Топинамбур — лучший подножный корм для армии и населения • 294 • Аналитика

Топинамбур общим планом. Оцените, как он растет в наших палестинах





Продолжим вечнозеленую тему голода и войны. Для сельского хозяйства военного времени, которое, несомненно, будет испытывать острый дефицит рабочих рук, техники и горючего, наибольшую важность приобретают культуры, которые хорошо растут, дают большой урожай и не нуждаются в трудоемком уходе.



Одна из таких культур — топинамбур. Также он известен как земляная груша. Удивительное растение, которое в наших широтах дает около 36 тонн зеленой массы и около 43 тонн клубней с гектара (в благоприятных условиях — до 150 тонн зеленой массы и 232 тонн клубней с гектара). Зеленая масса идет на корм животным, а клубни можно употреблять в пищу сырыми, готовить и получать из их целый ряд пищевых продуктов, а также получать сахарный сироп, пригодный как для употребления в пищу, так и для переработки на спирт.



Топинамбур морозостоек, его клубни часто высаживают в октябре как озимую культуру, урожай собирают на следующий год. Агротехника его весьма близка к картофельной, и потому уборка возможна картофелеуборочными комбайнами, например, ККУ-2А с особой насадкой. Если оставлять около трети клубней в земле после уборки урожая, то можно поддерживать его посадки в течение 4-5 лет подряд (при условии внесения удобрений), хотя в ряде случаев культура выращивалась на одном участке по 30-40 лет подряд. В общем, не культура, а мечта военного агронома.



Однако есть у него и серьезный недостаток, в силу которого топинамбур проиграл конкуренцию картофелю. Его клубни нельзя долго хранить. Очищенные клубни хранятся около месяца, а клубни, не очищенные от земли, — 2,5 месяца. Даже небольшие повреждения клубней вызывают быструю порчу. То есть топинамбур нельзя, как картофель, свалить в подвал и понемногу расходовать. Поэтому попытка ввести его в колхозах в 1930-х годах потерпела неудачу. Топинамбур надо перерабатывать сразу после уборки, а переработка эта получается весьма трудоемкой. Да и вообще, без механизации требуется много труда и на уборку, и на переработку.



Но все же культура очень привлекательная для военного времени, тем более что за последние десятилетия был накоплен большой опыт его возделывания и переработки. К его особенностям можно приспособиться.



Культура для прокорма городов

Главное достоинство топинамбура в том, что его можно возделывать на небольших участках земли. Как многолетнее растение, он не требует вспашки. Требуется только рыхление междурядий и окучивание. Под картофель землю нужно вспахивать и тщательно бороновать, иначе трудно получить хороший урожай и крупные клубни. Исключение из работ вспашки и боронования — серьезный плюс для военного хозяйства, поскольку именно на эти сельскохозяйственные работы приходится основной расход горючего.



Маленький участок — это, например, дачный участок или огород. По опыту тех, кто возделывал топинамбур на маленьких участках, где землю можно хорошо удобрить и обработать посевы, урожай получался 1,2-1,5 тонны клубней и 3-4 тонны зелени с сотки. 1200 кг клубней с сотки — это очень немало, это суточный рацион (рекомендуется употреблять около 300 граммов клубней топинамбура в день) для 4000 человек, или для 130 человек в течение месяца.



То есть это продовольственная культура для населенных пунктов, в особенности городов. Небольшие участки городской земли, отведенные под огороды, как это делалось, к примеру, в блокадном Ленинграде в 1942 году, могут сильно облегчить напряженное продовольственное положение. Городская агломерация, в котором это дело поставлено хорошо, может производить много топинамбура. Один гектар даст клубней, достаточных, чтобы обеспечить 4,7 тыс. человек в течение месяца, если исходить из урожайности в 43 тонны с гектара.





Клубни топинамбура

Если долго сидеть в осаде или воевать в изолированном районе с недостаточными продовольственными ресурсами, посадки топинамбура позволят не протянуть ноги с голоду. Клубни можно есть сырыми (до 150 граммов в день), а из листьев заваривается чай. Из стеблей и клубней прессом можно отжать сладкий сок, который можно уварить до сладкого сиропа.



То, что топинамбур, в сущности, озимая культура, позволяет также обойти ограничения по срокам его хранения. Для этого клубни просто оставляют в земле после созревания, и выкапывают по мере необходимости. В теплую и малоснежную зиму это делать наиболее удобно. Есть также способ хранения убранных клубней в подвалах или в ямах, где клубни пересыпают песком.



