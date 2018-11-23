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Топливные протесты во Франции – армия против демонстрантов и мародёров

23 ноября 2018, 23:24  •  88 • В мире
«Жёлтые жилеты» блокируют дороги и автомобильные парковки
Париж направляет дополнительные армейские подразделения на остров Реюньон в Индийском океане для подавления беспорядков, возникших после протестов населения после повышения цен на топливо – до €2,9 за 1 литр бензина и до €6,5 на дизтопливо.
Реюньон – одна из самых бедных французских колоний, здесь в ходе протемстов грабежи и мародёрство приняли большой размах. Ранения получили 30 полицейских, задержаны 123 человека из числа протестующих.
Протесты охватили и материковую Францию и получили название «протест жёлтых жилетов» – по цвету светоотражающего водительского жилета. «Жёлтые жилеты» блокируют дороги и парковки, не позволяют завозить на АЗС горючее по новой цене, а водителям не позволяют рассчитываться за купленное топливо. Известно о двух погибших и более пяти сотнях пострадавших. 95 пострадавших – сотрудники полиции.
В Париже шествие протеста направилось к Елисейскому дворцу, но было разогнано полицией с применением дубинок и слезоточивого газа.
За последний год топливо во Франции подорожало на 23%. В начале 2019 года французские власти готовят ещё одно повышение цен. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о планах правительства выделить финансовую помощь малоимущим автовладельцам.
На фоне протестов рейтинг президента Макрона упал до рекордно низкой отметки – 25%.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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