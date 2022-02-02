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Торгующих паленой водкой мигрантов выгонят из России: сенаторы предложили забыть о гражданстве

02 февраля 2022, 05:10  •  125 • Политика
В Совете Федерации намерены ужесточить наказание приезжим, которые которые наладили теневой бизнес по обороту суррогатного алкоголя в России. Поправки внесут в законопроект Путина.
Приезжих, которые торгуют суррогатным спиртным, предложили лишать приобретенного гражданства в России и отправлять на родину. Такие поправки готовят сенаторы к законопроекту Владимира Путина. Об ужесточении мер заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
Сенатор привел в пример печальную статистику МВД: 75% задержанных за производство или торговлю паленой водкой — мигранты. Суррогатное спиртное разливают в гаражах и промзонах, а потом продают на рынках по бросовой цене.
В Совете Федерации предлагают лишать гражданства таких людей, если оборот суррогата привел к летальным случаям или тяжелым последствиям для здоровья. Мигранта отправят в его страну, и вернуться в Россию законно он уже не сможет.
"Я сделал запрос по этому поводу министру внутренних дел России, чтобы он поддержал нас, так как МВД будет главным правоприменителем", — цитирует ТАСС слова сенатора.
Случаев, когда мигранты травят русских алкоголем, в последние годы в стране много. Так, в 2021 году в Екатеринбурге задержали двух приезжих из стран ближнего зарубежья, которые торговали паленой водкой. От отравления погибли десятки людей. Оба арестованных имеют гражданство России. Судя по всему, им придется об этом забыть и вернуться на историческую родину. Сейчас они ждут суда. Позже похожий случай произошел в Тюменской области.
Недавно президент внес в Госдуму законопроект, который предусматривает лишение гражданства за некоторые тяжкие преступления. Речь идет о наркоторговле и терроризме. Но эти меры не распространяются на тех, кто стал гражданином России по праву рождения.

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