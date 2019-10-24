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Торговый баланс с Африкой нужно выправить: Эксперт о главной задаче саммита в Сочи
24 октября 2019, 03:09 • 31 • Политика
Эксперт Владимир Брутер рассказал о главной задаче саммита "Россия - Африка" в Сочи. Так, он указал на перекосы в торговом балансе сторон, которые необходимо выправить.
Саммит "Россия - Африка" позволит сторонам выявить имеющиеся проблемы и наметить пути их решения, что позволит нарастить торгово-экономические отношения. Об этом Ura.ru заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Однако процесс будет идти сложно, поскольку у России есть трудности с налаживанием внешнеэкономических связей. Кроме того, на Черном континенте крайне высокий уровень коррупции и нестабильная обстановка, мешающие бизнесу.
Этим и объясняется перекос в сторону военно-технического сотрудничества.
"Тот торговый баланс, который установлен между Россией и Африкой в настоящий момент, - следствие проблем обеих сторон", - объяснил он.
Напомним, в Сочи 23 октября стартовал форум "Россия - Африка", в рамках которого представители Москвы намерены обсудить проекты по расширению сотрудничества со странами Черного континента. На саммит прибыли порядка 40 глав африканских государств.
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