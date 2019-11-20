Топить или возвращать? Кто под кого прогнулся? • 189 • Аналитика

Итак, три украинских корыта вернулись на родину. Что это было вообще: жест широкой воли или очередной прогиб? И если второе – под кого?



На самом деле истина, как всегда, посередине, а тот, кто кроется в деталях, гогочет из-под каждой гайки.





СМИ, кстати, тоже прореагировали неоднозначно, что для нашей страны вообще удивительно. Причем разделение прошло даже не по линии разграничения «либерал — патриот», а где-то в мозгах, да еще и под действием непонятного рандомайзера.



Теперь, когда все уже устаканилось, попробуем посмотреть спокойно на ситуацию.



Российская сторона передала украинской три злосчастных корабля, два полувоенных катера и буксир. Почему полувоенных? Ну, скажем так, никто толком не говорил, в каком состоянии были корабли, но то, что украинцы вышли встречать своих с двумя буксирами и спасателем, уже говорит о многом.





Однако почему-то далеко не все на самых разных уровнях восприняли эту новость нормально и адекватно.



Звучали заявления и мнения, что украинские корабли – это вещественные доказательства для разбирательства в судах самых различных инстанций, в том числе и международных. Значит – отдавать нельзя, и вообще…



Некоторые считали, что Киев должен что-то там официально признать, в чем-то покаяться, в общем, признать вину за инцидент.



Глупость, конечно, причем глупость наивная. Конечно, ничего на Украине не признали бы и не признают. Не для того все затевалось.



Лучшее доказательство – это откровенно нелогичная нота МИДа Украины с требованием вернуть корабли. За день до назначенного и оговоренного возврата.



Что это значит?



Только то, что идет политическая игра.



В Киеве прекрасно знали, где, когда и как российская сторона отдаст им эти несчастные корыта. Но тем не менее шмякнули на стол эту ноту, дескать, не только верните, но еще сообщите, где все будет, координаты с точностью до миллиметра и время с точностью до секунды.





Почти этакий ультиматум. Не хватало только извечного «а не то…»



А вот что, если «не то»?



Да ничего.



Кто-то, если так хочется, может считать, что Россия испугалась этого грознейшего документа, Москва пошла на поводу у Киева и выполнила все требования. Можно даже назвать их «ультимативными», но…



Но есть один момент, который напрочь рушит все доводы тех, кто кричит об «испугавшейся» России.



Балкер «Механик Погодин» все еще стоит в Херсоне. Сейнер «Норд» по-прежнему находится в Бердянске. Танкер NEYMA, которым блокировали проход под Керченским мостом украинских нарушителей, стоит арестованный в Измаиле



Это что, демонстрация силы Украины, или как?



Это или как.



Если бы мы обменяли эти суда, как военнопленных обмениваем, или Украина вернула бы наши корабли, в качестве жеста доброй воли – тогда да, можно было бы что-то там говорить.



Но в нашей ситуации все несколько иначе.



Это игра на Европу. Это политическая шахматная партия. Слава богу, люди почти не пострадали от этих игр, но увы, политическая игра – это данность. Это было, есть и будет всегда.



Поддержу мнение тех трезвомыслящих, кто считает, что передача плавучего металлолома Украине напрямую связана с предстоящим саммитом «нормандской четверки».



Возьмусь утверждать, что в нашем МИДе хорошо просчитали последствия этого хода. Тут стоит напомнить, что международный суд постановил вернуть кораблики Украине, но наши не признали его решение, и дело легло в ящик с апелляциями и прочими долгоиграющими удовольствиями.



Вероятно, в Москве подсчитали, что украинские моряки и три ржавых суденышка — слишком мелкие пешки в большой игре. И пожертвовать ими не жалко.



Зато перед встречей по украинским вопросам (да, для всего мира это украинские вопросы, увы) из рук Зеленского, который начал играть в игры как его предшественник (демонстрация пули, которая не пойми откуда прилетела и кого-то там убила), на публику и с «доказательствами», выбит весьма такой неплохой козырь.



А кораблями очень неплохо можно было бы поразмахивать, это вам не кусок обшивки от автобуса.



Что важнее: очередной раз макнуть Украину куда-то или все-таки продолжить хотя бы попытки разрулить вопрос Донбасса?



Здесь озвучу свое собственное мнение.



Оно заключается в том, что ради того, чтобы обеспечить решение проблемы Донбасса мирным путем, нужно было бы отдать весь ржавый хлам, бывший раньше флотом Украины, да что там говорить, «Запорожье» на веслах можно было бы перегнать в Одессу.



