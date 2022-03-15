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Торговые объекты украинских бизнесменов в Крыму могут изъять - Аксёнов
15 марта 2022, 20:15 • 107 • В мире
В Крыму намерены провести проверку по торговым объектам предпринимателей Украины, которые поддерживают дестабилизацию обстановки.
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике могут быть арестованы и изъяты торговые объекты украинских бизнесменов. По его словам, речь идёт о предпринимателях, которые выступают за дестабилизацию обстановки.
Аксёнов указал, что профильные ведомства проведут проверку.
"Ряд крупных торговых объектов будут рассматриваться для наложения ареста и изъятия в пользу российского государства", - добавил глава Крыма.
Телеграм-канал "Мэйдэй. Хроника пикирования" обозначил, что на полуострове могут быть национализированы "дачи Кличко, кинотеатр Яценюка, вип-квартира Зеленского, строительные супермаркеты Гереги".
Также могут быть изъяты "объекты личной- и бизнес-недвижимости около 20 человек из высшего руководства Украины, в том числе оформленных через подставных лиц", утверждает канал со ссылкой на источник в руководстве Крыма.
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