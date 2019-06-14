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«Тот же почерк, одна методичка»: в Госдуме обвинили США в демонизации Ирана

14 июня 2019, 16:54  •  93 • В России

После инцидента в Оманском заливе на Охотном Ряду обвинили США в попытке демонизировать Иран и напомнили о схожем старте операции в Ираке в 2003 году.

- Так называемые видеодоказательства Вашингтона о причастности Тегерана к атаке на два танкера носят весьма расплывчатый характер. На ум снова приходит пресловутая пробирка Колина Пауэлла в Совбезе ООН, давшая старт операции в Ираке, где так потом и не нашли химоружия, а также многочленные фейки и постановки в Сирии. Все тот же почерк, одна методичка, - отметил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - Необходимо проведение независимого расследования, за которое высказались все члены Совбеза ООН. Пока же мы видим со стороны США попытки демонизировать Тегеран, а также подорвать многолетние дипломатические усилия всего международного сообщества по урегулированию иранской проблемы.

Напоминая, что ультиматум Ирана по «ядерной сделке» истекает 7 июля, депутат призвал сохранить это соглашение, которое в одностороннем порядке разорвал Дональд Трамп.

- Вместо создания негативного фона и искусственной напряженности, нужно продолжать диалог для недопущения обрушения «ядерной сделки» и выхода иранской стороны из Договора о нераспространении ядерного оружия. Иначе может быть нанесен урон глобальной безопасности, - заключил Слуцкий.

Напомним, в четверг в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера Front Altair и Kokuka Courageous. Экипаж первого судна, включая 11 россиян, эвакуировали иранцы, а экипаж второго судна - американский ракетный эсминец Bainbridge. Штаты назвали виновным в нападении Иран, тот же считает обвинения бездоказательными. В залив теперь направлен ракетный эсминец ВМС США Mason (DDG 87).

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