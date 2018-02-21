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Торговля в Центральной Америке: Южная Корея расширила зону экономического влияния
21 февраля 2018, 08:54 • 58 • В мире
Южная Корея подписала соглашение о свободной торговле с пятью странами.
Стало известно о том, что Южная Корея и страны Центральной Америки — Панама, Коста-Рика, Гондурас, Сальвадор и Никарагуа — подписали в среду соглашение о свободной торговле. Сообщается, что это соглашение повлечет за собой выгодную для всех сторон отмену тарифов на импорт. И это условия будет действовать в течение 10 лет.
Примечательно, что на обсуждение пунктов соглашения, которые бы в конечном итоге устроили всех, понадобилось три года. Теперь подписанный договор о свободной торговле между Южной Кореей и странами Центральной Америки вступит в силу после одобрения документа парламентами каждой из стран-участников.
Известно, что корейцев интересуются природными ресурсами Центральной Америке. А странам американского континента выгодно привлечь к себе южнокорейские инвестиции.
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