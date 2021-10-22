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Топить российские корабли: на Украине откровенно назвали цель закупки британских ракет

22 октября 2021, 10:55  •  104 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Киев готовится к "ассиметричным" военным действиям
С помощью ракет Brimstone, которые Украина планирует купить у Великобритании, Киев сможет топить российские корабли в Черном и Азовском морях. Об этом заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Ранее британская "Таймс" сообщила, что Лондон после выхода из ЕС ищет новые рынки сбыта оружия и этим намерен воспользоваться Киев. В частности, уже идут переговоры о закупках вооружения для украинских самолетов и патрульных катеров, в том числе ракет класса "воздух-земля" Brimstone.
Романенко не смог подтвердить, что речь именно о "Бримстоунах", но отметил, что речь о вооружении, с помощью которых можно бить как по целям на воде, так и на суше.
"Украинские патрульные катера смогут наносить ракетные удары по любому противнику, который ведет себя агрессивно (…) Ракетами можно уничтожить катера противника, а при нужном количестве ракет можно ликвидировать и большой корабль",
– пояснил генерал. По его оценке, появление таких ракет у Украины не остановит Россию от "агрессии", но даст возможность Незалежной "мощно отвечать". В целом, по словам Романенко, Киев готовится к "ассиметричным способам ведения войны", передает "Обозреватель".
В России, комментируя планы по поставкам Киеву летального оружия, напомнили Великобритании, что на Украине идет гражданская война и подобные контракты могут привести к эскалации насилия и гибели мирных жителей. Отмечается при этом, что денег на "развитие" Незалежной Лондон решил не давать.

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