Торговля оружием. Израиль. Взгляд из Стокгольма • 14 • Аналитика



Стокгольмский институт исследования проблем мира (СИИПМ) (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) — международный институт исследования проблем мира и конфликтов, прежде всего вопросов контроля над вооружениями и разоружения, создан в 1966 году. С 1969 года выпускает ежегодник СИИПМ (SIPRI). Российское издание выходит с 1995 года и готовится совместно с Институтом мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН).



На протяжении многих лет институт отслеживает международную торговлю в оборонной сфере, составляющий рейтинг стран экспортеров и импортеров оружия, и таким образом оценивает объемы продаж на мировом рынке вооружений. К слову, один из главных вопросов, выяснением которого занимается этот институт, состоит в том, становится ли мир менее устойчивым, когда эти объемы продаж возрастают? Или, наоборот, мир приобретает большую стабильность благодаря возникающему фактору сдерживания, как раз не стимулирующему войну?





Результаты своих исследований SIPRI публикует в виде отчета раз в четыре года. Последний из них касается периода с 2013 по 2017 годы, и из него следует, что за последние четыре года Израиль в качестве производителя и экспортера продвинутых видов вооружений поднялся с десятого места на восьмое. Фактически Израиль, на который теперь приходится 2,9% объема международных продаж в оборонной сфере, разделил 7-8 место с Испанией. При этом Испания, сохранившая неизменной свою долю в мировых продажах, увеличила экспорт на 12%. Израиль же для того, чтобы подняться с 2,1% в прошлом до нынешних 2,9%, увеличил объем продаж на 55%. Что еще больше подчеркивает стремительный рост экспорта израильской оборонки, приносящей стране, таким образом, около 11 миллиардов долларов в год. И потенциал тут поистине неограничен.



Израиль обогнал обладательниц давних традиций в сфере торговли оружием: Италию, на которую приходится сегодня 2,5% международного оборонного рынка и Голландию с 2,1%, еще в прошлом отчете обходивших Израиль. К слову, если в предыдущем отчете Израиль упоминался лишь 7 раз, в нынешнем еврейское государство отмечено уже 26 раз, что также говорит о резком увеличении объема деятельности.



Больше всего оружия Израиль продаёт Индии: 49% всего израильского оборонного экспорта отправляется в эту страну, следом идет Азербайджан — 13% (к слову, мусульманская шиитская страна), а потом Вьетнам (6,3%). Продукция израильской "оборонки" составляет 8,4% от всего закупаемого Италией вооружения, для Южной Кореи этот показатель составляет 4,6%, для Британии — 4,3%. В целом речь идет о продажах в десятки стран мира.



Израиль продаёт современное высокотехнологическое оборудование. Именно то, за что можно требовать высокую цену, поскольку конкуренция в этой сфере невелика. Это "умные" ракеты, радарные системы, датчики, ну и конечно БПЛА, ставшие эмблемой израильского оборонного экспорта во всем мире.



С другой стороны, Израиль занимает 17-е место по закупкам вооружений (1,7% от всего объема международных продаж в этой сфере), разделяя его с Оманом. У кого он покупает? В первую очередь, конечно, у США (60% всего своего оборонного импорта). Оно и понятно, ведь так американская военная помощь возвращается обратно в Соединенные Штаты. Главным образом, это стоимость самолетов Ф-35. Девять из них уже в Израиле, а всего будет полсотни.



Треть оборонных закупок приходится на Германию – это подводные лодки. Две уже были получены, еще три в пути. Еще 10% приходится на Италию – огромная сделка по приобретению учебных самолетов.



Следует заметить, за последние три года Израиль значительно увеличил свой оборонный импорт — с 0,8% мирового объема продаж до 1,7%. Но прежде всего этот рост произошел за счет приобретения подводных лодок, которые, разумеется, часто не покупают.



