Торговые объекты украинских бизнесменов в Крыму могут изъять - Аксёнов

В Крыму намерены провести проверку по торговым объектам предпринимателей Украины, которые поддерживают дестабилизацию обстановки.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике могут быть арестованы и изъяты торговые объекты украинских бизнесменов. По его словам, речь идёт о предпринимателях, которые выступают за дестабилизацию обстановки.

Аксёнов указал, что профильные ведомства проведут проверку.

"Ряд крупных торговых объектов будут рассматриваться для наложения ареста и изъятия в пользу российского государства", - добавил глава Крыма.

Телеграм-канал "Мэйдэй. Хроника пикирования" обозначил, что на полуострове могут быть национализированы "дачи Кличко, кинотеатр Яценюка, вип-квартира Зеленского, строительные супермаркеты Гереги".

Также могут быть изъяты "объекты личной- и бизнес-недвижимости около 20 человек из высшего руководства Украины, в том числе оформленных через подставных лиц", утверждает канал со ссылкой на источник в руководстве Крыма.