Не то что два полубронекатера и буксир.





Это называется «нате, подавитесь».



Но для всех наблюдателей и участников из Европы это будет выглядеть именно как очередной жест доброй воли со стороны Путина. Да, сомнительно, что это принесет какие-то преференции типа отмены санкций, нет. Не принесет.



Здесь прибыль надо будет искать немного в другой стороне. В украинской.



Политическая игра, в которой обе стороны очень хотят насоседить друг другу, шла, идет и будет дальше идти. Пока на Украине не сменится откровенно пронацистский режим во власти.



Да, Зеленский сменил Порошенко, но кто сказал, что стало лучше? Нет, наоборот, наверх рвутся нацики еще с большим рвением, чем раньше. Просто убрали старых, на их место пришли новые. Помоложе и поагрессивнее.



Но у Зеленского явно меньше пространства для игры, это факт. Плюс определенный цейтнот, ведь проблема Донбасса для Украины и для России – простите, но это разные проблемы по уровню важности.



Сегодня 95 из 100 россиян в духе Галкина уже морщатся от слов «Украина» и «Донбасс». От «Донбасса», может, и меньше, но тем не менее.



А вот на Украине…



А на Украине все сильно сложнее. В первую очередь потому, что там Донбасс – это больное место. Да, сегодня как-то забылись Минск-1 и Минск-2, точнее, Иловайск и Дебальцево, которые стали предтечами этих встреч. Тут не случилось такого уж крупного поражения, но и победой пленение трех суденышек назвать сложно.



Тем более что на морской бой это безобразие не тянет. Скорее, рыбнадзор отловил трех поддатых браконьеров с сетью.



Так что чести в такой «победе» или «перемоге» нет ни для кого. Ладно, для Украины есть. Хотя, как сказать, что-то Зеленский наградами не осыпал горе-вояк.



И это несмотря на то, что очередная перемога ох как нужна Зе. Ну просто без нее никак, сами понимаете.



Так что Зеленский, получается, хоть и успел бросить с помощью МИДа грозное требование о возвращении кораблей, но явно опоздал. Информация просочилась задолго до действий украинского МИДа, так что эффект, как бы это сказать, не прошел.



Зачем? Все просто. Нашим властям тоже нужно кое-что от мирового сообщества. А именно отмена санкций в будущем и запуск «Северного потока-2» в ближайшем будущем.



И ради каждой из этих проблем можно было не то что три корыта вернуть, да весь современный флот Украины того не стоит. Хотя – он (флот Украины) и так ничего не стоит. Так что передача некоторого количества металлолома не в распил, а украинской стороне, если сможет оказать хоть какое-то воздействие на ситуацию – надо было отдавать.



Ну не хранить же эту рухлядь, в конце концов? И так половина крымских причалов завалена хламом, еще и новое подкидывать…



Единственное, что некачественно сделали, – это не обставили весь этот процесс должным образом. Но информационная составляющая у нас как всегда не на высоте, чего, кстати, о Зеленском не скажешь. Он как профи и как президент откровенно слаб, но то, что из всего этого сможет извлечь массу плюсов для себя – 146%. Запад зависит от России. Кто виноват?



Однако кто, как не Путин, сможет обыграть слабости Зеленского в политико-экономических играх с Европой? Украинского президента не зря уже в открытую стали пугать Путиным, точнее, путинским коварством, поскольку есть опасения, что некоторое потепление в отношениях может боком выйти Украине.



Может ли?



Вообще, политика господина Порошенко очень так неплохо завела в тупик отношения между странами, и даже малейшая оттепель может расцениваться как удачный расклад.



Между тем уже есть что записать в актив. Обмен «35 на 35», который все-таки произошел, – лучшее тому доказательство. Да, роль президентов была минимальной, но… Она была!



В итоге Украина получила моряков с катеров «Бердянск» и «Никополь», а также с буксира «Яны Капу». Уже после обмена пленными передача самих задержанных кораблей была вопросом времени, это должно было произойти до саммита в «нормандском формате», запланированного на начало декабря. Произошло.



Тут может возникнуть вопрос: а как будет с нашими судами, которые под арестом на Украине?



Вообще, конечно, по идее Зеленский должен будет ответить тем же и вернуть «Норд» и «Механика Погодина», хотя бы потому, что эти суда были арестованы еще при правлении Порошенко.



Неявно просматривается причина, но усмотреть можно. Сегодня на Украине многие обозреватели считают, что Зеленский очень старается вывести Украину из сложившейся ситуации, когда страна фактически стала заложником игры между США и Россией.