По мере того как в мире увеличивается нестабильность, международный рынок в оборонной сфере стремительно растет. Со времени предыдущего отчета он увеличился на 10%. Это очень серьезный рост, превращающий оборонный рынок в крайне привлекательный для международного бизнеса. Стоит заметить, что своего максимума он достигал в 80-х годах, во время холодной войны. Затем наблюдался спад 90-х, сопровождавший распад СССР и достигший своего минимума в 2000 году. А с 2005 года рынок вновь стал расти, хотя по-прежнему не поднялся до уровня 80-х. Причины роста очевидны: исламский террор, возращение противостояния Запада и России, усиление Китая и Северной Кореи, войны на Ближнем Востоке, Иран и суннито-шиитский раскол. Апрельское устрашение «Иджисов» с помощью «Каяков» — дело спорное. Озадачен ли Пентагон?



Лидирует в сфере оборонного экспорта с огромным отрывом от остальных США — 34% объемов мирового рынка (30% три года назад). В свою очередь, Россия спустилась с 26% согласно прошлому отчету до 22% в нынешнем. На третьем месте Франция — 6,7%. Затем Германия — 5,8%, фактически исключительно за счет продажи подводных лодок (иными словами, сделка с Израилем для нее необходимость, а вовсе не одолжение еврейскому государству). Потом Китай с неожиданно низким показателем — 5,7%. Еще менее успешная Британия — 4,8%, та самая Британия, которая в иные времена была мощнейшей державой мира. И, наконец, Испания и Израиль с их 2,9%.



Другими словами, Израиль оказался в высшей лиге оборонных производителей мира, в высшей торговой лиге.



При этом следует заметить, что лишь у Израиля есть колоссальное ограничение в продаже своей оборонной промышленности. Он не продаёт свою продукцию ни арабским, ни вообще мусульманским странам (за исключением Азербайджана). Продажи туркам, в прошлом достаточно существенные, тоже закончились, поскольку полагаться на вздорного "султана" невозможно. Таким образом, огромный сегмент мирового рынка, возможно, самый большой, для Израиля закрыт. Что лишь еще сильнее подчеркивает его успех.



Молдавский пат. Додон сказал — Додон не сделал

Схема распределения мирового оборонного экспорта между странами (на основании последнего отчета SIPRI)



Следует отметить, что, если уж кто глубоко завязан с арабами на поставках оружия, так это Франция. Что, к слову, является и одним из объяснений ее прохладного, если не сказать больше, отношения к Израилю. Почти половина, 42%, ее оборонного экспорта приходится на Ближний Восток. Французские продажи возросли по сравнению с прежним отчетом SIPRI на 27%, и если четыре года назад доля французов в мировом рынке вооружений составляла 5,8%, то теперь достигла 6,7%. Ее главными клиентами являются: Египет – 25% (в этой стране стремительно растущему населению нечего есть, но армия закупает новые виды вооружений, чтобы защитить себя от исламских экстремистов), Китай (8,6%), Индия (8,5%). А еще, конечно, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Марокко и Сингапур. Не так давно на фоне Франции, одного из традиционных мировых лидеров оружейного экспорта, Израиль казался буквально крошкой. Теперь же израильская доля в общемировом рынке достигает почти половины французской и продолжает расти. Это удивительные данные, в которые даже трудно сразу поверить.



Стоит обратить внимание на Турцию. Ее успехи не могут не впечатлять. Свою долю на мировом рынке вооружений она увеличила с 0,4% до 0,8%. Продает она преимущественно низкотехнологическое оборудование, в основном бронетранспортеры, которые мы видели в боях под сирийским Африном.



Но главным потребителем на рынке вооружений является сегодня Индия, чьи закупки составляют 12% всего мирового рынка. В этом отношении она обошла даже Саудовскую Аравию, которая из-за противостояния Ирану увеличила за последние годы свой оружейный импорт с 3,4% мирового рынка до 10%. Саудовский рынок, увы, для нас закрыт. По крайней мере, пока. Но время, когда мы сможем предложить саудовцам определенные виды вооружений, явно, приближается.



