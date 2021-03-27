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«Торговая война, которую ведёт главный партнёр»: в ЕП подняли вопрос о защите европейского бизнеса от законов США
27 марта 2021, 08:35 • 147 • В мире
В Европарламенте заявили о необходимости защиты европейских компаний от экстратерриториального действия законов США. RT ознакомился с текстом обращения депутата от Бельгии Филипа де Мана к Еврокомиссии, в котором тот отметил, что, несмотря на законодательные меры ЕС, бизнес страдает от последствий «торговой войны, которую против Евросоюза ведёт его главный партнёр». Как считают эксперты, полностью ликвидировать зависимость от Штатов у европейцев вряд ли получится, однако им очень важно по крайней мере снизить её — в частности, за счёт отказа от доллара.
Gettyimages.ru © Zerbor
Евродепутат от Бельгии Филип де Ман (группа «Идентичность и демократия») поднял вопрос о необходимости защиты европейских компаний от американских санкций. RT ознакомился с текстом запроса парламентария к Еврокомиссии.
Он уточнил, что юридические нормы ЕС, дающие компаниям возможность не следовать законам США, имеющим экстратерриториальную юрисдикцию, действуют лишь в теории. На практике же подобные преференции не имеют большого значения для представителей бизнеса из Евросоюза, опасающихся потерять свою долю на американском рынке.
Принимая это во внимание, парламентарий обратился к Еврокомиссии с рядом вопросов.
«Учитывая, что Еврокомиссия сейчас говорит о системе общих для США и ЕС всепобеждающих ценностей, может ли она сказать, планируется ли включить вопрос эктратерриториальной юрисдикции США в повестку следующей встречи с представителем американского правительства?» — спросил де Ман.
Помимо прочего в своём обращении евродепутат упомянул о мерах, уже принятых Евросоюзом для того, чтобы помочь европейским предпринимателями чувствовать себя на рынке более свободно. Так, де Ман отметил, что в 2019 году Еврокомиссия ввела в действие разработанный Францией, Великобританией и Германией блокирующий механизм INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) — «Инструмент поддержки торговых обменов», направленный на «полную изоляцию» финансовых транзакций использующих его сторон от связей с США. Однако, по его словам, этот механизм пока практически не использовался.
«Обеспечение конкурентных преимуществ»
Американцы часто пользуются для защиты собственных интересов имеющимися в их арсенале возможностями по ограничению деятельности иностранного бизнеса с помощью законов США, имеющих экстратерриториальное действие. Они применяют их в отношении зарубежных физических и юридических лиц в различных сферах — например, борьбы с коррупцией, с распространением ядерного оружия или с нарушениями прав человека.
При этом неоднократно терпели убытки из-за таких действий Соединённых Штатов и европейские компании. Так, из-за американских санкций, введённых против Ирана из-за якобы несоблюдения исламской республикой условий «Совместного всеобъемлющего плана действий» по ядерной программе, французская Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире — в 2018 году была вынуждена выйти из совместного с Ираном проекта разработки газового месторождения стоимостью около $4,8 млрд.
Её примеру вынуждены были последовать, среди прочих, немецкая нефтегазовая компания Wintershall, спортивный бренд Adidas, а также датская фирма Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках.
Прежде всего именно для проведения торговых операций с Ираном в обход американских санкций ЕС и ввёл в действие упомянутый Филипом де Маном механизм INSTEX. Первую транзакцию в его рамках Иран и Евросоюз провели в 2020 году. Однако это была сделка по поставке из Европы в Иран медицинских товаров, что и так не подпадает под действие американских рестрикций.
Крупные финансовые потери европейские предприниматели понесли и из-за непрекращающегося противодействия США строительству российского газопровода «Северный поток — 2». Так, ранее сообщалось, что в феврале от участия в проекте отказались около 20 компаний из-за угрозы введения санкций со стороны Вашингтона, предусмотренных американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting Europe’s Energy Security Act, PEESA).
В список покинувших проект вошли, например, немецкая и французская страховые компании Munich Re Syndicate и Axa Group.
Кроме того, европейцев затронул закон «О коррупции за рубежом» (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). В разное время под его действие подпали многие фирмы из ЕС. Здесь речь шла о выплате компаниями штрафов в рамках расследований дел о взятках, проводимых Вашингтоном.
