Торговля младенцами как зеркало украинских либертарианских «реформ» • 82 • Украина

Украина стала глобальным центром бизнеса на суррогатном материнстве

На днях в Киеве произошел резонансный скандал. В социальные сети попало видео из специально оборудованного отеля, который находится на окраине украинской столицы и окутан колючей проволокой, будто секретный объект военного назначения. На нем можно видеть ряды детских кроваток, где лежат сорок шесть младенцев, рожденных от украинских суррогатных матерей для родителей из США, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Германии, Мексики, Израиля, Румынии и других стран мира. Они появились на свет в медицинской клинике, которая зарабатывала на каждом ребенке около 40-50 тысяч долларов, притом что сама мать получала на руки меньше половины этой суммы — примерно 15-20 тысяч. А теперь их не могут вывезти из страны по причине глобального карантина.







«Украина, одна из беднейших стран Европы, быстро становится местом для тех, кто отчаялся найти суррогатную мать, чтобы иметь своего ребёнка. Предложенные деньги привлекают мнoгих мoлoдыx жeнщин, нo ecть oпaceния, чтo иx мoгут пpocтo иcпoльзoвaть. Инocтpaнныe пapы массово пpиeзжaют в этo зaxoлуcтьe Eвpoпы c 2015 гoдa, кoгдa cуppoгaтныe клиники в Aзии нaчaли зaкpывaтьcя oднa зa дpугoй нa фoнe cooбщeний oб экcплуaтaции жeнщин. Bыдвopeнныe из Индии, Heпaлa и Taилaндa, oни oбpaтилиcь к Укpaинe», — констатирует статья ВВС.



А французское издание «Atlantico» опубликовало несколько лет назад материал с говорящим заголовком: «Украина: темная сторона индустрии суррогатного материнства», где прямо говорится о том, что бизнес на младенцах цинично использует хроническую и безнадёжную нищету украинок.



«Несмотря на все красивые слова в поддержку суррогатного материнства, не стоит забывать, что в некоторых странах, в том числе в Украине, за ним кроется настоящая социальная катастрофа… Речь идет именно об эксплуатации бедности. Некоторым уроженкам восточноевропейских стран приходится заниматься проституцией в Европе или идти на брак по расчету. Теперь же их эксплуатируют для рождения детей. Суррогатное материнство представляет собой новую форму продолжающейся эксплуатации женщин в совокупности с нашим западным эгоизмом. У нас предпочитают закрыть глаза на их бедственное положение и цинично говорят себе: «Для них — довольно легкий способ заработка, мы получаем ребенка, и все счастливы». Нужно понимать, что продажа услуг суррогатного материнства не требует высоких технологий. Эта «индустрия» может развиваться просто при наличии тела. Достаточно готовых на это бедных и молодых женщин. Именно поэтому такая практика получает гораздо большее распространение в бедных странах, сначала в Южной Америке, сейчас в Центральной Европе. Это легко формирует целую экономику», — рассказывает в комментарии журналист Грегор Пюппенк, директор Европейского центра закона и справедливости.



Именно такая экономика сложилась в постмайдановской Украине, где в ней задействована целая цепочка повязанных друг с другом партнеров. В нее включены посреднические фирмы, которые подыскивают для клиентов подходящий «живой инкубатор», нечистые на руку медики, призванные обеспечить процесс на технологическом уровне, коррумпированные правоохранители и чиновники, крышующие эти схемы, закрывая уголовные дела и помогая вывезти новорождённых из страны. Попытки разоблачения подобных структур обречены на провал. Руководителям киевской клиники, где находятся сейчас предназначенные для иностранцев младенцы, уже выдвигали обвинение в торговле людьми. Но дело быстро рассыпалось, поскольку в этом были заинтересованы влиятельные внешние силы.



Больше того — либертарианские пропагандисты из числа ЛОМов и патриотических блогеров активно превозносят возможность продавать собственных детей из-за нищеты, усматривая в этом выдающееся достижение украинских реформ. Бизнес на «сурмамах» имеет влиятельных лоббистов, несмотря на то что подобная торговля запрещена сейчас в большинстве стран планеты, включая беднейшие государства Африки или Юго-Восточной Азии. Увы, это до сих пор считается нормальным для Украины, где привыкли поставлять на экспорт нелегально добытый янтарь, незаконно срубленный лес, контрабандные сигареты и дешевую рабочую силу. Товаром становится все — сам человек, его труд и уже не принадлежащее ему самому тело. Причем торговля младенцами имеет еще одну, укрытую от посторонних глаз сторону, когда в стране банально скупают чужих детей.



