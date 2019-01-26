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«Торговали - веселились, подсчитали – прослезились»: В сети комментируют раскрытые секретные детали военного положения на Украине
26 января 2019, 09:24 • 383 • В мире
Раскрыты некоторые детали военного положения на Украине. Пользователи уже успели высказаться по этому поводу. "Торговали - веселились, подсчитали - прослезились. И так у них во всем", - говорят о своем правительстве на Украине.
Президент Украины подписал указ, на основании которого в действие вступает секретное решение СНБО по итогам военного положения. Оно было введено с конца ноября по конец декабря.
Несмотря на засекреченность документа «Военное обозрение» выяснило некоторые детали.
В приложении к указу говорится о проведённых мобилизационных мероприятий в 10 регионах страны.
Во-вторых, известно о невыполнение плана по учёту резервистов и необходимости изменения ситуации.
В Одесской области число явившихся резервистов не превысило четверти от списочного состава. В других регионах ситуация с мобилизацией была ненамного лучше.
Украинское сообщество сходится на том, что введение военного положения нанесло урон итак не лучшей экономической ситуации на Украине. Пользоваели комментируют эти раскрытые детали:"Торговали - веселились, подсчитали - прослезились. И так у них во всем."
Информация предоставлена "Военным обозрением".
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