Мне не попадалось сведений о выращивании топинамбура в теплицах. Однако, судя по всему, в теплице с подсветкой, необогреваемой или обогреваемой зимой до комнатной температуры, топинамбур может расти чуть ли не круглый год и созревать быстрее, чем в открытом грунте. Меня всегда возмущали градирни крупных ГРЭС, в которых ради конденсации отработанного пара выбрасываются в воздух миллионы гигакалорий тепла. Вот это остаточное тепло надо заводить в теплицы и расходовать на выращивание продовольственных культур вроде того же топинамбура.



Проблемы механической резки

И сам топинамбур, и многие его продукты — скоропортящиеся. Однако сушеный топинамбур может храниться долго, до года. Делается он не столь сложным образом. Вымытые клубни режутся ломтиками, которые сушатся 4-5 дней под навесом в тени на открытом воздухе или 2-3 часа в духовке при температуре 60 градусов.





Сушеный топинамбур

Вся проблема в трудоемкости подготовки. Ножом вручную покромсать даже тонну клубней — рука отвалится. Нужна механизация. Промышленные машинки весьма дороги. К примеру, корнеплодорезка для нарезки картофеля соломкой или ломтиками производительностью 500 кг в час стоила в 2017 году 350 тысяч рублей. Мощностью 3 тонны в час — 585 тысяч рублей. Если нужно переработать урожай с нескольких гектаров или десятков гектаров, без них не обойтись. Для меньшего масштаба есть ручные овощерезки, в диапазоне стоимости 1,5-3,5 тысячи рублей, которые гораздо производительнее ножа. Электрические овощерезки не слишком подходят, поскольку они часто имеют ограничение по времени непрерывной работы. Есть еще насадки и ножи для резки овощей к электрическим мясорубкам; думается, что для переработки урожая с небольшого участка и в домашних условиях это наилучший вариант по производительности и трудоемкости процесса.



В принципе, набор современной кухонной техники позволяет решить проблему трудоемкости подготовки топинамбура к сушке (чего не могли сделать колхозники в 1930-х годах, такой техники у них еще не было). После сушки есть запас, который пролежит в прохладном месте около года. Сушеный топинамбур можно грызть сухим, а можно разварить, он схож с сушеным картофелем.



На радость свиньям

Перед уборкой топинамбур надо скашивать на высоту 30-40 см от земли. Эту операцию проводят за две недели до уборки клубней осенью. Или можно скашивать два раза в год, летом и осенью. После первого скашивания растение успевает отрастать.



В промышленных масштабах тут особых проблем нет, для этого есть специальные косилки и кормоуборочные комбайны для высокостебельных культур. Но для небольших участков, в несколько соток или в пару гектаров скашивание топинамбура может превратиться в нечто, сопоставимое с трудом рабов на плантациях сахарного тростника. Здесь тоже нужна механизация. Если есть возможность, можно использовать роторную косилку для мотоблока (такие косилки используют для кукурузы или камыша). Или вот есть прекрасная немецкая идея: ручная косилка для камыша: от 5 до 10 ножей-звеньев, подвижно соединенных болтами и снабженных утяжелителями, на концах две цепи с ручками. Два человека тянут эту косилку попеременно на себя, как двуручную пилу, и скашивают полосу шириной от 2,5 до 5 метров. Приехал злой – уехал добрый: Фидель в гостях у Никиты



Почему уделяется этому такое внимание? Потому что непредусмотрительность может дорого стоить, если посадили топинамбур, а потом выяснили, что не хватает сил его скосить. С решением этого вопроса стебли и листья топинамбура пойдут на радость свиньям в качестве корма. В принципе, весенний сбор озимых клубней и потом скашивание зеленой массы позволит обойтись в откармливании свиней и птицы без использования других видов кормов, например, отрубей или комбикормов. В военное время зерно — это ценность, процент помола увеличивают и потому отрубей, отходов мукомольного производства, также становится меньше.



Любопытная особенность топинамбура состоит в том, что его можно скармливать свиньям без уборки. На скошенное поле просто выпускают свиней, которые сами выкапывают и поедают клубни. Десяток гектаров посевов топинамбура в непосредственной близости от свинарника вполне в состоянии решить кормовые проблемы свиноводческого хозяйства. Да, в военном хозяйстве приходится думать и над такими вопросами, поскольку воевать без свинины, конечно, можно, но вряд ли хорошо.



И вообще, воевать без ракет и самолетов можно, хотя и трудно, а вот без продовольствия нельзя. Поэтому сельское хозяйство должно быть готово к войне в самой лучшей степени, включая и культуры, которые можно выращивать быстро, легко и наименее трудоемко.



