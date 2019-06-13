Торпедная атака на танкеры в Оманском проливе. Ради "пожара войны" опять обвинят Иран?

Неизвестные злоумышленники атаковали два танкера в Оманском заливе. Об этом сообщили арабские СМИ.

Торпедная атака

Инцидент произошёл в районе побережья эмирата Эль-Фуджайра в ОАЭ. Атакованы норвежский танкер Front Altair и панамский Kokuka Courageous. Согласно предварительным данным, в борт Front Altair попала торпеда, после чего судно затонуло. Как сообщила тайваньская энергетическая компания CPC, танкер перевозил 75 тысяч тонн лигроина, что может негативно сказаться на экологической обстановке.

Ситуацию прокомментировали и власти Омана, которые подтвердили только взрыв на норвежском танкере, который произошёл в территориальных водах Ирана. При этом иранская сторона отчиталась об эвакуации членов экипажей обоих кораблей. Речь идёт о 44 моряках.

"Kokuka Courageous остаётся в данном районе и не подвергается опасности затопления. Груз с метанолом на борту в сохранности", - заявили представители Kokuka Courageous, указав на то, что один член экипажа получил лёгкие ранения.

Не первый инцидент

Напомним, в мае 2019 года произошло несколько столь же странных происшествий на Ближнем Востоке. Так, 14 мая беспилотники боевиков атаковали один из основных нефтепроводов Саудовской Аравии. Речь идёт об объекте компании Aramco.

Согласно предварительным данным, йеменские мятежники-хуситы задействовали семь беспилотников со взрывчаткой. В результате нападения начался пожар, который удалось оперативно потушить, но две насосные станции были повреждены.

А 12 мая сообщалось, что несколько саудовских танкеров в эксклюзивной экономической зоне ОАЭ стали целями саботажа.

Хотя хуситы ранее официально заявили о своих планах по атакам в Саудовской Аравии, США возложили ответственность на Иран. В частности, старший сенатор Соединённых Штатов от штата Южная Каролина Линдси Грэм рассказал о том, что американская сторона может нанести военный удар по Ирану в том случае, если последний будет угрожать интересам Вашингтона.

Политик утверждает, что иранская сторона якобы стоит за атаками на трубопроводы и танкеры в других странах, а также выступила против интересов Вашингтона в Ираке.

"Вина лежит на иранцах, а не на Соединённых Штатах или какой-либо другой стране. Если иранские угрозы в отношении американского персонала и интересов будут реализованы, мы должны дать ошеломляющий военный ответ", - написал он в Twitter.

Реакция России

Правительство МИД России уже проверяет информацию о том, что на борту загоревшегося в Оманском заливе танкера могли находиться российские граждане.

"В МИД РФ проверяют информацию о гражданах России, которые могли быть в составе загоревшегося в Оманском заливе норвежского танкера", - цитирует заявление ТАСС.

Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, на Ближнем Востоке установилась летняя жара. Но некоторые пытаются зажечь в регионе пожар войны, которая может опалить весь земной шар.

Через Оманский залив и Ормузский пролив проходит морской путь, по которому вывозятся огромные объёмы нефти. При этом район отличается высоким уровнем милитаризации, что также негативно влияет на обстановку.

"Если поджечь фитиль в этом квадрате, вспыхнет военный пожар, потушить который не удастся десятилетиями, миллионы людей погибнут или станут беженцами. Нас очень беспокоит происходящее на Ближнем Востоке, где находятся исламские святыни - Благословенная Мекка и Лучезарная Медина, расположены дружественные России страны", - написал он в соцсетях.

Кадыров напомнил, что регион находится всего в 2000 километров от России, что не может не вызывать беспокойство Москвы. Поэтому он выразил надежду на то, что арабские страны смогут сплотиться и забыть о мелочных распрях.