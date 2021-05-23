Торговец оружием озвучил, что на самом деле хранилось на скандальных складах во Врбетице

Торговец оружием Гебрев заявил, что во Врбетице хранили старые боеприпасы, не предназначенные для продажи. "Мы хранили там старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике", - заявил торговец оружием.

Болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев признался, что хранилось на складах в Чехии, которые якобы были взорваны русскими суперагентами Петровым и Башировым. Его слова передаёт немецкий журнал Der Spiegel.

Речь идёт о взрыве на складах неподалёку от чешской деревни Врбетица в 2014 году. По словам болгарского торговца оружием, на складах находились не предназначенные для дальнейшей продажи старые боеприпасы времен Варшавского договора.

Наша компания, как и многие другие фирмы, снимала склады во Врбетице. Мы хранили там старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике,

- сказал Эмилиян Гебрев в интервью немецким журналистам.

Его слова рушат теорию властей Чехии о том, что засланные Россией агенты ГРУ Петров и Баширов взорвали склады, чтобы хранящиеся там боеприпасы не попали в зону конфликта на Украине.

Напомним, о что о причастности России к инциденту 2014 года в Чехии почему-то заговорили только в 2021 году. Причём вдруг оказалось, что версия о русских спецслужбах является единственной, и никакие другие версии не рассматриваются.