Неплохой повод, кстати, для того, чтобы показать, что в Украине тоже не лыком шиты.



Есть смысл, поскольку раз Украина – «цеевропа», а в самой Европе понемногу нарастает недовольство политикой США в отношении все тех же санкций (санкции вводят все, но бьют они в основном по европейцам).



Так что демонстрация готовности к переговорам и совместной работе Киева в отношении Москвы сможет сыграть и далеко идущую роль в европейской политике.



Судите сами, французский лидер Макрон в последнее время не сильно стесняясь в выражениях критикует американскую внешнюю политику, а также высказывается за европейскую армию и реформирование НАТО. А бабушка Меркель бросив все дела, пытается уговорить соседей на «Северный поток 2».



Теоретически, конечно, так как и во Франции, и в Германии претензий в заокеанскую сторону хоть отбавляй, то даже частичная разморозка отношений с Москвой может дать весьма впечатляющие результаты.



При чем тут Киев? Да все при том же. Труба кому символ вон чего, а кому не хуже мамы. Так что кому нужна украинская труба, наполненная российским газом, кому «СП-2», но суть в одном – работать можно.



А перед встречей в «нормандском формате» каждая из сторон должна приехать с каким-то багажом.



Макрон и Меркель приедут недовольные, Зеленский на волне успеха от удачно проведенной операции с кораблями, а Путин… А Путин выставит Зеленского на должок.



Напомню, Россия не только вернула корыта, но еще, если кто забыл, сделала еще более существенное дело: вернула старый формат работы Керченского пролива и всего Азовского моря.



Да, тогда нас обвиняли в искусственной блокаде украинских портов, но это после арестов наших судов было делом вполне закономерным. Да, порты Мариуполя и Бердянска практически встали, потому что кому интересно общение с российскими военными катерами, обыски и досмотры? Ситуация «А если найду?» в этом случае ну никак не внушает оптимизма кроме досматривающих.



Так что вот вам еще один пример, и нечего лить слезы по ржавому хламу, который передали обратно.



Вообще, после того, как Порошенко перестал быть президентом Украины, новоявленный президент Зеленский заявил о готовности к перезагрузке в отношениях между Украиной и Россией.



За словом должно последовать дело.



Учитывая всяческую демонстрацию добрых намерений с российской стороны, есть смысл если не поторговаться (как без этого), то хотя бы задуматься.



