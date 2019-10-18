Топливный пуск: «Газпром» начал заполнять газом первую нитку «Турецкого потока»

Российская компания «Газпром» начала заполнять газом систему «Турецкого потока». Сейчас топливо подаётся в первую нитку газопровода, предназначенную для прокачки энергоресурсов турецким потребителям. Эти работы проводятся в рамках заключительного этапа испытаний перед началом поставок, которые должны стартовать до конца 2019 года.

«Газпром» начал заполнять газом первую нитку «Турецкого потока». Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте проекта. Отмечается, что это завершающий этап испытаний перед началом поставок.

«Заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов. Коммерческая эксплуатация газопровода по графику должна начаться до конца 2019 года», — сказано в сообщении.

Природный газ из единой системы газоснабжения «Газпрома» закачивается в «Турецкий поток» на станции «Русская», которая находится на побережье Чёрного моря в районе Анапы. Приёмный терминал расположен вблизи небольшого турецкого города Кыйыкёй.

Заполнение трубопровода топливом началось после того, как обе нитки были сертифицированы норвежской компанией DNV GL. Специалисты подтвердили соответствие технических характеристик «Турецкого потока» международным стандартам.

«Заполнение второй нитки природным газом начнётся после того, как будет закончено заполнение первой нитки», — подчёркивается в пресс-релизе.

Между тем строительные работы на приёмном терминале ещё не завершены, однако они уже находятся в заключительной стадии.

На данный момент ещё проводятся окончательные строительные работы на приёмном терминале. Одновременно с этим турецкая компания BOTAS строит сухопутный газопровод, который должен будет соединить «Турецкий поток» и газотранспортную систему Турции.

«Совместное предприятие ПАО «Газпром» и BOTAS в настоящий момент реализуют второй, транзитный, сухопутный участок для подачи газа в европейские страны», — заявили в пресс-службе.

В Венгрию через Болгарию и Сербию

Напомним, «Турецкий поток» — это газопровод, проложенный по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции. При этом планируется, что поставки будут осуществляться не только турецким потребителям, но также и в страны Юго-Восточной Европы.

Суммарная мощность обеих ниток газопровода составляет 31,5 млрд кубометров в год.

Россия ведёт переговоры с рядом европейских государств на предмет поставок и транзита газа через «Турецкий поток». Предполагается, что из Турции топливо будет поступать в Болгарию, оттуда в Сербию, а затем в Венгрию.

По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, Москва рассчитывает, что Болгария будет готова принять первые поставки к 1 января 2020 года.

«В части строительства газопровода в Сербию: мы сегодня обсудили перспективы реализации этого проекта, рассчитываем на те сроки, которые обозначила болгарская сторона, чтобы до 1 января обеспечить завершение строительства газопровода и запустить газ, который идёт по «Турецкому потоку», — сказал он.

Строительство на сербском участке также подходит к концу. По словам посла республики в России Мирослава Лазански, работы идут в соответствии с графиком.

«Касательно трубопроводов — завершается строительство, его окончание ожидается до конца года... Газопроводы частично установлены, начиная с болгарской границы, у нас всё в порядке, процесс идёт», — сказал он в интервью РИА Новости.

Лазански также подчеркнул, что поставки российского газа для Сербии имеют стратегическое значение.

«Сербская промышленность в основном как раз работает на российском газе. Безусловно, газопроводы, проходящие через Украину, — этот вопрос пока не определён. Именно поэтому мы вынуждены рассчитывать на газопроводы, проходящие через Турцию и Болгарию, то есть на «Турецкий поток». Это наш главный фокус. Для нас российский газ — это вопрос стратегический», — пояснил дипломат.

В свою очередь, Венгрия рассчитывает, что поставки российского газа в страну стартуют во второй половине 2021 года.

«В нашем случае чем больше трубопроводов — тем лучше. Для нас очень важны новые маршруты поставок, именно поэтому мы сотрудничаем с нашими болгарскими и сербскими коллегами. Мы уже неоднократно встречались для согласования графика работ. По состоянию на сегодня выходит, что примерно во второй половине 2021 года у нас есть все шансы начать получать газ по новому каналу поставок», — сказал глава МИД страны Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт вынужден искать альтернативные маршруты поставок из-за неопределённости с транзитом через Украину.

Транзит через Украину

Напомним, контракт на транзит газа через Украину истекает в конце 2019 года. При этом стороны пока не смогли договориться об условиях продолжения поставок. Сейчас этот вопрос обсуждается в рамках трёхсторонних переговоров между Россией, Украиной и Европейским союзом. Кроме того, между «Газпромом» и «Нафтогазом» продолжаются судебные тяжбы.

В то же время Украина пытается внедрить европейское энергетическое законодательство. На встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что Киеву ещё многое надо сделать, чтобы имплементировать европейские нормы. По его мнению, в текущих условиях стоит продлить действующий контракт.

«На сегодняшний день до завершения этого процесса ещё достаточно далеко. И в том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будут созданы независимый регулятор и независимый газотранспортный оператор, единственным путём будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях», — сказал он.

Миллер также отметил, что «Газпром» предлагает «Нафтогазу» взаимно отказаться от всех исков.