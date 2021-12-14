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Торговая палата США раскрыла сценарии санкций против России

14 декабря 2021, 12:00  •  115 • Политика
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Вашингтон рассматривает три способа давления на Москву
В последнее время на Западе резко усилилась риторика о санкциях против России. По словам руководителя Торговой палаты США в РФ, Белый дом на сегодняшний день рассматривает сразу несколько сценариев давления на отечественную экономику.
Президент AmCham Алексис Родзянко подчеркнул, что, прежде всего, речь может идти об отключении нашей страны от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщает издание URA.RU.
Кроме того, в Вашингтоне рассматривают еще два способа давления на Москву. В качестве санкций американцы могут запретить своему бизнесу работать в России, считает эксперт.
Самым маловероятным сценарием является запрет на расчеты при помощи доллара. Родзянко напомнил, что Россия при экспорте энергоресурсов получает оплату именно в американской валюте. Меж тем он отметил, что подобное ограничение может ударить по экономике США.
Также глава Торговой палаты подчеркнул важность переговоров президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена, по вопросу возвращения дипломатической собственности. Эксперт считает этот аспект "хорошим сигналом". 
К слову, ранее член Совета Федерации РФ Андрей Климов объяснил, почему Белый дом откажется от дальнейших санкций против нашей страны. 

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