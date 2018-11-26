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Топор войны
26 ноября 2018, 15:09 • 193 • Карикатуры
СНБО и президент Украины Петр Порошенко поддержали введение военного положения на территории страны на 60 суток. По мнению политиков и экспертов, этот шаг нужен для отмены предстоящих президентских выборов.
© Виталий Подвицкий
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