Торговля между Кишинёвом и Тирасполем под угрозой

Банковская блокада Молдавии в отношении ПМР продолжается

Торговля между Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) и Молдавией находится под угрозой, не исключено, что в ближайшее время она сократится, ведь Кишинёв продолжает банковскую блокаду в отношении Тирасполя.

В этом году молдавские банки закрыли счета ещё двух крупных предприятий Приднестровья, одно из этих предприятий – Молдавский металлургический завод (ММЗ).

«Счёт был закрыт после 11-летней положительной практики работы предприятия с молдавским банком. После этого с просьбой открыть счёт ММЗ обратился ко всем 11 молдавским коммерческим банкам, но везде получил отказ. В частных беседах наши коллеги из Молдовы понимают всю абсурдность ситуации, но в официальных ответах ссылаются на своё жёсткое законодательство по борьбе с отмыванием денег»,

– рассказал зампредседателя республиканского банка (ПРБ) Алексей Мельник.

С банковскими ограничениями, которые касаются пополнения счетов предприятий или конвертации молдавских леев в иностранную валюту, в текущем году столкнулись ещё 13 предприятий ПМР. Под угрозой банковские счета Молдавской ГРЭС, которая практически полностью обеспечивает Молдавию электроэнергией, получая за неё молдавские леи.

В результате на территории Приднестровья уже сейчас существует переизбыток молдавских леев, который будет только увеличиваться – молдавские банки отказываются их принимать для последующего обмена на другие валюты.

Проблема эта достаточно давняя – банковская блокада началась ещё в июле 2019 года, когда коммерческие банки Молдавии закрыли счета семи предприятиям ПМР, ссылаясь на закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако на этом Кишинёв не остановился – в начале 2020 года были ограничены операции между резидентами ПМР и Молдовы, тогда уже 15 приднестровских предприятий не смогли оплатить товары и материалы, заказанные в Молдове, пишет информационное агентство «Новости Приднестровья». В то время как раз началась пандемия коронавируса, были введены строгие карантинные меры, и всё вместе обернулось для граждан Республики большими проблемами.

Пытались решить возникшую проблему и с помощью представителей ОБСЕ – вместе с ними прошло четыре встречи с молдавской стороной, а консалтинговая компания «Берлин экономикс» даже провела несколько семинаров, на которых присутствовали представители банков и Молдавии и Приднестровья. Привлекались к решению проблемы и независимые эксперты и европейские специалисты – всё бесполезно, Кишинёв упорно стоит на своём и не соглашается прекращать банковскую блокаду.

«Мы понимаем, что в дальнейшем данная ситуация будет только деградировать. Учитывая, что леи, которые поступают на территорию Приднестровья в виде выручки, невозможно будет конвертировать, стоимость лея на территории Приднестровья будет снижаться по отношению к тем уровням, которые есть на правом берегу. В связи с этим торговля между Приднестровьем и остальной Молдавией будет сворачиваться, причём очень быстро, поскольку торговля предполагает эквивалентный обмен»,

– уверен Мельник.