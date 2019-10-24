Торговый баланс с Африкой нужно выправить: Эксперт о главной задаче саммита в Сочи

Саммит "Россия - Африка" позволит сторонам выявить имеющиеся проблемы и наметить пути их решения, что позволит нарастить торгово-экономические отношения. Об этом Ura.ru заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Однако процесс будет идти сложно, поскольку у России есть трудности с налаживанием внешнеэкономических связей. Кроме того, на Черном континенте крайне высокий уровень коррупции и нестабильная обстановка, мешающие бизнесу.

Этим и объясняется перекос в сторону военно-технического сотрудничества.

"Тот торговый баланс, который установлен между Россией и Африкой в настоящий момент, - следствие проблем обеих сторон", - объяснил он.

Напомним, в Сочи 23 октября стартовал форум "Россия - Африка", в рамках которого представители Москвы намерены обсудить проекты по расширению сотрудничества со странами Черного континента. На саммит прибыли порядка 40 глав африканских государств.