Торговая война за большой экран: с чем могут быть связаны сложности выхода голливудских фильмов на рынок КНР

Китайский рынок — один из самых перспективных для Голливуда. Сборы от целого ряда американских блокбастеров в Китае в 2018 году превысили аналогичные показатели в Соединённых Штатах и Канаде. Однако, по словам продюсеров и дистрибьюторов из США, власти Китая затягивают процесс выдачи прокатных удостоверений целому ряду кинолент, что негативно сказывается на доходах студий. По мнению экспертов, подобные действия китайских регуляторов — один из инструментов Пекина в торговой войне с Вашингтоном. Аналитики считают, что киноиндустрия может стать заложницей этого противостояния.

Китайские регуляторы кинопроката препятствуют выдаче прокатных удостоверений американским фильмам, сообщает газета The Wall Street Journal. Продюсеры и дистрибьюторы кинопродукции ряда американских студий заявили изданию, что некоторыеголливудские ленты уже несколько месяцев ожидают одобрения китайских чиновников и это негативно отражается на кассовых сборах.

«Всё просто встало намертво», — приводит издание слова главы студии Myriad Pictures Кирка Д’Амико.

По словам основателя студии TriCoast Стрэта Гамильтона, Китай для голливудский фильмов — одна из самых крупных и перспективных площадок, и проблемы на этом рынке ощутимо бьют по доходам.

«Когда дела там начинают идти неважно, это сказывается на нашем бюджете, в результате чего мы не можем строить долгосрочные планы», — цитирует WSJ Стрэта Гамильтона.

Судя по статистике, китайский рынок действительно является приоритетным для американских кинопроизводителей: в 2017 году прокатные прибыли от показа голливудских фильмов в КНР составили $7,9 млрд. Для сравнения: по данным Американской ассоциации кинокомпаний — MPAA, билетные сборы в США и Канаде в 2017-м принесли прокатчикам $11,1 млрд. При этом в Китае демонстрируется только часть лент, которые выходят на широкий экран в Америке.

Меры воздействия

По мнению экспертов, затруднения, которые начали испытывать голливудские студии с выходом на китайский рынок, в немалой степени связаны с непростыми отношениями США и КНР, и прежде всего — с торговой войной, которую развязал Вашингтон против Пекина.

Напомним, несмотря на то что по итогам встречи в Аргентине Дональд Трамп не стал повышать тарифы на китайские товары до 25%, предыдущие тарифы на импорт из КНР в 10%, установленные в марте, отменены не были.

Кроме того, США выдвинули против Китая новый ряд обвинений в промышленном шпионаже. Перед встречей Си Цзиньпина и Трампа на саммите G20 американские СМИ сообщили, что советник американского президента Стивен Миллер якобы предлагал запретить выдавать китайцам студенческие визы, чтобы они не могли обучаться в университетах и узнавать американские технологические секреты.

Отношения между Вашингтоном и Пекином обострились и в политической сфере. Китай неоднократно заявлял протесты по поводу военного сотрудничества и совместных учений США с Тайванем, независимость которого КНР не признаёт. Америка, в свою очередь, не признаёт территориальные притязания китайской стороны на спорные архипелаги в Южно-Китайском море.

В начале октября вице-президент Майк Пенс заявил, что Пекин пытался вмешаться и во внутреннюю политику США: «деятельность русских меркнет в сравнении с действиями Китая, направленными на всю нашу страну». Американский вице-президент также подчеркнул, что Соединённые Штаты готовы к холодной войне с Китаем.

Аналитики считают, что американская киноиндустрия может стать заложницей торгового и политического противостояния двух стран, а значит, в перспективе сложности с выходом на китайский рынок у голливудских прокатчиков только возрастут.

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Очевидно, Китай показывает, что серьёзно относится к ситуации, возникшей в результате торговой войны, и ищет новые методы воздействия на США, отмечает в беседе с RT политолог Александр Асафов.

«Для Голливуда китайский рынок имеет огромное значение, поэтому такие меры будут очень болезненными. Принимая решения по неочевидному блокированию американской киноиндустрии, Китай посылает сигналы, что он может действовать по-разному и способен причинять ущерб экономике США. Это демонстрация элементов непрямого воздействия, и Китай показывает, что готов к долговременному противостоянию», — заявил эксперт.

Своими действиями Пекин даёт понять американской стороне, что нужно прекращать эту торговую войну, которую начал не Китай, продолжает Асафов.

«Её развязал Трамп, который сказал, что любит экономические войны, так как в них легко побеждать. Китай доказывает, что это спорный тезис. Какие ответные меры тут можно ввести? Запретить прокат китайского кино в США? Его и так нет по очевидным причинам. У китайцев в запасе есть и более действенные методы, и они готовы к затяжной войне. Теперь мы видим, что у них есть средства, которые могут удивить американцев», — подчеркнул политолог.

В погоне за зрителем

Ограничения на показ иностранных фильмов в Китае и так уже мешают Голливуду полноценно работать на китайском рынке — в КНР разрешён показ только 34 зарубежных лент в год. В 2017 году глава прокатной ассоциации MPAA Чарльз Ривкин (в прошлом — замглавы Госдепа США по вопросам экономики и бизнеса) вместе с торгпредством США начал переговоры по допуску большего количества американских картин на китайские экраны, однако из-за торговой войны диалог зашёл в тупик, сообщает The Washington Post.

По словам экспертов, кинорынок КНР показывает значительные темпы роста, и отказаться от такого лакомого куска Вашингтон не готов.

В первом квартале 2018 года китайский кинорынок опередил по объёму североамериканский, сообщает Associated Press. Так, премьерные сборы в Китае от целого ряда высокобюджетных голливудских картин, таких как «Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Тихоокеанский рубеж 2» и «Tomb Raider: Лара Крофт», превысили показатели в США и Канаде.

«Китайский рынок кинопроката скоро станет самым крупным в мире. Они строят по 25 кинотеатров в день», — приводит слова Ривкина агентство Associated Press.

На этом фоне удручающе выглядят данные Американской ассоциации кинокомпаний (MPAA), согласно которым в 2017 году в США и Канаде посещаемость кинотеатров упала до самого низкого уровня за последние 22 года.

Глава MPAA Ривкин рассчитывает, что ему всё-таки удастся добиться успеха в переговорном процессе с китайской стороной и увеличить лимит на американские фильмы, несмотря на торговую войну между странами.

Однако в Китае растёт и собственная киноиндустрия. Так, из 55,9 млрд юаней, заработанных на продаже билетов в кинотеатры в 2017 году, 53% пришлось на китайские фильмы, сообщает агентство «Синьхуа». Лидером проката стал боевик китайского производства «Война волков 2», собравший более 5 млрд юаней (более $700 млн). Согласно данным «Синьхуа», в Китае насчитывается более 444 тыс. кинотеатров — больше, чем в Америке. Как отмечают эксперты, киноиндустрия КНР демонстрирует хорошие темпы роста, и поэтому уступать свой рынок США китайцы не собираются.

Китай совершенно прав, ограничивая Голливуд с коммерческой точки зрения, полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Если США хотят допуска своей продукции на рынок Китая, эта страна должна иметь такие же возможности и права на продажу своей продукции в Соединённых Штатах. Но таких прав нет. Действия Трампа в отношении Китая показывают, что торговля в её юридическом понимании продолжает носить односторонний характер», — отметил эксперт.

В условиях торговой войны задача Китая заключается в том, чтобы максимально ограничить проникновение на свой рынок продукции, которая мешает становлению национального производителя, подытожил эксперт.