Таким образом, топинамбур — это очень хорошая военно-продовольственная культура, дающая одновременно пищевой продукт для людей и корма для животных. Топинамбура можно получить много с очень небольших площадей. Лучшей культуры для подножного корма армии и населения найти трудно. Продолжим вечнозеленую тему голода и войны. Для сельского хозяйства военного времени, которое, несомненно, будет испытывать острый дефицит рабочих рук, техники и горючего, наибольшую важность приобретают культуры, которые хорошо растут, дают большой урожай и не нуждаются в трудоемком уходе.Одна из таких культур — топинамбур. Также он известен как земляная груша. Удивительное растение, которое в наших широтах дает около 36 тонн зеленой массы и около 43 тонн клубней с гектара (в благоприятных условиях — до 150 тонн зеленой массы и 232 тонн клубней с гектара). Зеленая масса идет на корм животным, а клубни можно употреблять в пищу сырыми, готовить и получать из их целый ряд пищевых продуктов, а также получать сахарный сироп, пригодный как для употребления в пищу, так и для переработки на спирт.Топинамбур морозостоек, его клубни часто высаживают в октябре как озимую культуру, урожай собирают на следующий год. Агротехника его весьма близка к картофельной, и потому уборка возможна картофелеуборочными комбайнами, например, ККУ-2А с особой насадкой. Если оставлять около трети клубней в земле после уборки урожая, то можно поддерживать его посадки в течение 4-5 лет подряд (при условии внесения удобрений), хотя в ряде случаев культура выращивалась на одном участке по 30-40 лет подряд. В общем, не культура, а мечта военного агронома.Однако есть у него и серьезный недостаток, в силу которого топинамбур проиграл конкуренцию картофелю. Его клубни нельзя долго хранить. Очищенные клубни хранятся около месяца, а клубни, не очищенные от земли, — 2,5 месяца. Даже небольшие повреждения клубней вызывают быструю порчу. То есть топинамбур нельзя, как картофель, свалить в подвал и понемногу расходовать. Поэтому попытка ввести его в колхозах в 1930-х годах потерпела неудачу. Топинамбур надо перерабатывать сразу после уборки, а переработка эта получается весьма трудоемкой. Да и вообще, без механизации требуется много труда и на уборку, и на переработку.Но все же культура очень привлекательная для военного времени, тем более что за последние десятилетия был накоплен большой опыт его возделывания и переработки. К его особенностям можно приспособиться.Главное достоинство топинамбура в том, что его можно возделывать на небольших участках земли. Как многолетнее растение, он не требует вспашки. Требуется только рыхление междурядий и окучивание. Под картофель землю нужно вспахивать и тщательно бороновать, иначе трудно получить хороший урожай и крупные клубни. Исключение из работ вспашки и боронования — серьезный плюс для военного хозяйства, поскольку именно на эти сельскохозяйственные работы приходится основной расход горючего.Маленький участок — это, например, дачный участок или огород. По опыту тех, кто возделывал топинамбур на маленьких участках, где землю можно хорошо удобрить и обработать посевы, урожай получался 1,2-1,5 тонны клубней и 3-4 тонны зелени с сотки. 1200 кг клубней с сотки — это очень немало, это суточный рацион (рекомендуется употреблять около 300 граммов клубней топинамбура в день) для 4000 человек, или для 130 человек в течение месяца.То есть это продовольственная культура для населенных пунктов, в особенности городов. Небольшие участки городской земли, отведенные под огороды, как это делалось, к примеру, в блокадном Ленинграде в 1942 году, могут сильно облегчить напряженное продовольственное положение. Городская агломерация, в котором это дело поставлено хорошо, может производить много топинамбура. Один гектар даст клубней, достаточных, чтобы обеспечить 4,7 тыс. человек в течение месяца, если исходить из урожайности в 43 тонны с гектара.Если долго сидеть в осаде или воевать в изолированном районе с недостаточными продовольственными ресурсами, посадки топинамбура позволят не протянуть ноги с голоду. Клубни можно есть сырыми (до 150 граммов в день), а из листьев заваривается чай. Из стеблей и клубней прессом можно отжать сладкий сок, который можно уварить до сладкого сиропа.То, что топинамбур, в сущности, озимая культура, позволяет также обойти ограничения по срокам его хранения. Для этого клубни просто оставляют в земле после созревания, и выкапывают по мере необходимости. В теплую и малоснежную зиму это делать наиболее удобно. Есть также способ хранения убранных клубней в подвалах или в ямах, где клубни пересыпают песком.