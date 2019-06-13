Торги за газ или моряков? Киев боится России, но вожделеет Керченский пролив

Украинская сторона пока не планирует организовывать новый проход военных кораблей через Керченский пролив. Об этом заявил глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Украина вожделеет Керченский пролив, но боится его штурмовать

По словам военного, сейчас на Украине нет столько граждан, чтобы Киев мог ими так рисковать. Кроме того, для начала необходимо урегулировать предыдущий инцидент, после которого несколько украинских моряков попали в российское СИЗО. При этом он утверждает, что уровень угрозы в проливе сохраняется на высоком уровне.

"Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив", - заявил Хомчак.

А руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов не исключил, что Москва может подать иск к Украине в Международный суд ООН в Гааге из-за провокации в Керченском проливе, которую украинские военные организовали осенью 2018 года. Он также считает, что необходимо создать международный трибунал по образцу трибунала Сартра-Рассела 1967 года, осудившего преступления солдат США во Вьетнаме.

"Общественный трибунал должен дать принципиальную оценку украинским военным, устроившим провокацию в Керченском проливе", - цитирует его слова РИА Новости.

Торги за газ или за моряков?

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) потребовал от Москвы освободить украинских моряков и корабли, которые задержаны осенью 2018 года в Керченском проливе. Однако в Кремле подчеркнули, что позиция России остаётся неизменной: должно быть завершено следствие в связи с нарушением закона о границе, после чего состоится суд.

До этого российская сторона отказалась участвовать в слушаниях. Как заявили дипломаты, у ITLOS нет юрисдикции для рассмотрения иска, который подала Украина. Кроме того, Киев пытался поднять вопрос о применении временных мер, отказавшись от двусторонних консультаций с Москвой, несмотря на готовность последней к диалогу.

"Российская сторона, безусловно, продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в этой истории", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Параллельно в Гааге проходят слушания в рамках разбирательства, инициированного Украиной против России ещё в 2016 году. Киев пытается получить доступ к минеральным и живым ресурсам Чёрного и Азовского морей, а также право на организацию судоходства в Керченском заливе.

Посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач уже назвал претензии украинской стороны несостоятельными, так как они находятся вне юрисдикции Международного арбитража. Он не исключил, что Киев пытается выбить юридическое признание своего суверенитета над Крымским полуостровом.

Непосредственно представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Киеву добывать газ в Чёрном море. Она также отвергла позицию Москвы по юрисдикции трибунала. Украина настаивает, что Керченский пролив является международным, а суверенитет Украины над Крымом сомнению не подлежит.

"Требуемый объём - от пяти до шести миллиардов кубометров в год - мог бы быть покрыт нашими ресурсами в Чёрном море", - поведала Зеркаль.

Провокация перед выборами в Раду?

Как заявил Царьграду военный историк, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов, украинские политики считают, что для Киева лучше, когда нагнетается конфликт с Россией. В частности, Москву выставляют в образе злодея, обвиняя в том, что она не даёт использовать Керченский пролив и мешает добыче газа.

Одновременно приходится констатировать беспомощность нового президента Украины Владимира Зеленского, который не может справиться с людьми, попавшими во власть благодаря Петру Порошенко.

Их подход такой: чем хуже - тем лучше. Мне кажется, цель всех этих провокаций - добиться такой ситуации, чтобы усилить присутствие НАТО в этом регионе Чёрного моря, именно в районах, которые ближе к России прилегают, к Крыму. Спровоцировать ситуацию таким образом, чтобы произошло столкновение между Россией и НАТО в Чёрном море. И исходя из этого фактически, чтобы за интересы Украины воевали страны НАТО. Но, я уже об этом не раз говорил, НАТО понимает прекрасно, что им не нужны ни американские гробы, ни немецкие, ни французские. И будет делать всё для того, чтобы в первую очередь сталкивать лбами, вернее провоцировать Украину против России, чтобы украинские солдаты выполняли те задачи, которые нужны НАТО, - объяснил эксперт.

Данная позиция оставляет России пространство для манёвра. Поэтому необходимо подавать в международные суды иски в связи с противозаконными действиями Киева, подкрепляя их аргументами и доказательствами. В уме стоит держать и вероятность реализации силового сценария, так как не исключена провокация со стороны ВСУ перед выборами в Верховную раду. Подобный инцидент может усилить позиции Порошенко.

"В результате формируется коалиция антироссийская, фашистская, я бы даже так сказал, и эта коалиция получает возможность назначить своего премьер-министра, блокировать действия президента, если таковые вдруг будут в отношении каких-то попыток начать переговорный процесс с Россией. С другой стороны, появляется возможность получить дополнительные дивиденды от Вашингтона в первую очередь", - дал свой прогноз Кнутов.