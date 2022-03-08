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Торги на Московской бирже не возобновятся 9 марта: Но будет ряд исключений - ЦБ
08 марта 2022, 20:40 • 58 • Политика
Центробанк сообщил, что торги на Московской бирже в секции фондового рынка 9 марта 2022 года не возобновятся. Однако есть ряд исключений.
Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за рядом исключений. Подробностями поделилась пресс-служба главного финансового регулятора.
Сообщается, что исключение будет сделано для режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчётами в рублях. Также исключение сделают для секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках.
- гласит сообщение.
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