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Топливный кризис вынудил власти Британии привлечь армию для доставки бензина на АЗС
28 сентября 2021, 05:50 • 81 • В мире
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распорядился подготовить полторы сотни военнослужащих для управления бензовозами, чтобы обеспечить топливом автозаправки. Большая часть армейских водителей будут готовы к выполнению ответственного задания уже на этой неделе. Об этом сообщает британская газета "The Times".
Панический спрос на топливо опустошил британские бензоколонки. Для того, чтобы обеспечить топливом медиков, спасателей и полицию, властям пришлось прибегнуть к крайним мерам и привлечь армию.
В британском правительстве уверены, что имеют дело с кратковременным кризисом, который удастся преодолеть за несколько дней. Водителей, опасающихся нехватки бензина, призывают сохранять спокойствие, однако те спешат запастись горючим впрок.
Паника привела к тому, что средний уровень запасов на АЗС Британии второй день подряд не превышал 20%.
Ажиотаж и очереди на заправках возникли после того, как в стране закрылись несколько десятков АЗС. Причина – в нехватке водителей бензовозов.
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