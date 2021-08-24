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Топ-менеджеров Роскосмоса проверяют на лживость: Рогозин раскрыл результаты

24 августа 2021, 23:35  •  45 • Политика
Рогозин заявил, что проверка на полиграфе отсеивает многих кандидатов на должность топ-менеджеров в Роскосмосе.
Желающих стать топ-менеджерами Роскосмоса проверяют на детекторе лжи. Это отсеивает множество кандидатов, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Он уточнил, что в ходе такой проверки запрещено задавать вопросы частного порядка. Также он проинформировал, что практика применения полиграфа была введена на предприятиях, входящих в госкорпорацию, с лета 2020 года.
Отсев значительный,
- признался Рогозин в интервью радио "Эхо Москвы".
Напомним, что Роскосмос за последние годы пережил несколько громких коррупционных скандалов, связанных с хищением средств в ходе строительства инфраструктурных объектов.

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