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Торговец оружием озвучил, что на самом деле хранилось на скандальных складах во Врбетице

23 мая 2021, 00:15  •  67 • Политика
Торговец оружием Гебрев заявил, что во Врбетице хранили старые боеприпасы, не предназначенные для продажи. "Мы хранили там старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике", - заявил торговец оружием.
Болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев признался, что хранилось на складах в Чехии, которые якобы были взорваны русскими суперагентами Петровым и Башировым. Его слова передаёт немецкий журнал Der Spiegel.
Речь идёт о взрыве на складах неподалёку от чешской деревни Врбетица в 2014 году. По словам болгарского торговца оружием, на складах находились не предназначенные для дальнейшей продажи старые боеприпасы времен Варшавского договора.
Наша компания, как и многие другие фирмы, снимала склады во Врбетице. Мы хранили там старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике,
- сказал Эмилиян Гебрев в интервью немецким журналистам.
Его слова рушат теорию властей Чехии о том, что засланные Россией агенты ГРУ Петров и Баширов взорвали склады, чтобы хранящиеся там боеприпасы не попали в зону конфликта на Украине.
Напомним, о что о причастности России к инциденту 2014 года в Чехии почему-то заговорили только в 2021 году. Причём вдруг оказалось, что версия о русских спецслужбах является единственной, и никакие другие версии не рассматриваются.

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