Зато индийские закупки у Израиля в сфере обороны по сравнению с прошлым отчетом возросли на 285%. Индия стремится сохранять фактор сдерживания против Пакистана и других мусульманских соседей. Согласно новому отчету, израильский оборонный экспорт в Индию включает огромное количество видов вооружений, в том числе и БПЛА-камикадзе. С чем вернулись Макрон и Меркель из ставки Великого Хана



Ожидается, что бурный рост индийской экономики продолжится в ближайшие годы, а это значит, что дальнейшее сближение со среднеазиатским гигантом имеет критическое значение и для израильской экономики. В этом смысле появление новой авиалинии индийской компании Air India в Израиль над Саудовской Аравией приобретает стратегическую важность. При этом, поскольку Индия не мусульманская страна, можно предположить, что и в случае смены правящей партии отношения с Израилем не прервутся.



Сегодня буквально все страны мира стремятся попасть на индийский рынок. Лишь недавно Франции удалось договориться о колоссальной сделке с Индией на сумму в миллиарды долларов.



Институт отмечает, что ряд стран сдают свои позиции на рынке вооружений. Первой в списке идет Россия. Как отмечалось выше, доля российского экспорта в общемировом объеме продаж составлявшая четыре года назад 26%, теперь сократилась до 22%. Следом за ней — Германия, сократившая свою долю на мировом рынке с 7,4% до 5,8%, там уже совсем недалеко от израильской позиции. Без продаж подводных лодок Израилю и Египту сокращение немецкой доли было бы еще значительнее. Германия, переполненная неквалифицированными и не особо жаждущими работать иммигрантами, сдает позиции по всем параметрам. Ее ВВП снижается, рождаемость у коренного населения сокращается. А значит, говорить о блистательном экономическом будущем там не приходится. Скорее уж наоборот.



Еще одна страна из этой компании – Украина, в прошлом обладавшая серьезными позициями на оружейном рынке и, к слову, продававшая его всем подряд, включая и всевозможные сомнительные структуры. Ее доля сократилась с 2,5% до 1,7%. Украина держалась за счет крупных предприятий, построенных еще при Советском Союзе, но с каждым годом они ветшают все больше и теряют конкурентоспособность. Будущее России — это Медведев



Сократилась доля и у Швейцарии, тоже страны с давними традициями на оружейном рынке, опустившись ниже одного процента — до 0,9%. Снизилась она и у Швеции, с 2% до тех же 0,9% (на ее счастье, у нее пока покупают арабы, прежде всего Саудовская Аравия и ОАЭ, иначе было бы еще хуже). К слову, Эр-Рияд урезал долю своего военного импорта из Швеции после того, как Стокгольм посмел их критиковать за нарушение прав человека.



Канада ужалась с 1% до 0,8%. Не исключено, что это результат безответственной деятельности нынешнего премьера Джастина Трюдо, умудрившегося напортить везде, где только было можно.



Южная Африка с 0,6% опустилась до 0,2%. В прошлом это была преуспевающая богатая страна, нынче еще одна из многих коррумпированных африканских экономик, несущихся под откос.



Финляндия и Бразилия, замешкались, потеряли драйв и тоже утратили свои позиции. Одним словом, как у Льюиса Кэролла в "Алисе в стране чудес": "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте". У Израиля этой привилегии нет. Ему, чтобы выживать, необходимо все время нестись вперед, не выключая мотора.



Вопреки тому, что считают многие, Израиль для США вовсе не такой уж серьезный покупатель вооружений. Главный клиент там — Саудовская Аравия (18% всего оборонного экспорта США), увеличившая теперь свои военные заказы в США в 4,5 раза. Очевидно, это прямое следствие политики нового президента Дональда Трампа, решившего конвертировать арабские нефтедоллары в рост благосостояния американцев.



Другими серьезными клиентами там числятся ОАЭ (7,4%) и Австралия (6,7%). Важнейшей составляющей американского оборонного экспорта является продажа боевых самолетов. США успешно продают свои новенькие Ф-35, 12 из которых уже переданы в Британию,10 в Норвегию, по 9 в Израиль и Италию, 6 в Японию и по паре в Австралию и Голландию. Кроме того, США продали три десятка F-15SG Саудовской Аравии и 16 Сингапуру. А вот по продаже судов американцы уступили Германии, Испании и Голландии. В целом США поставляют оружие 98 странам.



