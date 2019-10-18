«Тот Киев снова возвращается!»: Борис Корчевников рассказал о тёплом приеме на Украине

Телеведущий и гендиректор канала «Спас» Борис Корчевников неделю назад прилетел из Киева. На Украину он приехал на православный фестиваль.

Корчевников в интервью «КП» рассказал, с каким теплом и любовью встретили его украинцы.

— Как к русским относятся на Украине? Почувствовали какой-то холод?

— Ко мне относились, всюду где я оказывался, очень тепло. Я чувствовал себя гостем в гостеприимном доме. Может оттого, что останавливался в Лавре. А может и оттого, что очень люблю Киев. На фестивале «Покров», который и привел меня на Украину именно сейчас, был интереснейший круглый стол, который модерировал руководитель и вдохновитель фестиваля - горячий и радостный отец Александр Акулов. Мы говорили с коллегами из разных стран - режиссерами, документалистами, и операторами, - которые говорят в своей профессии о Боге. Позже было награждение и та награда, которую я получил из рук президента фестиваля Андрея Деркача, очень дорога для меня. Там лик Богородицы, Ее Покров - укрепление меня в том, что мы с командой канала«Спас» делаем.

Те дома киевлян, где я оказывался, - это дома, из которых не хотелось уходить. Спасибо за такой прием.

— Вы были в Киеве в 2013-м. Многое от изменилось за эти годы?

— В 2013 я ходил по баррикадам на майдане и показывал паспорт ребятам в балаклавах на импровизированном блокпосте у Борисполя. Тогда ночью у ворот Лавры стояли слабые и бесконечно сильные женщины с иконами в руках - пронесся слух, что Лавру идут захватывать. А другие ребята в балаклавах рассказывали мне про сериал «Кадетство», показывали топоры на поясе и говорили: «Вот мой аргумент». Тогда казалось, что тот Киев, который я люблю, притаился, ушел под воду как Китеж-град. Но все равно никуда не делся. Сейчас уже было чувство, что тот город снова возвращается.

— Вы разговаривали с батюшками и епископами. Как они оценивают происходящее с православием на Украине?

— В тех святых местах, где я оказывался, мы много говорили с отцами. И ни разу о политике или о происходящем. Потому что в этом по-настоящему святом городе как-то остро ощущаешь, что все это до времени и точно отойдет. Поэтому говорили о том, что там слышнее всего - о вечности.