Так, в 2015 году французскому машиностроительному концерну Alstom пришлось выплатить штраф размером в $772 млн. Тот же закон не обошёл стороной британского производителя двигателей Rolls-Royce (более $800 млн в 2017 году) и крупнейшего немецкого финансового конгломерата Deutsche Bank (более $120 млн в 2021 году).
Отметим, что в Евросоюзе неоднократно заявляли об обеспокоенности применением американских законов против европейских компаний — например, с критикой введения Вашингтоном санкций выступал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Европейский союз в принципе выступает против применения санкций третьими странами в отношении европейских компаний, осуществляющих законный бизнес», — уточнил он, подчеркнув, что экстратерриториальное применение ограничений противоречит международному праву.
«Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьими странами», — констатировал дипломат.
В свою очередь, еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз должен укрепить свою торговую политику, «чтобы уравновесить соотношение сил и защитить себя, если партнёры станут играть не по правилам».
В целом введение санкций является прерогативой ООН, напомнил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Несмотря на это, США в одностороннем порядке и без одобрения со стороны всемирной организации вводят против своих союзников «односторонние ограничительные или репрессивные меры», в том числе для обеспечения конкурентных преимуществ американских компаний, объяснил эксперт.
Как отметил директор Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин, США готовы отстаивать своих интересы в ущерб партнёрам и в нарушение общепринятых норм.
«У Соединённых Штатов есть свои интересы, которые связаны с их конфронтацией с рядом государств, в частности с Россией, Китаем и Ираном. Ради этого они готовы действовать, несмотря на нормы ВТО, представления о справедливости, интересы даже американского бизнеса в ряде случаев. Политические ситуации явно берут сейчас верх», — рассказал он RT.
Путь к экономической независимости
При этом США и ЕС тесно взаимодействуют в экономической сфере. По данным Евростата, в 2019 году США были крупнейшим торговым партнёром Евросоюза. На долю Соединённых Штатов приходилось чуть более 15% (около €617 млрд) от общего объёма товарооборота ЕС. Вторым по величине торговым партнёром Европы на тот момент был Китай с долей порядка 13,8% (€561,2 млрд).
Впрочем, в 2020 году (по словам специалистов, это во многом связано с последствиями пандемии коронавируса) ситуация изменилась — Пекин обошёл Вашингтон и впервые в истории стал главным торговым партнёром Евросоюза. Так, доля Китая в товарообороте с ЕС выросла до 16%, а взаимный объём торговли увеличился до €586 млрд.
В свою очередь, доля США осталась на отметке 15%, однако объём торговли между Соединёнными Штатами и Евросоюзом сократился до €555 млрд.
Тем не менее, принимая во внимание неоднозначную политику США в отношении европейских партнёров, в ЕС стали задумываться о разработке механизмов защиты от экстратерриториального действия американских законов.
В частности, речь идёт об повышении роли евро в международных расчётах, создании независимых платёжных механизмов, развитии инструмента компенсаций компаниям, пострадавшим от экстратерриториальных санкций, оказании системной юридической помощи европейскому бизнесу, а также о введении встречных ограничительных мер в случае необходимости.
Однако директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Анастасия Лихачёва усомнилась в возможностях Евросоюза противостоять американским рестрикциям в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе.
«Мы можем констатировать, что европейский бизнес не верит в политические возможности европейских лидеров защитить его от санкций и уже активно и планомерно сворачивает свою активность по санкционным направлениям с Ираном. Можно ожидать стремления европейского бизнеса к соблюдению режима американских санкций и в дальнейшем по другим направлениям», — отметила она в разговоре с RT.
При этом эксперт добавила, чтов таком случае европейским компаниям будет проще отсечь «проблемные рынки» из-за американских ограничений, чем ставить под удар все остальные виды своей деятельности.
В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Максим Братерский напомнил, что фирмы из Европы, как и из многих других стран, зависят от доллара, что снижает степень их самостоятельности в экономическом плане.
«Пока расчёты осуществляются через доллары, у американцев есть над этими расчётами власть, техническая, но очень сильная», — объяснил эксперт в беседе с RT.
Европейцам следует уходить от доллара — работать в евро и других валютах, добавил специалист.
Более того, большинство европейских компаний вынуждены следовать требованиям Вашингтона ещё и в связи с тем, что на американском рынке они зарабатывают гораздо больше, чем на сделках с другими партнёрами, и «с этим особо ничего не сделаешь», заявил эксперт.
«Покуда американский рынок будет оставаться таким привлекательным и все компании мира будут туда стремиться, у американцев этот рычаг в руках сохранится», — подытожил он.
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