Встреча-то не за горами… Итак, три украинских корыта вернулись на родину. Что это было вообще: жест широкой воли или очередной прогиб? И если второе – под кого?На самом деле истина, как всегда, посередине, а тот, кто кроется в деталях, гогочет из-под каждой гайки.СМИ, кстати, тоже прореагировали неоднозначно, что для нашей страны вообще удивительно. Причем разделение прошло даже не по линии разграничения «либерал — патриот», а где-то в мозгах, да еще и под действием непонятного рандомайзера.Теперь, когда все уже устаканилось, попробуем посмотреть спокойно на ситуацию.Российская сторона передала украинской три злосчастных корабля, два полувоенных катера и буксир. Почему полувоенных? Ну, скажем так, никто толком не говорил, в каком состоянии были корабли, но то, что украинцы вышли встречать своих с двумя буксирами и спасателем, уже говорит о многом.Однако почему-то далеко не все на самых разных уровнях восприняли эту новость нормально и адекватно.Звучали заявления и мнения, что украинские корабли – это вещественные доказательства для разбирательства в судах самых различных инстанций, в том числе и международных. Значит – отдавать нельзя, и вообще…Некоторые считали, что Киев должен что-то там официально признать, в чем-то покаяться, в общем, признать вину за инцидент.Глупость, конечно, причем глупость наивная. Конечно, ничего на Украине не признали бы и не признают. Не для того все затевалось.Лучшее доказательство – это откровенно нелогичная нота МИДа Украины с требованием вернуть корабли. За день до назначенного и оговоренного возврата.Что это значит?Только то, что идет политическая игра.В Киеве прекрасно знали, где, когда и как российская сторона отдаст им эти несчастные корыта. Но тем не менее шмякнули на стол эту ноту, дескать, не только верните, но еще сообщите, где все будет, координаты с точностью до миллиметра и время с точностью до секунды.Почти этакий ультиматум. Не хватало только извечного «а не то…»А вот что, если «не то»?Да ничего.Кто-то, если так хочется, может считать, что Россия испугалась этого грознейшего документа, Москва пошла на поводу у Киева и выполнила все требования. Можно даже назвать их «ультимативными», но…Но есть один момент, который напрочь рушит все доводы тех, кто кричит об «испугавшейся» России.Балкер «Механик Погодин» все еще стоит в Херсоне. Сейнер «Норд» по-прежнему находится в Бердянске. Танкер NEYMA, которым блокировали проход под Керченским мостом украинских нарушителей, стоит арестованный в ИзмаилеЭто что, демонстрация силы Украины, или как?Это или как.Если бы мы обменяли эти суда, как военнопленных обмениваем, или Украина вернула бы наши корабли, в качестве жеста доброй воли – тогда да, можно было бы что-то там говорить.Но в нашей ситуации все несколько иначе.Это игра на Европу. Это политическая шахматная партия. Слава богу, люди почти не пострадали от этих игр, но увы, политическая игра – это данность. Это было, есть и будет всегда.Поддержу мнение тех трезвомыслящих, кто считает, что передача плавучего металлолома Украине напрямую связана с предстоящим саммитом «нормандской четверки».Возьмусь утверждать, что в нашем МИДе хорошо просчитали последствия этого хода. Тут стоит напомнить, что международный суд постановил вернуть кораблики Украине, но наши не признали его решение, и дело легло в ящик с апелляциями и прочими долгоиграющими удовольствиями.Вероятно, в Москве подсчитали, что украинские моряки и три ржавых суденышка — слишком мелкие пешки в большой игре. И пожертвовать ими не жалко.Зато перед встречей по украинским вопросам (да, для всего мира это украинские вопросы, увы) из рук Зеленского, который начал играть в игры как его предшественник (демонстрация пули, которая не пойми откуда прилетела и кого-то там убила), на публику и с «доказательствами», выбит весьма такой неплохой козырь.А кораблями очень неплохо можно было бы поразмахивать, это вам не кусок обшивки от автобуса.Что важнее: очередной раз макнуть Украину куда-то или все-таки продолжить хотя бы попытки разрулить вопрос Донбасса?Здесь озвучу свое собственное мнение.Оно заключается в том, что ради того, чтобы обеспечить решение проблемы Донбасса мирным путем, нужно было бы отдать весь ржавый хлам, бывший раньше флотом Украины, да что там говорить, «Запорожье» на веслах можно было бы перегнать в Одессу.Не то что два полубронекатера и буксир.Это называется «нате, подавитесь».Но для всех наблюдателей и участников из Европы это будет выглядеть именно как очередной жест доброй воли со стороны Путина. Да, сомнительно, что это принесет какие-то преференции типа отмены санкций, нет. Не принесет.Здесь прибыль надо будет искать немного в другой стороне. В украинской.Политическая игра, в которой обе стороны очень хотят насоседить друг другу, шла, идет и будет дальше идти. Пока на Украине не сменится откровенно пронацистский режим во власти.Да, Зеленский сменил Порошенко, но кто сказал, что стало лучше? Нет, наоборот, наверх рвутся нацики еще с большим рвением, чем раньше. Просто убрали старых, на их место пришли новые. Помоложе и поагрессивнее.Но у Зеленского явно меньше пространства для игры, это факт. Плюс определенный цейтнот, ведь проблема Донбасса для Украины и для России – простите, но это разные проблемы по уровню важности.Сегодня 95 из 100 россиян в духе Галкина уже морщатся от слов «Украина» и «Донбасс». От «Донбасса», может, и меньше, но тем не менее.А вот на Украине…А на Украине все сильно сложнее. В первую очередь потому, что там Донбасс – это больное место. Да, сегодня как-то забылись Минск-1 и Минск-2, точнее, Иловайск и Дебальцево, которые стали предтечами этих встреч. Тут не случилось такого уж крупного поражения, но и победой пленение трех суденышек назвать сложно.