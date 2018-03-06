Торговля без границ: Глава ВТО призвал страны избегать новых торговых барьеров

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В Женеве гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу обратился к представителям делегаций стран-членов организации на встрече с просьбой избегать новых торговых барьеров.

В пресс-релизе организации отмечается, что из-за недавних заявлений о мерах торговой политики имеет место большое количество рисков эскалации ситуации с возникновением новых торговых барьеров по всему миру.

"Мы не можем игнорировать этот риск, и я призывают все страны подумать над этим положением очень внимательно", - заявил Азеведу, имея в виду недавнее заявление американского президента Дональда Трампа о введении протекционистской политики в металлургической промышленности. Кроме того, глава ВТО предостерег, что свернуть с такого пути будет чрезвычайно трудно.

Примером тому может служить недавнее заявление еврокомиссара по торговле Сессилии Мальмстрем. Она заявила, что в настоящий момент Еврокомиссия прорабатывает зеркальные меры в отношении товаров из США. В частности, спецпошлиной могут обложить джинсы, бурбон и мотоциклы из Соединенных Штатов.