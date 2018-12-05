Торговые войны, нефть и Brexit: Bloomberg рассказал об опасностях для мировой экономики в 2019 году

Мировые торговые войны, Brexit и состояние цен на нефть эксперты отнесли к основным рискам, которые могут повлиять на рост мировой экономики в будущем году.

Аналитики Bloomberg назвали политические риски для мировой экономики в 2019 году. В числе того, что представляет опасность для экономической системы, оказались мировые торговые войны, Brexit и состояние цен на нефть.

В частности, особое внимание эксперты обратили на взаимоотношения США и Китая.

В случае если крупнейшим игрокам не удастся прийти к компромиссу и США введут повышенные пошлины в отношении китайских товаров, то ВВП КНР может потерять до 1,5% в будущем году, мировая экономика в целом может утратить до 5%.

При этом значимым фактором также является и цена нефти.

По оценкам Bloomberg, в нефтяном сценарии к ключевым факторам относятся взаимоотношения США и Ирана, а также сокращение нефтедобычи странами ОПЕК и не входящими в организацию государствами.

Риском, по мнению экспертов, также является ситуация по выходу Великобритании из Евросоюза.

Так, оценивает Bloomberg, по «жесткому» сценарию Brexit экономика Великобритании снизится к 2030 году примерно на 7% по сравнению с другими членами ЕС; по «мягкому» - падение будет около 3%.