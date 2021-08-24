Топ-менеджеров Роскосмоса проверяют на лживость: Рогозин раскрыл результаты

Рогозин заявил, что проверка на полиграфе отсеивает многих кандидатов на должность топ-менеджеров в Роскосмосе.

Желающих стать топ-менеджерами Роскосмоса проверяют на детекторе лжи. Это отсеивает множество кандидатов, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он уточнил, что в ходе такой проверки запрещено задавать вопросы частного порядка. Также он проинформировал, что практика применения полиграфа была введена на предприятиях, входящих в госкорпорацию, с лета 2020 года.

Отсев значительный,

- признался Рогозин в интервью радио "Эхо Москвы".

Напомним, что Роскосмос за последние годы пережил несколько громких коррупционных скандалов, связанных с хищением средств в ходе строительства инфраструктурных объектов.