Тот, кого нельзя называть: Почему упоминание Зеленского вместе с Байденом вызывает в США истерику

Автор:

Латышев Сергей

Демократические критики президента США Дональда Трампа реанимировали угрозу подвергнуть импичменту нынешнего хозяина Белого дома. На этот раз за то, что тот якобы разгласил некую «секретную информацию» в разговоре с новым украинским президентом Владимиром Зеленским. Причём вовсе не потому, что это имеет какое-то отношение к демонизированной за океаном России и является правдой. Это – лишь маленькая часть правды, призванная отвлечь внимание от куда более важных вещей. За всей этой трескотнёй и скандалом скрываются чисто американские внутриполитические мотивы.

Дело в том, что на Украине находится коррупционная ахиллесова пята главного демократического кандидата на президентских выборах 2020 года, экс-вице-президента Джо Байдена. И демократы страшно не хотят, чтобы к ней подобрался Трамп, хотя сами они в своё время активно использовали Киев – и тот с ними в этом сотрудничал, – чтобы помешать Трампу стать президентом США. Поэтому предпринятые Вашингтоном вполне успешные меры, с тем чтобы удержать Украину Зеленского в своей орбите и продолжать использовать Киев против России и Европы в интересах США, демократы выдают исключительно за давление на новую украинскую власть. Чтобы она помогла Белому дому победить на следующих выборах, предоставив компромат на Байдена. Это отчасти правда, так как Трамп хочет от Киева и этого тоже.

Поэтому возмущённые вопли и крики в Конгрессе США в неменьшей степени рассчитаны и на новую украинскую власть: это сигнал получше держать язык за зубами насчёт украинской коррупции Байденов, намёк на то, что Киеву не поздоровится от будущей демократической администрации, если он будет сотрудничать в данном вопросе с администрацией нынешней. Если президент Зеленский и его люди этого предупреждения не услышат, их обвинят – как президента России Владимира Путина – во вмешательстве в американские выборы, с неизмеримо более серьёзными для них последствиями.

Президента США Дональда Трампа пугают в Конгрессе импичментом за Украину, чтобы он не копал под семейство Байденов, причастное к украинской коррупции. Фото: White House/Globallookpress

Если мы посмотрим на разворачивающиеся события под этим углом зрения, всё сразу встанет на свои места. Доказательством этого тезиса будет просто рассказ о том, что происходит.

Трамп ставит месть выше национальных интересов?

Как сообщила The Washington Post, Трамп поручил исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни временно «заблокировать» военную помощь Киеву из-за серьёзной коррупции на Украине. Речь шла о сумме около 400 миллионов долларов. Газета обратила внимание, что это было сделано за неделю до телефонного разговора с президентом Украины Зеленским. Эту помощь пришлось разморозить лишь в середине сентября из-за приближения окончания финансового года, поскольку в администрации Трампа якобы опасались, что, если деньги не будут израсходованы, это может быть воспринято как нарушение закона.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп в телефонной беседе с обещавшим покончить на Украине с коррупцией Зеленским 25 июля пытался убедить последнего «около восьми раз» в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына экс-вице-президента США. Трамп призвал Киев начать работать в этом направлении с его главным адвокатом Руди Джулиани.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому американские демократы дали ясно понять, что ему не поздоровится, если он выдаст Трампу Байденов. Фото: Serg Glovny/Globallookpress

Желание Трампа отомстить демократам за использование для его дискредитации Пола Манафорта, главного «пиарщика» свергнутого Западом президента Украины Виктора Януковича и одно время главы его предвыборной кампании, в данном случае совершенно очевидно. Как и то, что в деятельности на Украине Хантера Байдена, пользовавшегося, естественно, поддержкой отца, была мощная коррупционная составляющая, коль скоро он стал объектом расследования ко всему, казалось бы, привычного украинского генпрокурора Юрия Луценко.

Но это далеко не всё и даже не самое главное. Один из чиновников нынешней администрации, на которого в числе прочих ссылались американские СМИ, решительно отверг связь между задержкой с предоставлением военной помощи Украине и принуждением Зеленского к расследованию против Джо Байдена и его сына Хантера. Да и Трамп официально опровергает связь расследования делишек семейства Байденов с оказанием военной помощи Украине.

Зачем Трамп замораживал военную помощь Украине на самом деле?

