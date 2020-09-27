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Тот, к кому прислушивается Путин: Французы назвали последнюю надежду Навального и белорусов

27 сентября 2020, 10:20  •  103 • В мире
Во французской прессе нашли "спасителя" Европы, защитника Навального и белорусской оппозиции. Эммануэль Макрон - тот, к кому прислушивается Путин, заявила представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью Le Figaro.
Французская пресса считает Эммануэля Макрона тем, кто станет последней надеждой и для Алексея Навального, и для белорусской оппозиции. По версии издания Libération, утечка разговора Макрона с Путиным произошла с согласия Елисейского дворца, даже несмотря на то, что и в Париже, и в Москве к такому раскладу относятся скептично.
Тем более накануне в МИД Франции заявили о поиске виновных в раскрытии конфиденциальных сведений, которые ранее появились у Le Figaro. Напомним, что в публикации о состоявшейся беседе Макрона и Путина о Навальном говорилось, что российский лидер предлагал французскому коллеге рассмотреть иные версии отравления оппозиционера.
Впрочем, Макрон, судя по инсайду, отверг доводы Путина. Кроме того, в своём обращении в ГА ООН он заявил публично, что России стоит объясниться по поводу отравления оппозиционера.
Кроме того, свои надежды на французского лидера возлагает и беглая экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. В интервью Le Figaro она призналась, чтол ждёт визита Макрона в Литву в понедельник, чтобы убедить его повлиять на Путина, ведь тот к Макрону прислушивается.
В рунете иронично оценили старания французов вылепить из Макрона последнюю надежду Европы.
"Интересно, а что им нужно, чтобы Путин убедил Лукашенко сдаться оппозиции? Они что, уже забыли, что он оказался крепкий орешек?" - язвительно заметил автор телеграм-канала "Расстрельный".

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