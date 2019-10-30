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Тосты с авокадо признали полезными для сердца
30 октября 2019, 21:39 • 13 • В мире
Учёные рекомендуют каждый день употреблять тосты из цельной пшеницы с овощным соусом из авокадо. Это якобы позволит улучшить работу сердца и всей сердечно-сосудистой системы.
Регулярное употребление авокадо положительно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Об этом пишет телеканал "360".
Речь идёт об исследовании, которое организовал Университет Пенсильвании (США). В течение пяти недель 45 волонтёров с избыточным весом или ожирением придерживались трёх разных видов диет с низким содержанием жиров.
Одна из групп также употребляла одно авокадо в день. В итоге выяснилось, что её члены имеют сниженный показатель липопротеинов и повышенный - лютеина. Благодаря этому снизилась выработка "плохого" холестерина.
Учёные предложили включить авокадо в ежедневный рацион человека. Например, мазать в виде овощного соуса на тосты из цельной пшеницы.
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