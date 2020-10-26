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Тоскующий по Белоруссии Явлинский придумал, "как избавиться от Путина"

26 октября 2020, 19:20  •  53 • Политика
Тоскующий по белорусскому майдану основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский придумал, "как избавиться от Путина". Впрочем, этот план мало чем отличается от всего, что российская оппозиция говорила последние 20 лет.
По словам оппозиционера, чтобы президент России Владимир Путин сложил полномочия, необходимо соблюсти два принципиальных условия. Первое - это мощное народное движение. Явлинский считает, что десятки миллионов людей должны выйти на улицу по всей стране, чтобы изменить политическую ситуацию. Пока большинство населения поддерживают действующую власть, а оппозиция воюет друг с другом, такой сценарий будет невозможен.
В качестве "положительного" примера Явлинский привёл Белоруссию, где с августа не утихают антиправительственные протесты, координируемые из-за рубежа.
Второе условие - это согласованные действия оппозиции, которая должна предоставить адекватных политических лидеров, нормальные партии и составить реальные политические программы, чего пока не происходит ни по одному из перечисленных пунктов.
Принципиально важно, чтобы миллионы граждан страны знали и понимали эти политические требования и программы. Подготовка такой платформы - вот главная задача, - пишет Явлинский на своём сайте.
Отметим, что партия "Яблоко" была основана ещё в 1993 году. Все эти годы политическая организация состояла в оппозиционном лагере, однако мало чего смогла добиться. Даже коллеги по либеральному крылу обвиняли "Яблоко" в предательстве и популизме. В нынешний состав Госдумы партия пройти не смогла.
Весной этого года Явлинский, который выступал против внесения поправок в Конституцию, назвал Россию страной-наркоманом, которая не может обойтись без нефти и газа.

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