Задачи нового кабинета

Клиенты США



Президент Трамп уже объявил о намерении вложить огромные суммы в обновление американской армии, что, само собой, подразумевает большие инвестиции в исследования, развитие и инновации. Для нас тут два важных следствия: возможности для совместных исследований и высокотехнологических производств, а также вероятное увеличение объемов продаж наших "умных" добавок к американскому оружию.



Таким образом, перед израильской оборонной сферой открываются новые и очень перспективные возможности на американском рынке. Аппетитные конкурсные предложения уже начинают публиковаться. Тут главное не упустить момент.



К примеру, сфера кибербезопасности, безусловно, может стать одним из важнейших трамплинов израильской "оборонки", поскольку в этой области у Израиля почти нет конкурентов. А потому выведение израильских достижений в сфере кибербезопасности в коммерческую плоскость может вознести его уже не в десятку, а в четверку ведущих экспортеров оборонной промышленности. Именно в сфере кибербезопасности оборонные аспекты наиболее плотно переплетаются с высокими технологиями, армия сталкивается с информационной революцией. Именно здесь у Израиля больше всего преимуществ перед всеми остальными.



Непрерывные атаки, обрушиваемые на него врагами, и войны, к которым они его принуждают, в итоге превращают изобретения в проверенную в бою и доказавшую свою эффективность продукцию. Во всем мире предпочитают приобретать оружие, которое уже было испробовано на деле.



Израилю следует стремиться к расширению списка стран, импортирующих его вооружение. А это требует государственных инвестиций – большего количества посольств, торговых представителей и экономических атташе, специально занимающихся этим при посольствах и представительствах Израиля. Турция, например, преуспела в немалой мере за счет открытия десятков посольств и представительств во всех уголках планеты, прежде всего в Африке. Ясно, что в итоге это обращается и в политический капитал — политика и безопасность идут рука об руку.



Арабский бойкот, обрушившийся на Израиль с первых дней существования страны, а в придачу западные эмбарго на продажу ему оружия заставили создать буквально с нуля мощную оборонную промышленность, одну из самых преуспевающих в мире. Израиль сделал это вынуждено, для самого себя, но качество и репутация распахнули для него колоссальный мировой рынок, который с каждым годом лишь все больше растет.



