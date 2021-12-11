Торнадо превратил фабрику в братскую могилу для десятков людей. Всё, что осталось, попало на видео

Крупнейший торнадо превратил фабрику по изготовлению свечей в американском штате Кентукки в братскую могилу для десятков людей. Всё, что осталось от здания, попало на видео.

Американский штат Кентукки оказался во власти стихии. Жертвами крупного торнадо стали десятки людей.

По словам губернатора штата Энди Бешира, погибли как минимум 50 жителей. При этом их количество может увеличиться вдвое после завершения спасательных операций и учёта всех последствий погодной аномалии.

Один из самых мощных ударов пришёлся по заводу, на котором изготавливают свечи, в городе Мэйфилд. Здание поразила молния, в результате оно превратилось в руины.

Под завалами бывшей фабрики нашли наибольшее количество жертв. Видео с места случившего распространилось в соцсетях.

В Мэйфилде сейчас действует режим чрезвычайного положения. В поисковых операциях и устранении последствий стихии принимают участие силы Национальной гвардии.

Бешир добавил, что обрушившийся на Кентукки торнадо был признан крупнейшим в истории штата.