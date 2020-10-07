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«Торгуют военными гарантиями»: как США намерены противодействовать России и Китаю в Африке

07 октября 2020, 02:10  •  24 • В мире
Глава Пентагона Марк Эспер обвинил Китай и Россию в запугивании других государств и распространении «авторитарного влияния» на весь мир, включая Африку. Об этом он заявил во время турне по североафриканским странам. Эспер подписал с властями Туниса и Марокко дорожные карты о военном сотрудничестве на 10 лет, которые предполагают меры «для повышения совместимости с ВС США». По мнению экспертов, американское военное руководство «всё время напоминает о российской и китайской угрозах, поскольку так принято в Пентагоне», однако реальных причин для этого нет. Аналитики также отмечают, что действия США в Африке отвечают конкретной цели — Вашингтон хочет перехода государств региона «под американский зонтик».
 
Flickr © USAFRICOM
 

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Пекин и Москву в распространении влияния на африканском континенте. Об этом он заявил, выступая в Тунисе, во время своего турне по странам Северной Африки.

«На сегодняшний день наши стратегические конкуренты — Китай и Россия — продолжают запугивать своих соседей и оказывать на них давление, одновременно с этим распространяя своё авторитарное влияние на весь мир, включая и этот континент», — отметил он.

По версии Пентагона, Россия якобы хочет создать в Ливии военные базы, а президент РФ Владимир Путин «направил российские подразделения» в эту арабскую страну. При этом ведомство не предоставило никаких доказательств.

По словам Эспера, «ключ к решению этих проблем — сохранение партнёрских отношений» между Соединёнными Штатами и разделяющими американские взгляды странами, «в том числе находящимися здесь, на севере Африки».

Напомним, ещё в январе Владимир Путин, комментируя сообщения о якобы присутствии наёмников РФ в Ливии, заявил, что «если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают». Об этом президент РФ заявил на пресс-конференции. Российский лидер также отметил, что в этой зоне конфликта есть множество различных наёмников.

В Пентагоне назвали визит министра обороны США на Мальту и север Африки «напоминанием для всех африканских стран об интересах Соединённых Штатов на этом континенте».

«Визит Эспера — одна из более чем 500 поездок сотрудников Министерства обороны на африканский континент за последний год, — утверждают официальные лица Пентагона. — Все эти поездки — шаги на пути к повышению стабильности и, в конечном счёте, установлению мира».

  • Глава Пентагона Марк Эспер
  • © Lisa Ferdinando / DOD

Во время своего турне глава Пентагона подписал с тунисскими и марокканскими властями планы мероприятий, рассчитанные на десять лет.

«Эти соглашения нацелены на поиск более эффективных путей взаимодействия между странами для восполнения недостающего (военного. — RT) потенциала и повышения совместимости с ВС США», — говорится в заявлении оборонного ведомства Соединённых Штатов.

Подчёркивается также, что «африканское командование ВС США будет играть в этом важную роль».

Отмечается, что Вашингтон задействует американские войска в учениях «Африканский лев», ежегодно проводимых в Марокко. В манёврах принимают участие страны со всего региона, уточнили в американском Минобороны.

Позиция американских военных

Напомним, в Пентагоне не впервые заявляют о российской и китайской «угрозах», докладывая об очередных действиях американских военных в Африке.

В феврале пресс-секретарь Минобороны США Алисса Фара сообщила, что был отдан приказ развернуть на африканском континенте подразделения «1-й бригады содействия безопасности», чтобы повысить «эффективность конкуренции с Китаем и Россией» в этом регионе.

«Бригады содействия безопасности укомплектованы, обучены и оснащены, исходя из задач миссии по подготовке, консультированию и оказанию помощи. Благодаря этому они могут эффективнее и результативнее, чем обычные войска, участвовать в важном противостоянии великих держав», — отмечается в её заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.

В том же месяце командующий Сухопутными войсками США в Африке генерал-майор Роджер Клутье объявил во время пресс-брифинга, что для Вашингтона конкуренция с Москвой и Пекином в Африке «имеет огромное значение». По словам военачальника, Россия и Китай «ведут активную деятельность» на территории всего континента, в том числе в военной сфере.