По материалам статьи доктора Гая Бехора. Стокгольмский институт исследования проблем мира (СИИПМ) (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) — международный институт исследования проблем мира и конфликтов, прежде всего вопросов контроля над вооружениями и разоружения, создан в 1966 году. С 1969 года выпускает ежегодник СИИПМ (SIPRI). Российское издание выходит с 1995 года и готовится совместно с Институтом мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН).На протяжении многих лет институт отслеживает международную торговлю в оборонной сфере, составляющий рейтинг стран экспортеров и импортеров оружия, и таким образом оценивает объемы продаж на мировом рынке вооружений. К слову, один из главных вопросов, выяснением которого занимается этот институт, состоит в том, становится ли мир менее устойчивым, когда эти объемы продаж возрастают? Или, наоборот, мир приобретает большую стабильность благодаря возникающему фактору сдерживания, как раз не стимулирующему войну?Результаты своих исследований SIPRI публикует в виде отчета раз в четыре года. Последний из них касается периода с 2013 по 2017 годы, и из него следует, что за последние четыре года Израиль в качестве производителя и экспортера продвинутых видов вооружений поднялся с десятого места на восьмое. Фактически Израиль, на который теперь приходится 2,9% объема международных продаж в оборонной сфере, разделил 7-8 место с Испанией. При этом Испания, сохранившая неизменной свою долю в мировых продажах, увеличила экспорт на 12%. Израиль же для того, чтобы подняться с 2,1% в прошлом до нынешних 2,9%, увеличил объем продаж на 55%. Что еще больше подчеркивает стремительный рост экспорта израильской оборонки, приносящей стране, таким образом, около 11 миллиардов долларов в год. И потенциал тут поистине неограничен.Израиль обогнал обладательниц давних традиций в сфере торговли оружием: Италию, на которую приходится сегодня 2,5% международного оборонного рынка и Голландию с 2,1%, еще в прошлом отчете обходивших Израиль. К слову, если в предыдущем отчете Израиль упоминался лишь 7 раз, в нынешнем еврейское государство отмечено уже 26 раз, что также говорит о резком увеличении объема деятельности.Больше всего оружия Израиль продаёт Индии: 49% всего израильского оборонного экспорта отправляется в эту страну, следом идет Азербайджан — 13% (к слову, мусульманская шиитская страна), а потом Вьетнам (6,3%). Продукция израильской "оборонки" составляет 8,4% от всего закупаемого Италией вооружения, для Южной Кореи этот показатель составляет 4,6%, для Британии — 4,3%. В целом речь идет о продажах в десятки стран мира.Израиль продаёт современное высокотехнологическое оборудование. Именно то, за что можно требовать высокую цену, поскольку конкуренция в этой сфере невелика. Это "умные" ракеты, радарные системы, датчики, ну и конечно БПЛА, ставшие эмблемой израильского оборонного экспорта во всем мире.С другой стороны, Израиль занимает 17-е место по закупкам вооружений (1,7% от всего объема международных продаж в этой сфере), разделяя его с Оманом. У кого он покупает? В первую очередь, конечно, у США (60% всего своего оборонного импорта). Оно и понятно, ведь так американская военная помощь возвращается обратно в Соединенные Штаты. Главным образом, это стоимость самолетов Ф-35. Девять из них уже в Израиле, а всего будет полсотни.Треть оборонных закупок приходится на Германию – это подводные лодки. Две уже были получены, еще три в пути. Еще 10% приходится на Италию – огромная сделка по приобретению учебных самолетов.Следует заметить, за последние три года Израиль значительно увеличил свой оборонный импорт — с 0,8% мирового объема продаж до 1,7%. Но прежде всего этот рост произошел за счет приобретения подводных лодок, которые, разумеется, часто не покупают.По мере того как в мире увеличивается нестабильность, международный рынок в оборонной сфере стремительно растет. Со времени предыдущего отчета он увеличился на 10%. Это очень серьезный рост, превращающий оборонный рынок в крайне привлекательный для международного бизнеса. Стоит заметить, что своего максимума он достигал в 80-х годах, во время холодной войны. Затем наблюдался спад 90-х, сопровождавший распад СССР и достигший своего минимума в 2000 году. А с 2005 года рынок вновь стал расти, хотя по-прежнему не поднялся до уровня 80-х. Причины роста очевидны: исламский террор, возращение противостояния Запада и России, усиление Китая и Северной Кореи, войны на Ближнем Востоке, Иран и суннито-шиитский раскол.Лидирует в сфере оборонного экспорта с огромным отрывом от остальных США — 34% объемов мирового рынка (30% три года назад). В свою очередь, Россия спустилась с 26% согласно прошлому отчету до 22% в нынешнем. На третьем месте Франция — 6,7%. Затем Германия — 5,8%, фактически исключительно за счет продажи подводных лодок (иными словами, сделка с Израилем для нее необходимость, а вовсе не одолжение еврейскому государству). Потом Китай с неожиданно низким показателем — 5,7%. Еще менее успешная Британия — 4,8%, та самая Британия, которая в иные времена была мощнейшей державой мира. И, наконец, Испания и Израиль с их 2,9%.