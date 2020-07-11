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Топ-менеджер хвастал перед коллегами формулой "Новичка", но после внезапно исчез
11 июля 2020, 00:00 • 90 • В мире
Бывший топ-менеджер немецкого стартапа Wirecard, который пропал после скандала с мошенничеством, хвастал перед трейдерами секретными данными о "Новичке".
Секретные документы о "Новичке" могли попасть к топ-менеджеру немецкого стартапа Wirecard. Как отмечает Financial Times, бывший топ-менеджер немецкой компании Ян Марсалек хвастал перед коллегами связями со спецслужбами и секретными документами о нервно-паралитическом веществе.
Впрочем, сам Марсалек внезапно исчез после того, как вляпался в скандал с мошенничеством. Занимавший пост операционного директора Wirecard был уволен, а после исчез из публичного поля. Правда, напоминает "Коммерсант", топ-менеджер мог затаиться на Филиппинах.
Financial Times через трейдеров попыталась выяснить, какими сведениями о "Новичке" так хвастал Марсалек. По утверждениям издания, речь идёт о документах, где указано описание формулы вещества, которым отравили Скрипалей.
Также приводятся детали расследования от Организации по запрещению химического оружия по солсберийскому кейсу.
Говорится, что в этих секретных документах также были три бумаги с пометкой "ОЗХО с высокой степенью защиты", где рассказывается, как образцы "Новичка" были взяты у жертв отравления и отправлены в секретные лаборатории организации для испытаний.
Также в них был подробный отчёт о российской версии событий, согласно которой вещество было разработано в британском исследовательском центре Портон-Даун.
Напомним, что Москва неоднократно опровергала обвинения Лондона по поводу отравления Скрипалей в Солсбери.
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