Тем более что на морской бой это безобразие не тянет. Скорее, рыбнадзор отловил трех поддатых браконьеров с сетью.Так что чести в такой «победе» или «перемоге» нет ни для кого. Ладно, для Украины есть. Хотя, как сказать, что-то Зеленский наградами не осыпал горе-вояк.И это несмотря на то, что очередная перемога ох как нужна Зе. Ну просто без нее никак, сами понимаете.Так что Зеленский, получается, хоть и успел бросить с помощью МИДа грозное требование о возвращении кораблей, но явно опоздал. Информация просочилась задолго до действий украинского МИДа, так что эффект, как бы это сказать, не прошел.Зачем? Все просто. Нашим властям тоже нужно кое-что от мирового сообщества. А именно отмена санкций в будущем и запуск «Северного потока-2» в ближайшем будущем.И ради каждой из этих проблем можно было не то что три корыта вернуть, да весь современный флот Украины того не стоит. Хотя – он (флот Украины) и так ничего не стоит. Так что передача некоторого количества металлолома не в распил, а украинской стороне, если сможет оказать хоть какое-то воздействие на ситуацию – надо было отдавать.Ну не хранить же эту рухлядь, в конце концов? И так половина крымских причалов завалена хламом, еще и новое подкидывать…Единственное, что некачественно сделали, – это не обставили весь этот процесс должным образом. Но информационная составляющая у нас как всегда не на высоте, чего, кстати, о Зеленском не скажешь. Он как профи и как президент откровенно слаб, но то, что из всего этого сможет извлечь массу плюсов для себя – 146%.Однако кто, как не Путин, сможет обыграть слабости Зеленского в политико-экономических играх с Европой? Украинского президента не зря уже в открытую стали пугать Путиным, точнее, путинским коварством, поскольку есть опасения, что некоторое потепление в отношениях может боком выйти Украине.Может ли?Вообще, политика господина Порошенко очень так неплохо завела в тупик отношения между странами, и даже малейшая оттепель может расцениваться как удачный расклад.Между тем уже есть что записать в актив. Обмен «35 на 35», который все-таки произошел, – лучшее тому доказательство. Да, роль президентов была минимальной, но… Она была!В итоге Украина получила моряков с катеров «Бердянск» и «Никополь», а также с буксира «Яны Капу». Уже после обмена пленными передача самих задержанных кораблей была вопросом времени, это должно было произойти до саммита в «нормандском формате», запланированного на начало декабря. Произошло.Тут может возникнуть вопрос: а как будет с нашими судами, которые под арестом на Украине?Вообще, конечно, по идее Зеленский должен будет ответить тем же и вернуть «Норд» и «Механика Погодина», хотя бы потому, что эти суда были арестованы еще при правлении Порошенко.Неявно просматривается причина, но усмотреть можно. Сегодня на Украине многие обозреватели считают, что Зеленский очень старается вывести Украину из сложившейся ситуации, когда страна фактически стала заложником игры между США и Россией.Неплохой повод, кстати, для того, чтобы показать, что в Украине тоже не лыком шиты.Есть смысл, поскольку раз Украина – «цеевропа», а в самой Европе понемногу нарастает недовольство политикой США в отношении все тех же санкций (санкции вводят все, но бьют они в основном по европейцам).Так что демонстрация готовности к переговорам и совместной работе Киева в отношении Москвы сможет сыграть и далеко идущую роль в европейской политике.Судите сами, французский лидер Макрон в последнее время не сильно стесняясь в выражениях критикует американскую внешнюю политику, а также высказывается за европейскую армию и реформирование НАТО. А бабушка Меркель бросив все дела, пытается уговорить соседей на «Северный поток 2».Теоретически, конечно, так как и во Франции, и в Германии претензий в заокеанскую сторону хоть отбавляй, то даже частичная разморозка отношений с Москвой может дать весьма впечатляющие результаты.При чем тут Киев? Да все при том же. Труба кому символ вон чего, а кому не хуже мамы. Так что кому нужна украинская труба, наполненная российским газом, кому «СП-2», но суть в одном – работать можно.А перед встречей в «нормандском формате» каждая из сторон должна приехать с каким-то багажом.Макрон и Меркель приедут недовольные, Зеленский на волне успеха от удачно проведенной операции с кораблями, а Путин… А Путин выставит Зеленского на должок.Напомню, Россия не только вернула корыта, но еще, если кто забыл, сделала еще более существенное дело: вернула старый формат работы Керченского пролива и всего Азовского моря.Да, тогда нас обвиняли в искусственной блокаде украинских портов, но это после арестов наших судов было делом вполне закономерным. Да, порты Мариуполя и Бердянска практически встали, потому что кому интересно общение с российскими военными катерами, обыски и досмотры? Ситуация «А если найду?» в этом случае ну никак не внушает оптимизма кроме досматривающих.Так что вот вам еще один пример, и нечего лить слезы по ржавому хламу, который передали обратно.Вообще, после того, как Порошенко перестал быть президентом Украины, новоявленный президент Зеленский заявил о готовности к перезагрузке в отношениях между Украиной и Россией.За словом должно последовать дело.Учитывая всяческую демонстрацию добрых намерений с российской стороны, есть смысл если не поторговаться (как без этого), то хотя бы задуматься.Встреча-то не за горами… Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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