Другими словами, Израиль оказался в высшей лиге оборонных производителей мира, в высшей торговой лиге.При этом следует заметить, что лишь у Израиля есть колоссальное ограничение в продаже своей оборонной промышленности. Он не продаёт свою продукцию ни арабским, ни вообще мусульманским странам (за исключением Азербайджана). Продажи туркам, в прошлом достаточно существенные, тоже закончились, поскольку полагаться на вздорного "султана" невозможно. Таким образом, огромный сегмент мирового рынка, возможно, самый большой, для Израиля закрыт. Что лишь еще сильнее подчеркивает его успех.Следует отметить, что, если уж кто глубоко завязан с арабами на поставках оружия, так это Франция. Что, к слову, является и одним из объяснений ее прохладного, если не сказать больше, отношения к Израилю. Почти половина, 42%, ее оборонного экспорта приходится на Ближний Восток. Французские продажи возросли по сравнению с прежним отчетом SIPRI на 27%, и если четыре года назад доля французов в мировом рынке вооружений составляла 5,8%, то теперь достигла 6,7%. Ее главными клиентами являются: Египет – 25% (в этой стране стремительно растущему населению нечего есть, но армия закупает новые виды вооружений, чтобы защитить себя от исламских экстремистов), Китай (8,6%), Индия (8,5%). А еще, конечно, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Марокко и Сингапур. Не так давно на фоне Франции, одного из традиционных мировых лидеров оружейного экспорта, Израиль казался буквально крошкой. Теперь же израильская доля в общемировом рынке достигает почти половины французской и продолжает расти. Это удивительные данные, в которые даже трудно сразу поверить.Стоит обратить внимание на Турцию. Ее успехи не могут не впечатлять. Свою долю на мировом рынке вооружений она увеличила с 0,4% до 0,8%. Продает она преимущественно низкотехнологическое оборудование, в основном бронетранспортеры, которые мы видели в боях под сирийским Африном.Но главным потребителем на рынке вооружений является сегодня Индия, чьи закупки составляют 12% всего мирового рынка. В этом отношении она обошла даже Саудовскую Аравию, которая из-за противостояния Ирану увеличила за последние годы свой оружейный импорт с 3,4% мирового рынка до 10%. Саудовский рынок, увы, для нас закрыт. По крайней мере, пока. Но время, когда мы сможем предложить саудовцам определенные виды вооружений, явно, приближается.Зато индийские закупки у Израиля в сфере обороны по сравнению с прошлым отчетом возросли на 285%. Индия стремится сохранять фактор сдерживания против Пакистана и других мусульманских соседей. Согласно новому отчету, израильский оборонный экспорт в Индию включает огромное количество видов вооружений, в том числе и БПЛА-камикадзе.Ожидается, что бурный рост индийской экономики продолжится в ближайшие годы, а это значит, что дальнейшее сближение со среднеазиатским гигантом имеет критическое значение и для израильской экономики. В этом смысле появление новой авиалинии индийской компании Air India в Израиль над Саудовской Аравией приобретает стратегическую важность. При этом, поскольку Индия не мусульманская страна, можно предположить, что и в случае смены правящей партии отношения с Израилем не прервутся.Сегодня буквально все страны мира стремятся попасть на индийский рынок. Лишь недавно Франции удалось договориться о колоссальной сделке с Индией на сумму в миллиарды долларов.Институт отмечает, что ряд стран сдают свои позиции на рынке вооружений. Первой в списке идет Россия. Как отмечалось выше, доля российского экспорта в общемировом объеме продаж составлявшая четыре года назад 26%, теперь сократилась до 22%. Следом за ней — Германия, сократившая свою долю на мировом рынке с 7,4% до 5,8%, там уже совсем недалеко от израильской позиции. Без продаж подводных лодок Израилю и Египту сокращение немецкой доли было бы еще значительнее. Германия, переполненная неквалифицированными и не особо жаждущими работать иммигрантами, сдает позиции по всем параметрам. Ее ВВП снижается, рождаемость у коренного населения сокращается. А значит, говорить о блистательном экономическом будущем там не приходится. Скорее уж наоборот.Еще одна страна из этой компании – Украина, в прошлом обладавшая серьезными позициями на оружейном рынке и, к слову, продававшая его всем подряд, включая и всевозможные сомнительные структуры. Ее доля сократилась с 2,5% до 1,7%. Украина держалась за счет крупных предприятий, построенных еще при Советском Союзе, но с каждым годом они ветшают все больше и теряют конкурентоспособность.