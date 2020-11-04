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Топ "фи" от Мелании: Шведы припомнили выходки жены Трампа

04 ноября 2020, 12:20  •  120 • Политика
В шведском издании Aftonbladet в преддверии интригующих итогов выборов в США напомнили о первой леди Мелании Трамп. В публикации припомнили топ "фи" супруги Трампа, когда она публично позволила показать своё раздражение мужу.
В шведском издании Aftonbladet допускают, что неудачный исход выборов для Дональда Трампа может обернуться и потерей супруги. В публикации припоминают о несвойственном своенравии первой леди США. Журналисты составили своеобразный топ "фи" Мелании, когда она на публике показала своё раздражение в адрес мужа.
"Меланию Трамп никто не может ни к чему принудить - даже президент. Раз за разом она даёт ему отпор, когда он публично пытается взять её за руку", - говорится в материале.
Шведы напомнили, как в мае 2017 года во время визита четы Трамп в Тель-Авив Мелания пресекла попытки Дональда взять её за руку.
И всего через пару месяцев репортёры засняли подобную сцену, но уже на авиабазе Эндрюс.
Трамп решительно взял супругу за руку, когда они спускались по трапу, но уже через несколько ступенек она вырвала руку и развернулась.
Аналогичный казус случился и в феврале 2018 года, когда Трамп попытался взять её за руку, но ухватил лишь рукав пальто Мелании.
Неловкий момент также попал в объективы камер и после первых телевизионных дебатов Трампа и Байдена в конце сентября.
Так, напоминает Aftonbladet, Джил Байден бросилась к мужу и обняла его, а Мелания, которая с улыбкой поспешила к Дональду, вместо объятия лишь погладила мужа по руке.

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