«В некоторых районах отмечается постоянная и планомерная деятельность России, в других — наращивание активности», — заявил генерал-майор.

В марте глава Африканского командования ВС США (АФРИКОМ) генерал Стивен Таунсенд сообщил о намерениях США усиливать позиции на африканском континенте для противостояния якобы растущему влиянию РФ и КНР в регионе. По его словам, эти страны соперничают с американской стороной в Африке за счёт использования «экономических, дипломатических и военных средств», чтобы распространить своё влияние.

Как отметил Таунсенд, африканский континент важен для Вашингтона, поскольку там располагаются геостратегические районы и морские пути, представляющие особую ценность в рамках международной торговли и операций Соединённых Штатов во всём мире. Военачальник также подчеркнул, что залог безопасности и благополучия США в будущем — это «сохранение стратегического доступа и влияния в Африке в случае возникновения кризисной ситуации».

«Нащупать слабые стороны»

Как отметил в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, военное руководство США «всё время напоминает о российской и китайской угрозах, поскольку так принято в Пентагоне».

«Это своего рода формула, которую можно применить к любой внешнеполитической ситуации в современном мире, в том числе и в Африке», — отметил эксперт.

Политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев считает, что, заявляя об «угрозе», якобы исходящей со стороны РФ, Эспер подразумевает в частности ситуацию в Ливии, которую «американцы видят по-своему».

«США почему-то решили, что у России есть какие-то пагубные контакты с альтернативными властями в Триполи, в частности с генералом Хафтаром. И эта надуманная история очень пугает Вашингтон», — пояснил аналитик в комментарии RT.

При этом американскую сторону «всё-таки больше заботит нарастающее экономическое присутствие Китая в Африке, на которое Вашингтон долгое время не обращал внимания», полагает член-корреспондент Академии военных наук американист Сергей Судаков.  

«Африку США считали второстепенным регионом, и всё их внимание было приковано к странам Ближнего Востока. Однако геополитические и геоэкономические векторы в мире меняются, и в Вашингтоне осознали, что им нужно как-то перестраиваться», — отметил эксперт в беседе с RT.

Соединённые Штаты преследуют вполне конкретную цель — им необходимо, чтобы страны Африки «постепенно переходили под американский зонтик в рамках противодействия РФ и КНР», полагает Судаков. По его мнению, Эспер в очередной раз прикрывает расширение своей военной активности в регионе «надуманной российской угрозой».

«Это не случайные поездки, сейчас это гонка США за внушительными средствами. Эспер и другие лица в Пентагоне, понимая, что Африка — это не только вложение в песок, но и реальные деньги, активы, возможности использовать ресурсы Африки, торгуют суверенитетами и военными гарантиями, продают их другим странам в обмен на лояльность и доступ к богатствам континента», — сказал аналитик.

  • Военные учения США «Африканский лев»
  • © US Army Africa / Maj. Cain Claxton
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При этом обещаниям «о повышении стабильности и установлении мира» в Африке за счёт наращивания там военной активности, которые звучат в Минобороны США, «верить нельзя», считает Евстафьев.

«США ничего не делают только ради стабильности, мира и процветания каких-то людей в Африке. Они предпринимают конкретные шаги и тратят деньги исключительно в своих национальных интересах. Соединённым Штатам нужно сохранить доступ к ресурсам, военной инфраструктуре, обеспечить ситуацию, при которой ни Китая, ни России в регионе не будет», — заявил эксперт.

Судаков также допустил, что активизация США на африканском направлении может быть связана с предстоящими президентскими выборами.

«3 ноября уже не за горами. Трампу надо помочь показать те находки, которые делает Пентагон при действующей власти», — сообщил аналитик.

По его мнению, «Африка вполне годится, чтобы поднять внешнеполитическую значимость главы Белого дома».

Однако, по мнению Судакова, у Соединённых Штатов «не получится простым наскоком взять Африку».

«Максимум, что могут сделать американцы на континенте, — это нащупать слабые стороны конкурентов, определить своих агентов влияния и каким-то образом через лиц, принимающих решения в африканских странах, попробовать повлиять на ситуацию в регионе», — заключил эксперт.

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