Тоскующий по Белоруссии Явлинский придумал, "как избавиться от Путина"

По словам оппозиционера, чтобы президент России Владимир Путин сложил полномочия, необходимо соблюсти два принципиальных условия. Первое - это мощное народное движение. Явлинский считает, что десятки миллионов людей должны выйти на улицу по всей стране, чтобы изменить политическую ситуацию. Пока большинство населения поддерживают действующую власть, а оппозиция воюет друг с другом, такой сценарий будет невозможен.

В качестве "положительного" примера Явлинский привёл Белоруссию, где с августа не утихают антиправительственные протесты, координируемые из-за рубежа.

Второе условие - это согласованные действия оппозиции, которая должна предоставить адекватных политических лидеров, нормальные партии и составить реальные политические программы, чего пока не происходит ни по одному из перечисленных пунктов.

Принципиально важно, чтобы миллионы граждан страны знали и понимали эти политические требования и программы. Подготовка такой платформы - вот главная задача, - пишет Явлинский на своём сайте.

Отметим, что партия "Яблоко" была основана ещё в 1993 году. Все эти годы политическая организация состояла в оппозиционном лагере, однако мало чего смогла добиться. Даже коллеги по либеральному крылу обвиняли "Яблоко" в предательстве и популизме. В нынешний состав Госдумы партия пройти не смогла.

Весной этого года Явлинский, который выступал против внесения поправок в Конституцию, назвал Россию страной-наркоманом, которая не может обойтись без нефти и газа.