Торт-ракета "Сармат": Турецкий повар из Книги рекордов Гиннесса готовит сладкий подарок Путину

Турецкий повар Хасан Аджар, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, мечтает угостить президента России Владимира Путина тортом в виде новейшего российского ракетного комплекса "Сармат". Письмо с просьбой посодействовать в этом мероприятии было отправлено пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову.

В 2012 году Хасан Аджар попал в Книгу рекордов Гиннесса, приготовив традиционный турецкий пирог размером 2023 метра. А в июле этого года повар отметил начало поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции, отправив один из своих пирогов президенту России. Теперь же кулинарный гений мечтает испечь торт в виде новейшей российской ракеты и угостить своим кондитерским шедевром Владимира Путина.

"Я бы хотел приехать в Москву и прийти к Путину на приём не только с горячими пирожками, но и с тортом метровой длины в виде ракеты "Сармат", - рассказал повар в интервью РИА "Новости".

Хасан Аджар отметил, что уже отправил письмо с соответствующей просьбой пресс-секретарю президента России. По слова повара, Дмитрий Песков в совершенстве владеет турецким языком и выражал заинтересованность в прошлом съедобном подарке. Кулинар добавил, что, помимо торта, работает над новым рецептом пирога, который планирует назвать "Путинские бёреки".