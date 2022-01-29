Торжествующее невежество: Запад сам уничтожает основу своего лидерства • 95 • Аналитика © AFP 2022 / Anthony Wallace Слава наших замечательных Вована и Лексуса стучит в сердце их фанатов: живущий и работающий в Китае британец Курт Макардл подстроил подлянку своему британскому китаеведению. Как это было: Курт сделал видео, на котором держит пальцами пластиковую карточку с иероглифами, произнося что-то вроде: чувак, где мои деньги за положительный контент? И как бы по ошибке разослал этот файл нескольким не то чтобы лучшим экспертам Соединенного Королевства по Китаю — а тем, которые только и слышны по всем каналам, где они рассказывают, какая ужасная страна Китай. Потом написал каждому еще раз, объясняя, что произошла ошибка и что файл хорошо бы удалить. Дело не в том, устроил он это по зову сердца или по чьему-то еще зову. А в том, что все антикитайские звезды по-детски поддались на розыгрыш, начав с восторгом объяснять: есть уникальное свидетельство того, что пекинский режим нанимает пропагандистов среди работающих в КНР представителей Запада, вот только платит им нерегулярно. Тут настоящая пекинская пропаганда пришла в восторг: люди, называющие себя специалистами по Китаю, не знают, как выглядит социальная карточка, не знают, что деньги на нее перевести невозможно. А ведь это типа пластикового ИНН, главный и повседневный документ каждого китайца, как у нас паспорт. Мы как-то думали, пишут пекинские пропагандисты, что китаевед — это человек, знающий наш язык, регулярно бывающий в стране, имеющий соответствующее образование и вообще хоть как-то представляющий, как у нас устроена жизнь. Дальше китайцы начали разбираться с проблемой в целом: куда делись специалисты по их стране в США, Великобритании, прочей Европе? Почему их не слышно? Взяли интервью у настоящих китаеведов, ветеранов, ученых, авторов умных книг. И те объяснили им очевидное: информационное поле захвачено "когортой шарлатанов", эти люди беспрепятственно гонят волны ненависти к Китаю. И не только в СМИ, так же выглядит картина в той части сообщества, что дает советы политикам. Уходит целое поколение настоящих специалистов, помогавших правительствам Запада понять, что такое Китай, чего от него ожидать, чего он хочет. А как насчет поколения специалистов по России? Помнится, когда в начале 2000-х создавался дискуссионный клуб "Валдай", собравший всех лучших западных советологов-русистов, они тоже тихо жаловались: да нас просто перестали слушать, нас оттеснили шарлатаны, путающие монгольское нашествие с татарским (шутка, тогда этой знаменитой британской цитаты еще не было). А как насчет школы специалистов по Ближнему Востоку — слушали бы их в США, в том числе в спецслужбах, может, не было бы нынешнего позорного ухода из региона. А скорее, не было бы "прихода" туда, то есть военных вторжений без ясных дальнейших целей. Суть проблемы далеко не только в катастрофе Запада по части использования правительствами и обществами знаний лучших экспертов по тем или иным странам и регионам. Катастрофа куда шире, речь о том, что как минимум из англосаксонского мира изгоняется наука как важнейшая основа функционирования общества и государства. Подрывается смысл существования науки и принципы, на которых та строится и развивается. И происходит это в каких угодно сферах. Вот, например, сенсационная книга звезды мировой медицины, американского доктора Скотта Атласа "Чума на наш дом". Это о том, как в августе 2020 года президент Дональд Трамп пригласил Атласа на должность своего советника по ковиду. Пригласил, потому что чувствовал: эта история не про вирус как таковой, а про то, как его, Трампа, хотят не допустить до переизбрания, манипулируя страхами людей. Доктора попросили попросту разобраться, что и почему делают люди, предлагавшие президенту решения, как надо бороться с пандемией. Функцию свою Атлас исполнить просто не успел: до выборов в ноябре оставалось слишком мало времени. Зато сейчас он очень подробно описывает свои впечатления от того, как работала "ковидная команда" Белого дома. Дело в том, пишет он, что медицинская наука (лучшие эпидемиологи, специалисты по вакцинам и прочие) у нас были и остаются в состоянии консенсуса о том, какие меры надо принимать в случае нашествия вирусов и какие — нет. Никаких бесконечных локдаунов и прочего: вирусу это без разницы, а вот уничтожить общества и экономики, довести людей до истерики, взаимной ненависти и надолго убить в них веру в государства, медицину и вакцины — это да. Первое, что поразило Скотта Атласа в Белом доме, — люди, входившие в "ковидную команду" Трампа, не имели никакого понятия о том, что такое медицинская наука. Они были из другой категории: администраторы от медицины, и это даже сильно сказано. И второе — эта команда начала с яростью уничтожать науку, дискредитировать лучших специалистов через СМИ и прочие инструменты массового поражения. Вот такая американская трагедия. И то же самое происходит там же с климатологией (это насчет того, что планета гибнет в результате развития экономики). И в других отраслях науки те же методы: выдвинуть бешеную и кому-то очень нужную идею и превентивно уничтожить, изгнать из соответствующей отрасли науки лучших специалистов и ученых, изобразив их кучкой невежд и убийц. А потом приходят шарлатаны. Давайте напомним, чем наука (любая) отличается от шарлатанства. Наука — это когда человек хочет что-то узнать и понять и приступает к поиску истины, не зная заранее результата своего поиска, но имея нужные знания и репутацию для такой работы. А когда кто-то изначально задает результат исследования, подбирает под этот результат правильных людей (прочим не дает грантов или просто уничтожает), а правильные люди затем подтягивают под идею нужные и сильно выборочные факты — это не наука, а убийство таковой с целью пропаганды и продвижения своих интересов. Системный кризис Запада — это не только погром ценностей, убеждений, взаимная ненависть людей и прочее. Системы рушатся, когда у них нет налаженной механики выявления того, что происходит в любой сфере — в том или ином регионе мира, в климатологии, в чем угодно. А наука и есть такая механика. Без нее слепой политический класс делает вид, что чем-то управляет, — а на деле происходит то, что мы и видим. В частности, приходит полная неспособность понимать, в каком мире страна живет, что в этом мире Китай, Россия, как с ними общаться. И еще много чего неприятного происходит — что мы и наблюдаем. И иногда даже смеемся, как над историей с китайской социальной карточкой. 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