Мне не попадалось сведений о выращивании топинамбура в теплицах. Однако, судя по всему, в теплице с подсветкой, необогреваемой или обогреваемой зимой до комнатной температуры, топинамбур может расти чуть ли не круглый год и созревать быстрее, чем в открытом грунте. Меня всегда возмущали градирни крупных ГРЭС, в которых ради конденсации отработанного пара выбрасываются в воздух миллионы гигакалорий тепла. Вот это остаточное тепло надо заводить в теплицы и расходовать на выращивание продовольственных культур вроде того же топинамбура.И сам топинамбур, и многие его продукты — скоропортящиеся. Однако сушеный топинамбур может храниться долго, до года. Делается он не столь сложным образом. Вымытые клубни режутся ломтиками, которые сушатся 4-5 дней под навесом в тени на открытом воздухе или 2-3 часа в духовке при температуре 60 градусов.Вся проблема в трудоемкости подготовки. Ножом вручную покромсать даже тонну клубней — рука отвалится. Нужна механизация. Промышленные машинки весьма дороги. К примеру, корнеплодорезка для нарезки картофеля соломкой или ломтиками производительностью 500 кг в час стоила в 2017 году 350 тысяч рублей. Мощностью 3 тонны в час — 585 тысяч рублей. Если нужно переработать урожай с нескольких гектаров или десятков гектаров, без них не обойтись. Для меньшего масштаба есть ручные овощерезки, в диапазоне стоимости 1,5-3,5 тысячи рублей, которые гораздо производительнее ножа. Электрические овощерезки не слишком подходят, поскольку они часто имеют ограничение по времени непрерывной работы. Есть еще насадки и ножи для резки овощей к электрическим мясорубкам; думается, что для переработки урожая с небольшого участка и в домашних условиях это наилучший вариант по производительности и трудоемкости процесса.В принципе, набор современной кухонной техники позволяет решить проблему трудоемкости подготовки топинамбура к сушке (чего не могли сделать колхозники в 1930-х годах, такой техники у них еще не было). После сушки есть запас, который пролежит в прохладном месте около года. Сушеный топинамбур можно грызть сухим, а можно разварить, он схож с сушеным картофелем.Перед уборкой топинамбур надо скашивать на высоту 30-40 см от земли. Эту операцию проводят за две недели до уборки клубней осенью. Или можно скашивать два раза в год, летом и осенью. После первого скашивания растение успевает отрастать.В промышленных масштабах тут особых проблем нет, для этого есть специальные косилки и кормоуборочные комбайны для высокостебельных культур. Но для небольших участков, в несколько соток или в пару гектаров скашивание топинамбура может превратиться в нечто, сопоставимое с трудом рабов на плантациях сахарного тростника. Здесь тоже нужна механизация. Если есть возможность, можно использовать роторную косилку для мотоблока (такие косилки используют для кукурузы или камыша). Или вот есть прекрасная немецкая идея: ручная косилка для камыша: от 5 до 10 ножей-звеньев, подвижно соединенных болтами и снабженных утяжелителями, на концах две цепи с ручками. Два человека тянут эту косилку попеременно на себя, как двуручную пилу, и скашивают полосу шириной от 2,5 до 5 метров.Почему уделяется этому такое внимание? Потому что непредусмотрительность может дорого стоить, если посадили топинамбур, а потом выяснили, что не хватает сил его скосить. С решением этого вопроса стебли и листья топинамбура пойдут на радость свиньям в качестве корма. В принципе, весенний сбор озимых клубней и потом скашивание зеленой массы позволит обойтись в откармливании свиней и птицы без использования других видов кормов, например, отрубей или комбикормов. В военное время зерно — это ценность, процент помола увеличивают и потому отрубей, отходов мукомольного производства, также становится меньше.Любопытная особенность топинамбура состоит в том, что его можно скармливать свиньям без уборки. На скошенное поле просто выпускают свиней, которые сами выкапывают и поедают клубни. Десяток гектаров посевов топинамбура в непосредственной близости от свинарника вполне в состоянии решить кормовые проблемы свиноводческого хозяйства. Да, в военном хозяйстве приходится думать и над такими вопросами, поскольку воевать без свинины, конечно, можно, но вряд ли хорошо.И вообще, воевать без ракет и самолетов можно, хотя и трудно, а вот без продовольствия нельзя. Поэтому сельское хозяйство должно быть готово к войне в самой лучшей степени, включая и культуры, которые можно выращивать быстро, легко и наименее трудоемко.Таким образом, топинамбур — это очень хорошая военно-продовольственная культура, дающая одновременно пищевой продукт для людей и корма для животных. Топинамбура можно получить много с очень небольших площадей. Лучшей культуры для подножного корма армии и населения найти трудно. Дмитрий Верхотуров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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