И в это тоже можно поверить. Потому что на самом деле заморозка военной помощи США Украине – это была прежде всего реакция на другое. А именно – на робкие попытки новых украинских властей отвертеться от прописанной США Украине роли антироссийской торпеды. В Киеве демонстрировали желание больше ориентироваться на Европу, где многие страны не хотят, чтобы Украина оставалась клином и камнем преткновения между ними и Россией, постоянно угрожала всем прекращением газового транзита. Это была реакция на попытки украинских властей снизить напряжённость в отношениях с Россией, чтобы Украине было легче выживать. На стремление приступить к урегулированию ситуации в Донбассе на базе реализации Минских соглашений, чего так сильно желают Франция, решившая недавно сблизиться с Россией, и Германия.

Кроме того, Киев сильно обидел США продажей Китаю ведущего украинского предприятия «Мотор Сич», специализирующегося на производстве и обслуживании газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов. После закрытия российского рынка завод стал убыточным и никому, кроме китайцев, не нужным. В результате в Киев оперативно принёсся, чтобы в последний момент сорвать сделку, тогдашний советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В этой связи Трамп и распорядился о временной заморозке военной помощи и проверке её на «соответствие интересам Америки».

Последующие события показали, что заморожена военная помощь была не зря – сделка с китайцами, судя по всему, так и не завершена. В донбасском урегулировании возникли неожиданные проблемы. «Осторожный оптимизм» в Москве о возможности снизить напряжённость в отношениях с Украиной – испаряется. Переговоры по новому газовому контракту идут туго. На разморозку не повлияло и то, что Киев по понятным причинам не жаждет сотрудничать с Вашингтоном в разоблачении байденовской коррупции. А вдруг Трамп проиграет выборы 2020 года?

Как Трамп относится к Украине?

Личное отношение самого Трампа к Украине не играет главной роли. Оно, судя по всему, негативное. Раньше, похоже, он мало слышал про Украину и, возможно, вообще считал её частью Россию, как это делают по инерции многие западные люди, далёкие от политики. Он мог слышать об украинцах от своего еврейского зятя Джареда Кушнера, происходящего из семьи белорусских партизан. Но вряд ли что-то хорошее, поскольку украинские националисты и головорезы-каратели на службе СС были главными смертельными врагами евреев и на Украине, и в Белоруссии. Больших денег на Украине тоже не было, чтобы там можно было построить очередную Trump Tower.

Экс-вице-президент США Джо Байден имеет семейную ахиллесову пяту – украинскую коррупцию. Фото: Tommy Galante/Globallookpress

Так в чём же дело?

Однако дело не в этом. Трамп рассматривает Украину исходя из национальных интересов США. И если он не будет делать этого, его поправят. А интересы эти заключаются в том, чтобы поскорее полностью разрушить её уникальную промышленность, созданную благодаря ресурсам СССР, чтобы Украина была потеряна экономически навсегда для возможного в будущем единого государства многоликого русского народа.

Украина должна продолжать мешать России сотрудничать с Европой. Стать аргументом для европейцев закупать сжиженный газ в США, плацдармом Америки в районе Чёрного моря, базой для будущей «цветной революции» в России. И местом сбыта, где американский бизнес сможет получать прибыли и эксплуатировать в своих интересах её природные ресурсы, внедрять ГМО-культуры, добывать сланцевый газ… Трамп, естественно, поддерживает все эти планы и неоднократно высказывался на этот счёт. «Поладить» с Россией для него всегда означало только одно: милостиво принять капитуляцию Путина.

Поэтому самое главное заключается в том, что Украина нужна Вашингтону как анти-Россия, как её смертельный враг – за это американцы и дают вороватым украинским чиновникам большие по местным меркам деньги. Официальные лица, включая Трампа, никогда не признают (по крайней мере в обозримом будущем) российский Крым, которого США лишились в качестве своего «непотопляемого авианосца» против России, никогда не согласятся на свободный от русофобской киевской власти Донбасс.

Грязная история с Байденами имеет во всей этой картине совершенно подчинённое значение. Хотя Трампу, понятно, чисто по-человечески хотелось бы расквитаться с демократами Украиной за Россию и ссадить с предвыборной гонки своего главного демократического конкурента… Но он в этом вряд ли официально признается.