Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Евгений Спицын. Соцопрос: ни женщинам, ни мужчинам не нужна порядочность
Дело Скрипаля: Сопротивление Болгарии (Павел Шипилин)
«Глушилки покрывают всё посольство»: источник рассказал RT о причинах изоляции А...
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
Главная / Политика

Торгпред России попал в число выдворяемых из США дипломатов

30 марта 2018, 06:09  •  36 • Политика

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Торговый представитель России в США Александр Стадник оказался в списке российских дипломатических работников, выдворяемых Вашингтоном с американской территории. Он подтвердил это в четверг в телефонной беседе с корреспондентом ТАСС.

Стадник в настоящее время находится в столице России. Новость о том, что он попал в перечень высылаемых из США российских дипломатов, застала его в Москве, куда отправился несколько дней назад на заседание коллегии Министерства экономического развития.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов России (всего 63 человека). НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских).

Скоординированная Вашингтоном и Лондоном при поддержке Парижа и Берлина акция произошла на фоне отравления в городе Солсбери бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля, завербованного западными спецслужбами. Трансатлантические союзники обвиняют в причастности к покушению на Скрипаля Россию. Москва отвергает причастность к этому инциденту.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

36
Источник
Похожие новости
29 марта 2018, 17:09
Володин считает распространение фейков в РФ технологией по реализации цветных революций
30 марта 2018, 06:09
Посол РФ в США считает, что телефонный разговор Путина и Трампа прошел в теплой атмосфере
29 марта 2018, 23:39
Россия поставила Запад перед "зеркалом"

Загрузка...
30 марта 2018, 01:39
Цифровые технологии могут поменять мировую финансовую архитектуру
30 марта 2018, 01:39
Дипломатический бум вокруг Кореи и Россия
30 марта 2018, 06:09
Торгпред России попал в число выдворяемых из США дипломатов
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
26 марта 2018, 09:54
Ответные меры флота и ВКС России заставили США изменить вектор удара по Сирии
23 марта 2018, 23:24
Подтверждены три кандидата на пост Дмитрия Медведева
27 марта 2018, 18:24
Полный провал «альтернативной России» на Украине
27 марта 2018, 02:09
Захарова прямо назвала заказчиков отравления Скрипаля в Солсбери
24 марта 2018, 02:39
Журналистка рассказала, как ее не домогался Слуцкий
23 марта 2018, 13:39
Лавров разрешил странам мира отзывать дипломатов из России по своему усмотрению
27 марта 2018, 08:39
Сценарии уничтожения России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.