«В сети появилось видео, на котором 46 младенцев лежали в рядочек где-то в клинике под Киевом. Сопровождалось это видео словами, что эти дети ждут своих зарубежных родителей, рождённые от суррогатных матерей, они не могут быть вывезены за границу из-за карантинных условий. Видео не для слабонервных. Просто инкубатор. Как с птенцами на фабрике. А потом статистика. Жуткая. Как Украина стала центром суррогатного материнства. Что от безденежья украинские женщины готовы вынашивать чужих детей, чтобы прокормить своих. И эти цены на детей. Как на рынке. И уже ладно, если бы в нашей стране процветало только суррогатное материнство. Насколько я знаю, в Украине под соусом суррогатного материнства зачастую просто продаются дети — иностранцы даже не предоставляют свой биоматериал. То есть чужие дети продаются как товар на рынке. Дальнейшая их судьба неизвестна. Жутко, правда? Считаю необходимым поднимать этот вопрос в общественном поле. Молчать нельзя! Родина уже и так почти распродана», — говорит об этом журналистка Анастасия Рагимова.



Скандал вокруг «человеческой фабрики» за рядами колючей проволоки привлек внимание к этим недопустимым позорным фактам. Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба выдвинул инициативу запретить суррогатное материнство в Украине. «Я буду настаивать на запрете. Тут не нужен особенный закон», — заявил он в своем выступлении, где прямо назвал суррогатное материнство торговлей детьми и тоже подчеркнул, что от него еще несколько лет назад отказались другие бедные страны, считая подобную практику свидетельством национального унижения и позора. Однако попытки остановить экспорт младенцев наверняка обречены на провал, потому что украинские власти не пойдут против интересов влиятельных и богатых клиентов из стран первого мира. А либертарианская общественность встанет на защиту неотъемлемого священного права продавать собственного ребенка, требуя гарантировать его для страдающих от безработицы украинок, вместо того чтобы добиваться для них полноценной социальной защиты и реализации законного права на труд.



Между тем, за каждой «сурмамой» почти всегда стоит человеческая трагедия. Это люди с подорванным здоровьем и серьезными психологическими проблемами, а зачастую они становятся жертвами обмана криминальных посредников, которые оставляют им за ребенка копейки. Но при удачном случае, когда матери получают на руки свои десять-пятнадцать тысяч, они не приносят за собой счастья. Ведь деньги быстро уйдут, оставив матери ощущение использованности и вечную тоску по безвозвратно утраченному ребенку.

