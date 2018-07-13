Топливный отток: как Киев борется с прокладкой российских газопроводов в обход Украины

Новый формат закупок российского газа, предложенный Петром Порошенко, вряд ли найдёт поддержку у стран ЕС. Такое мнение выразили опрошенные RT эксперты. По их словам, Евросоюз не станет брать на себя риски, связанные с Украиной. Ранее Порошенко предложил приобретать газ на границе с Россией, а затем переправлять его в Европу. При этом затраты на транзит топлива через Украину должны взять на себя европейские потребители. Такой метод, по мнению украинского лидера, сделает экономику ЕС «более эффективной», в отличие от «Северного потока — 2».

Выступая на брифинге по итогам саммита Североатлантического альянса, Пётр Порошенко заявил, что одной из тем переговоров стран — участниц НАТО стал «Северный поток — 2». Политик добавил, что проект строительства второй ветки магистрального газопровода угрожает «европейской и глобальной безопасности» и сделает европейскую экономику «менее конкурентоспособной» и более зависимой от России.

«Зачем тратить десятки миллиардов долларов — чтобы сделать европейскую экономику менее эффективной?» — заявил Порошенко.

Украинский лидер считает, что «обезопасить» Европу и сделать её экономику более «эффективной» поможет Киев. Для этого транзит природного газа нужно сконцентрировать на украинском направлении.

«Наиболее эффективным было бы, если бы Украина как часть Европы покупала российский газ на российско-украинской границе», — считает Порошенко.

Напомним, сейчас в украинский бюджет поступает порядка $3 млрд в год от транзита российского природного газа в Европу. Выплаты за эксплуатацию газотранспортной системы Украины осуществляет Россия. В рамках предложенной Петром Порошенко схемы предполагается, что платить за транзит по украинской территории будет уже не Россия, а Евросоюз.

Специалисты скептически оценивают такую идею Киева. По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, если «Газпром» ещё может согласиться в будущем на эту схему, европейские компании, скорее всего, выступят против.

«В этом случае именно ЕС придётся взять на себя все риски, связанные с Украиной. А на протяжении последних лет европейские страны активно уклонялись от этой ответственности, перекладывая её на «Газпром». Что бы ни говорил Порошенко, вероятность того, что они на это вообще согласятся, слишком мала», — отметил эксперт в интервью RT.

Ранее Киев инициировал судебный иск против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже, потребовав возместить ущерб от недопоставок газа по транзитному контракту с «Газпромом». В конце прошлого года суд удовлетворил этот иск, обязав «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,637 млрд. За вычетом удовлетворённых ранее судом исковых требований «Газпрома» к «Нафтогазу» итоговая сумма составила $2,56 млрд. Однако «Газпром» опротестовал решение суда, подав в марте жалобу в Шведский апелляционный суд округа Свеа.

В апреле руководство «Газпрома» сообщило о намерении расторгнуть действующий договор о транзите газа с украинской стороной. Отметим, что в 2019 году заканчивается срок действия текущего транзитного контракта. Хотя российская сторона не отказывается от переговоров о возможном продлении договора, Киев должен обосновать целесообразность такого шага для российской стороны, заявил ранее глава энергетической корпорации Алексей Миллер.

Но вместо переговоров «Нафтогаз» 6 июля выдвинул против «Газпрома» новый иск. Теперь украинская сторона требует пересмотреть транзитные тарифы, начиная с марта текущего года, и выплатить ей $11,58 млрд без учёта процентов.

При этом, по оценкам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, прекращение газового транзита может обернуться для Украины снижением ВВП на 3%.

Чтобы этого не допустить, Украина планирует создать в ЕС группу, цель которой — препятствовать реализации «Северного потока — 2».

В цехе «ЭТЕРНО» ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ)

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Заокеанские друзья

Кроме того, в качестве своего союзника в борьбе с проектом российского газопровода Киев рассматривает США. Белый дом действительно часто критикует «Северный поток — 2».

«Это крайне прискорбно, что Германия заключает газовую сделку с Россией. Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны, а между тем ряд государств заключают соглашения с Россией на строительство газопровода», — заявил Дональд Трамп перед началом рабочего завтрака в Брюсселе с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом 11 июня.

Во время своей поездки в Брюссель американский президент не раз возвращался к теме «Северного потока — 2», критикуя Берлин. Как написал глава Белого дома на своей странице в Twitter, «недопустимо, что Россия получает доллары за газопровод».

Особую тревогу Вашингтона вызывает «зависимость» ФРГ от России, которая, по словам Трампа, усилится после запуска газотранспортного проекта. Американский президент считает, что Германия «полностью контролируется» Москвой, так как после запуска «Северного потока — 2» немецкие потребности в газе будут более чем на 70% покрываться российскими поставками.

Российскому бизнес-блогеру запретили въезд на Украину из-за репортажа о Сирии Хотя в марте 2018 года Госдеп и призвал «Газпром» продолжить транзит природного газа по украинскому трубопроводу, своей конечной задачей руководство США считает сокращение потребления российского сырья европейскими странами.