Сократилась доля и у Швейцарии, тоже страны с давними традициями на оружейном рынке, опустившись ниже одного процента — до 0,9%. Снизилась она и у Швеции, с 2% до тех же 0,9% (на ее счастье, у нее пока покупают арабы, прежде всего Саудовская Аравия и ОАЭ, иначе было бы еще хуже). К слову, Эр-Рияд урезал долю своего военного импорта из Швеции после того, как Стокгольм посмел их критиковать за нарушение прав человека.Канада ужалась с 1% до 0,8%. Не исключено, что это результат безответственной деятельности нынешнего премьера Джастина Трюдо, умудрившегося напортить везде, где только было можно.Южная Африка с 0,6% опустилась до 0,2%. В прошлом это была преуспевающая богатая страна, нынче еще одна из многих коррумпированных африканских экономик, несущихся под откос.Финляндия и Бразилия, замешкались, потеряли драйв и тоже утратили свои позиции. Одним словом, как у Льюиса Кэролла в "Алисе в стране чудес": "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте". У Израиля этой привилегии нет. Ему, чтобы выживать, необходимо все время нестись вперед, не выключая мотора.Вопреки тому, что считают многие, Израиль для США вовсе не такой уж серьезный покупатель вооружений. Главный клиент там — Саудовская Аравия (18% всего оборонного экспорта США), увеличившая теперь свои военные заказы в США в 4,5 раза. Очевидно, это прямое следствие политики нового президента Дональда Трампа, решившего конвертировать арабские нефтедоллары в рост благосостояния американцев.Другими серьезными клиентами там числятся ОАЭ (7,4%) и Австралия (6,7%). Важнейшей составляющей американского оборонного экспорта является продажа боевых самолетов. США успешно продают свои новенькие Ф-35, 12 из которых уже переданы в Британию,10 в Норвегию, по 9 в Израиль и Италию, 6 в Японию и по паре в Австралию и Голландию. Кроме того, США продали три десятка F-15SG Саудовской Аравии и 16 Сингапуру. А вот по продаже судов американцы уступили Германии, Испании и Голландии. В целом США поставляют оружие 98 странам.Президент Трамп уже объявил о намерении вложить огромные суммы в обновление американской армии, что, само собой, подразумевает большие инвестиции в исследования, развитие и инновации. Для нас тут два важных следствия: возможности для совместных исследований и высокотехнологических производств, а также вероятное увеличение объемов продаж наших "умных" добавок к американскому оружию.Таким образом, перед израильской оборонной сферой открываются новые и очень перспективные возможности на американском рынке. Аппетитные конкурсные предложения уже начинают публиковаться. Тут главное не упустить момент.К примеру, сфера кибербезопасности, безусловно, может стать одним из важнейших трамплинов израильской "оборонки", поскольку в этой области у Израиля почти нет конкурентов. А потому выведение израильских достижений в сфере кибербезопасности в коммерческую плоскость может вознести его уже не в десятку, а в четверку ведущих экспортеров оборонной промышленности. Именно в сфере кибербезопасности оборонные аспекты наиболее плотно переплетаются с высокими технологиями, армия сталкивается с информационной революцией. Именно здесь у Израиля больше всего преимуществ перед всеми остальными.Непрерывные атаки, обрушиваемые на него врагами, и войны, к которым они его принуждают, в итоге превращают изобретения в проверенную в бою и доказавшую свою эффективность продукцию. Во всем мире предпочитают приобретать оружие, которое уже было испробовано на деле.Израилю следует стремиться к расширению списка стран, импортирующих его вооружение. А это требует государственных инвестиций – большего количества посольств, торговых представителей и экономических атташе, специально занимающихся этим при посольствах и представительствах Израиля. Турция, например, преуспела в немалой мере за счет открытия десятков посольств и представительств во всех уголках планеты, прежде всего в Африке. Ясно, что в итоге это обращается и в политический капитал — политика и безопасность идут рука об руку.Арабский бойкот, обрушившийся на Израиль с первых дней существования страны, а в придачу западные эмбарго на продажу ему оружия заставили создать буквально с нуля мощную оборонную промышленность, одну из самых преуспевающих в мире. Израиль сделал это вынуждено, для самого себя, но качество и репутация распахнули для него колоссальный мировой рынок, который с каждым годом лишь все больше растет.По материалам статьи доктора Гая Бехора. Автор: Александр Привалов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 14 Источник Похожие новости Жизнь как приключение и поиск Битва за русский Интернет. Проигрываем? Империя изнутри и снаружи

Апрельское устрашение «Иджисов» с помощью «Каяков» — дело спорное. Озадачен ли Пентагон? С чем вернулись Макрон и Меркель из ставки Великого Хана Молдавский пат. Додон сказал — Додон не сделал Новости партнеров