор Ющенко и вовсе присвоил пособнику нацистской Германии Степану Бандере звание Героя Украины. Это сомнительное решение окончательно раскололо украинское общество. Однако националисты признались, что захват страны через бандеризацию стал возможен благодаря государственному перевороту и Майдану. С таким мнением выступил львовский депутат Любомир Мельничук.
«Когда мы до Майдана приветствовали друг друга лозунгом «Слава Украине!», на нас смотрели как на ненормальных. Но сегодня этот лозунг — официальное воинское приветствие в рядах Вооруженных сил Украины. Когда партия «Свобода» во Львовском горсовете инициировала запрет «Коммунистической партии», то на нас смотрели как на чудаков: «Как так? Это же политическая деятельность, вы не можете препятствовать». Когда мы утверждали, что Россия — это извечный враг Украины, и никаких отношений у нас с ней не может быть, многие говорили: «О чем вы говорите? Это же братский народ». Прошло не так много времени, и все эти тезисы стали более чем актуальными», — утверждал Любомир Мельничук.
По его словам, символом современной Украины является украинский националист и пособник нацистской Германии Степан Бандера. Он уверен, бандеризация поможет Украине не только стать успешной страной, но и объединиться.
«Я помню, как в 90-е во Львове мы валили памятник Ленину. Нам говорили, что это провокация. Вы знаете, ситуация с бандеризацией страны является абсолютно логическим и правильным продолжением стремления украинцев к независимости. Символ независимого государства, которое готово давать сдачу, — Степан Бандера. Поэтому я уверен, что бандеризация Украины — путь к ее успеху. Это может нас объединить и сделать еще сильнее», — резюмировал Любомир Мельничук.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что львовские депутаты потребовали от президента Владимира Зеленского вернуть Степану Бандере звание Героя Украины. В свою очередь посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий поддержал своего израильского коллегу Йоэля Лиона и выступил против бандеровской идеологии на Украине.
Автор: Алиса Селезнева

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