В качестве альтернативы Вашингтон предлагает американский сжиженный природный газ (СПГ). Как заявил 12 июля на встрече с официальными представителями ЕС министр энергетики США Рик Перри, страны союза должны нарастить импорт СПГ, отказавшись от таких проектов, как «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

В планы США входит значительное наращивание экспорта СПГ в 2018 году, однако конкурировать на европейском рынке с российскими трубопроводными поставкам у американских производителей пока получается не очень хорошо. И имеющие доступ к более дешёвому российскому газу европейцы не спешат переплачивать за американское топливо.

В прошлом году «Газпром» установил рекорд по объёму поставок в Европу — экспорт на этом направлении достиг 194,4 млрд кубометров газа. Для сравнения, в 2010 году этот показатель составлял порядка 138 млрд кубометров. Доля американского газа на рынке стран ЕС, импортирующих российское топливо, составила в прошлом году только 3%.

Поэтому Вашингтон приветствует любые газовые проекты, альтернативные российским. В качестве «конкурента» «Газпрома» США рассматривают проект «Южный газовый коридор». Как заявил накануне представитель бюро по энергетике Госдепартамента США Винсент Кампос, Штаты «решительно поддерживают» проекты газопроводов TAP и TANAP.

Впрочем, по мнению экспертов, «Южный газовый коридор» не сможет конкурировать с проектами «Газпрома» — для этого недостаточно объёмов добываемого в Азербайджане газа.

Пресс-конференция Дональда Трампа, Брюссель, 12 июля 2018 года

Reuters

От дружбы до вражды

Несмотря на внешнее сходство риторики, интересы Украины и США по газовому вопросу расходятся, отмечают эксперты. Если бы Вашингтон смог вытеснить Россию с европейского рынка, Киев лишился бы всех доходов от транзита.

«Очевидно, что чем больше приходит в Европу газа другими путями, а не через украинскую ГТС, тем меньше она востребована, — пояснил в интервью RT Станислав Митрахович. — Другое дело, что американский СПГ просто не может заменить значительную часть российских поставок, как бы об этом ни мечтали в США».

При этом эксперт отметил, что Киев продолжит поддерживать инициативы США на этом направлении, несмотря на то что в конечном итоге это невыгодно Украине, поскольку нынешнее руководство страны слишком сильно зависит от Вашингтона.

Танкер — носитель СПГ

AFP

© ANP / XTRA / LEX van Lieshout

Нужно отметить, что некоторые украинские эксперты уже бьют тревогу: если Трамп сумеет заблокировать «Северный поток — 2», то впоследствии он может стать противником Украины по газовому вопросу.

«В общем-то, для Украины нет разницы, по какой причине опустеет наша труба: из-за того, что газ пойдёт по «Северному потоку — 2», или же из-за того, что он не пойдёт в Европу в принципе. Труба-то всё равно пустая», — отмечает украинский эксперт, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

В случае полного прекращения транзита некоторые украинские экономисты предлагают сдавать в аренду европейским компаниям газохранилища. По мнению Станислава Митраховича, это относительно реалистичный сценарий. Но Украина ведёт такие переговоры уже не один год, а европейские компании до сих пор так и не проявили большого интереса.

«В любом случае такое сотрудничество не покроет убытки от потери транзитных платежей», — считает эксперт.

Недовольны складывающейся ситуацией и в политических кругах Украины.

«Если правительство думает, что Дональд Трамп своими действиями спасёт газотранспортную систему Украины, то они наивные. Да, он критикует создание «Северного потока — 2», но делает это только в своих интересах. Украину просто используют. А если потом американцы будут сами поставлять газ в Европу, а труба окажется ненужной, то это «проблемы индейцев», — заявил RT источник в партии «Батькивщина».

Как рассказал RT источник в администрации Петра Порошенко, украинский лидер прекрасно понимает, что Украина может потерять доход от транспортировки газа.

«Этот вопрос он поднимал на встрече с Дональдом Трампом, но никакого ясного ответа, насколько нам известно, не получил», — отметил источник.

«Сомнительный ход»

По мнению директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, в преддверии переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина Пётр Порошенко стремится показать, что он максимально лоялен американской администрации.

«Но это уже довольно сомнительный ход со стороны украинского президента. Порошенко не боится портить отношения с Берлином, потому что считает, что Украине в обозримом будущем просто не светит вступление в ЕС», — добавил эксперт.

Однако сохранение хотя бы небольших объёмов прокачки газа через украинские ГТС после запуска «Северного потока — 2» во многом зависит от Германии. Ведь именно немецкий министр энергетики Петер Альтмайер и вице-президент Еврокомиссии по делам энергетического союза Марош Шефчович ранее пообещали приложить усилия, чтобы транзит газа через украинскую территорию был сохранён и после запуска «Северного потока — 2». Впоследствии это намерение подтвердила и канцлер Германии Ангела Меркель.

Эксперты отмечают, что именно в силу такого самонадеянного и негибкого подхода Киев в своё время подтолкнул Москву к идее построить дополнительные транзитные мощности в обход украинской территории.

«Киев сам поставил себя в такие условия и шёл к этому на протяжении долгого времени. Ещё до 2014 года Украина пыталась диктовать свои условия, считая, будто бы у России нет альтернатив украинским ГТС. Кстати, ей предлагали создать газотранспортный консорциум при участии России, Украины и Германии, но Киев отверг эту идею, заявив, что украинская «самостийность» заключается в трубе и они её никому не отдадут», — подвёл итог Станислав Митрахович.