Украина стала глобальным центром бизнеса на суррогатном материнствеНа днях в Киеве произошел резонансный скандал. В социальные сети попало видео из специально оборудованного отеля, который находится на окраине украинской столицы и окутан колючей проволокой, будто секретный объект военного назначения. На нем можно видеть ряды детских кроваток, где лежат сорок шесть младенцев, рожденных от украинских суррогатных матерей для родителей из США, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Германии, Мексики, Израиля, Румынии и других стран мира. Они появились на свет в медицинской клинике, которая зарабатывала на каждом ребенке около 40-50 тысяч долларов, притом что сама мать получала на руки меньше половины этой суммы — примерно 15-20 тысяч. А теперь их не могут вывезти из страны по причине глобального карантина.Эта история вернула интерес к полукриминальному бизнесу на производстве и торговле детьми, который процветал в Украине до начала пандемии, превратив страну в глобальный центр суррогатного материнства. Счет подобных клиник идет, по меньшей мере, на десятки, а то и на сотни, поскольку, по мнению австралийского эксперта Cэма Эвepгингeма, за последние годы спрос на украинских «сурмам» увеличился приблизительно на 1000%, что сразу привлекло к этой сфере теневые капиталы со всего мира. Отчаявшиеся нищие женщины, у которых никогда не было возможности заработать, за исключением труда на польских клубничных плантациях, с готовностью принимали заказы от иностранных клиентов. И уже вскоре об украинском суррогатном материнстве с тревогой заговорили ведущие международные СМИ.«Украина, одна из беднейших стран Европы, быстро становится местом для тех, кто отчаялся найти суррогатную мать, чтобы иметь своего ребёнка. Предложенные деньги привлекают мнoгих мoлoдыx жeнщин, нo ecть oпaceния, чтo иx мoгут пpocтo иcпoльзoвaть. Инocтpaнныe пapы массово пpиeзжaют в этo зaxoлуcтьe Eвpoпы c 2015 гoдa, кoгдa cуppoгaтныe клиники в Aзии нaчaли зaкpывaтьcя oднa зa дpугoй нa фoнe cooбщeний oб экcплуaтaции жeнщин. Bыдвopeнныe из Индии, Heпaлa и Taилaндa, oни oбpaтилиcь к Укpaинe», — констатирует статья ВВС.А французское издание «Atlantico» опубликовало несколько лет назад материал с говорящим заголовком: «Украина: темная сторона индустрии суррогатного материнства», где прямо говорится о том, что бизнес на младенцах цинично использует хроническую и безнадёжную нищету украинок.«Несмотря на все красивые слова в поддержку суррогатного материнства, не стоит забывать, что в некоторых странах, в том числе в Украине, за ним кроется настоящая социальная катастрофа… Речь идет именно об эксплуатации бедности. Некоторым уроженкам восточноевропейских стран приходится заниматься проституцией в Европе или идти на брак по расчету. Теперь же их эксплуатируют для рождения детей. Суррогатное материнство представляет собой новую форму продолжающейся эксплуатации женщин в совокупности с нашим западным эгоизмом. У нас предпочитают закрыть глаза на их бедственное положение и цинично говорят себе: «Для них — довольно легкий способ заработка, мы получаем ребенка, и все счастливы». Нужно понимать, что продажа услуг суррогатного материнства не требует высоких технологий. Эта «индустрия» может развиваться просто при наличии тела. Достаточно готовых на это бедных и молодых женщин. Именно поэтому такая практика получает гораздо большее распространение в бедных странах, сначала в Южной Америке, сейчас в Центральной Европе. Это легко формирует целую экономику», — рассказывает в комментарии журналист Грегор Пюппенк, директор Европейского центра закона и справедливости.Именно такая экономика сложилась в постмайдановской Украине, где в ней задействована целая цепочка повязанных друг с другом партнеров. В нее включены посреднические фирмы, которые подыскивают для клиентов подходящий «живой инкубатор», нечистые на руку медики, призванные обеспечить процесс на технологическом уровне, коррумпированные правоохранители и чиновники, крышующие эти схемы, закрывая уголовные дела и помогая вывезти новорождённых из страны. Попытки разоблачения подобных структур обречены на провал. Руководителям киевской клиники, где находятся сейчас предназначенные для иностранцев младенцы, уже выдвигали обвинение в торговле людьми. Но дело быстро рассыпалось, поскольку в этом были заинтересованы влиятельные внешние силы.Больше того — либертарианские пропагандисты из числа ЛОМов и патриотических блогеров активно превозносят возможность продавать собственных детей из-за нищеты, усматривая в этом выдающееся достижение украинских реформ. Бизнес на «сурмамах» имеет влиятельных лоббистов, несмотря на то что подобная торговля запрещена сейчас в большинстве стран планеты, включая беднейшие государства Африки или Юго-Восточной Азии. Увы, это до сих пор считается нормальным для Украины, где привыкли поставлять на экспорт нелегально добытый янтарь, незаконно срубленный лес, контрабандные сигареты и дешевую рабочую силу. Товаром становится все — сам человек, его труд и уже не принадлежащее ему самому тело. Причем торговля младенцами имеет еще одну, укрытую от посторонних глаз сторону, когда в стране банально скупают чужих детей.«В сети появилось видео, на котором 46 младенцев лежали в рядочек где-то в клинике под Киевом. Сопровождалось это видео словами, что эти дети ждут своих зарубежных родителей, рождённые от суррогатных матерей, они не могут быть вывезены за границу из-за карантинных условий. Видео не для слабонервных. Просто инкубатор. Как с птенцами на фабрике. А потом статистика. Жуткая. Как Украина стала центром суррогатного материнства. Что от безденежья украинские женщины готовы вынашивать чужих детей, чтобы прокормить своих. И эти цены на детей. Как на рынке. И уже ладно, если бы в нашей стране процветало только суррогатное материнство. Насколько я знаю, в Украине под соусом суррогатного материнства зачастую просто продаются дети — иностранцы даже не предоставляют свой биоматериал. То есть чужие дети продаются как товар на рынке. Дальнейшая их судьба неизвестна. Жутко, правда? Считаю необходимым поднимать этот вопрос в общественном поле. Молчать нельзя! Родина уже и так почти распродана», — говорит об этом журналистка Анастасия Рагимова.Скандал вокруг «человеческой фабрики» за рядами колючей проволоки привлек внимание к этим недопустимым позорным фактам. Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба выдвинул инициативу запретить суррогатное материнство в Украине. «Я буду настаивать на запрете. Тут не нужен особенный закон», — заявил он в своем выступлении, где прямо назвал суррогатное материнство торговлей детьми и тоже подчеркнул, что от него еще несколько лет назад отказались другие бедные страны, считая подобную практику свидетельством национального унижения и позора. Однако попытки остановить экспорт младенцев наверняка обречены на провал, потому что украинские власти не пойдут против интересов влиятельных и богатых клиентов из стран первого мира. А либертарианская общественность встанет на защиту неотъемлемого священного права продавать собственного ребенка, требуя гарантировать его для страдающих от безработицы украинок, вместо того чтобы добиваться для них полноценной социальной защиты и реализации законного права на труд.Между тем, за каждой «сурмамой» почти всегда стоит человеческая трагедия. Это люди с подорванным здоровьем и серьезными психологическими проблемами, а зачастую они становятся жертвами обмана криминальных посредников, которые оставляют им за ребенка копейки. Но при удачном случае, когда матери получают на руки свои десять-пятнадцать тысяч, они не приносят за собой счастья. Ведь деньги быстро уйдут, оставив матери ощущение использованности и вечную тоску по безвозвратно утраченному ребенку. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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