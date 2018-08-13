«Торговая война на несколько фронтов»: к чему может привести экономическое давление США на союзников

Соединённые Штаты развязали экономическую войну. С таким обвинением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что Анкара готова «повернуться к новым рынкам и союзам». Между тем министр экономики Германии Петер Альтмайер раскритиковал протекционистские меры Вашингтона, в частности введение пошлин. Он также заявил, что США не вправе диктовать другим государствам условия торгового сотрудничества. По мнению экспертов, агрессивная политика Дональда Трампа объясняется желанием улучшить внутреннюю экономику страны, что может положительно сказаться на его рейтинге. В то же время аналитики утверждают, что своими действиями американский президент изолирует США.

Соединённые Штаты Америки не вправе диктовать другим государствам условия, на которых должно основываться торговое сотрудничество. Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер. Он напомнил о введении США санкций в отношении Ирана после выхода из ядерной сделки.

«Мы не позволим Вашингтону диктовать нам условия торговых отношений с другими странами и поэтому поддерживаем Венское ядерное соглашение (СВПД. — RT), чтобы Иран не производил ядерное оружие», — сказал он в интервью изданию Bild.

При этом он указал, что возобновлением санкций против Тегерана США продемонстрировали пренебрежение к своим союзникам. По словам министра, немецкие компании могут продолжать инвестировать в Иран столько, сколько захотят.

Отметим, что в начале августа глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, а также министры иностранных дел ФРГ Хайко Маас, Великобритании Джереми Хант и Франции Жан-Ив Ле Дриан договорились об активации регламента, который защитит европейские компании от санкций США в отношении Ирана.

Министр экономики Германии также добавил, что от любых финансовых ограничений, включая пошлины и санкции, в первую очередь страдают рядовые потребители, поскольку это неизменно приводит к росту цен.

«Торговая война замедляет и подрывает экономический рост и порождает новую неопределённость», — подчеркнул Альтмайер.

Он также отметил, что политики не должны подвергать опасности сотни тысяч рабочих мест, которые были созданы благодаря торговле США и ЕС. Наоборот, по его мнению, необходимо бороться с протекционизмом, добиваться установления более низких пошлин и создания открытых рынков.

Добавим, что 25 июля президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились о начале работы по отмене обоюдных торговых ограничений. Позднее советник президента США Ларри Кудлоу заявил о возможной отмене пошлин на импорт стали из ЕС при заключении «хорошего» торгового соглашения.

Турецкий вопрос

С критикой в адрес Белого дома вновь выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что попытки оказать давление на финансовую систему страны не увенчаются успехом. Напомним, что 10 августа президент США Дональд Трамп объявил о двукратном повышении пошлин на сталь и алюминий из Турции до 50 и 20% соответственно. Этот шаг привёл к резкому падению турецкой лиры.

«Мы говорим прощай тому, кто жертвует партнёрством и союзничеством с 81-миллионной страной ради связей с террористической организацией», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu. Турецкий лидер имел в виду курдские Отряды народной самообороны, которые Анкара считает филиалом запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана.

Он добавил, что в ответ на торговую войну, объявленную Вашингтоном всему миру, Анкара повернётся к новым рынкам, сотрудничеству в рамках новых объединений и союзов. «Вы наступаете на нас с помощью долларов, мы же будем искать другие пути решения наших задач. Мы распознали вашу игру и бросаем вам вызов», — заявил президент Турецкой Республики.

По его словам, США пытаются добиться «тотального подчинения». При этом он отметил, что Турция столкнулась с «политической игрой» и коварством со стороны Вашингтона.

«То, чего им не удалось достичь с помощью провокаций и переворота, они теперь пытаются осуществить посредством финансов. Это с уверенностью можно назвать экономической войной», — добавил он.

Ранее Эрдоган предупредил Вашингтон о готовности Анкары искать новых друзей и союзников, если Соединённые Штаты не пересмотрят собственную политику в отношении Турции. Он подчеркнул, что Белый дом, особенно в последние годы, проявляет неуважение к интересам турецкой стороны.

«Трамп распугал всех своим поведением»

Дональд Трамп последовательно выполняет свои предвыборные обещания, но такая политика выводит США из международного правового поля. Такое мнение высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Совершенно очевидно, что практически все инициативы Трампа, направленные на протекционистскую поддержку своей собственной экономики, вступают в полное противоречие с нормами ВТО. И США своими действиями просто самоизолируются, очень настойчиво и уверенно продвигаясь по этому пути. Чем это закончится? Скорее всего, США придётся воевать в торговом смысле, что называется, на несколько фронтов», — сказал Мухин в разговоре с RT.

Также он отметил, что в вопросе противодействия США в будущем от Турции следует ожидать более решительных шагов, чем от ЕС.

«Эрдоган пока только грозится, а ЕС уже начал блокировку антииранских санкций США, апеллируя к их незаконности. Так что тут трудно сказать. Хотя Эрдоган — товарищ более решительный, и вполне вероятно, что следует ожидать со стороны Турции более решительных действий, чем со стороны ЕС, но в будущем», — пояснил аналитик.

В свою очередь, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров также отметил, что протекционистскими мерами Трамп поднимает внутреннюю экономику США. Подобный шаг позволит ему заручиться поддержкой избирателей во время предвыборной кампании 2020 года. В то же время, по словам эксперта, глава Белого дома уже начинает осознавать малую эффективность столь агрессивной политики.

«Несмотря на все его бравурные заявления в Twitter, мне кажется, часто это хорошая мина при плохой игре. Он понимает, что распугал всех своим поведением», — заявил Шатров в разговоре с RT.

Особое внимание он уделил Турции. По мнению эксперта, желание Анкары получить ведущую роль в Ближневосточном регионе и проводить независимую внешнюю политику может привести к углублению раскола между Турцией и США.

«Если подножку Трампу кто и поставит первым, то это всё же будет не Германия и не ЕС, а Турция как страна, которая претендует на ведущую геополитическую роль в Ближневосточном регионе», — отметил Шатров.

По его словам, Эрдоган понимает, что сотрудничество с Вашингтоном не позволит достичь этой цели, а потому он ищет альтернативы и заявляет о желании вступить в БРИКС и другие организации, где отсутствует влияние США.

«Поэтому я думаю, что стоит ожидать продолжения расхождений в тектонических плитах Турции и США. Это мы будем наблюдать в ближайшее время», — считает эксперт.