Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США намерены подготовить украинские СМИ к выборам
«Знаете, тут к бабке не ходи»: военный эксперт о личной заинтересованности Порош...
Политолог: «Теперь на Украине официально введена военная диктатура»
Возобновлено судоходство по Керченскому проливу
Главная / Карикатуры

Топор войны

26 ноября 2018, 15:09  •  193 • Карикатуры

СНБО и президент Украины Петр Порошенко поддержали введение военного положения на территории страны на 60 суток. По мнению политиков и экспертов, этот шаг нужен для отмены предстоящих президентских выборов.

© Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

193
Источник
Похожие новости
22 ноября 2018, 13:39
Слов не хватает
19 ноября 2018, 20:39
Тепло ли тебе, мистер?
21 ноября 2018, 14:54
Есть дела и поважнее

26 ноября 2018, 15:09
Топор войны
19 ноября 2018, 14:09
И делай с ним, что хошь!..
22 ноября 2018, 23:24
Фокус-покус
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
26 ноября 2018, 05:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 25.11.18
26 ноября 2018, 06:39
«Так украинские ВМС ещё никто не оскорблял»: Захарова о сообщении «Дождя» про ситуаци...
26 ноября 2018, 06:39
«Хватит посылать наши катера на верную гибель»: Экс-советник главы СБУ о ситуации в А...
26 ноября 2018, 11:24
Украина переходит на «военное положение». Что это значит
26 ноября 2018, 06:39
«Поражение, равное Цусиме»: Украина потеряла треть дееспособного состава ВМС в Азовск...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
25 ноября 2018, 12:39
Украинские корабли незаконно пересекли государственную границу с РФ: Они направляются к Керченскому проливу
21 ноября 2018, 12:54
Телеканал CNN «растоптал» репутацию Хиллари Клинтон
20 ноября 2018, 10:39
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
25 ноября 2018, 20:54
ФСБ развеяла украинские мифы о таранах одним видео
26 ноября 2018, 04:54
Зачем Порошенко подставил своих моряков на прорыв под Керчью
23 ноября 2018, 18:40
"Шесть тысяч ракет в сторону России!" Кедми приложил ФАКТАМИ! Вечер с Соловьевым от 22.11.18
23 ноября 2018, 23:24
«Нет, ни в коем случае»: Словакия выступила против строительства «Северного потока - 2»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.