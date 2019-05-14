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Топ-менеджер американского холдинга проговорился об организаторах "майдана" в Екатеринбурге

14 мая 2019, 14:54  •  58 • Политика
Топ-менеджер американского холдинга Hearst Shkulev Ринат Низамов, обещавший, что "Екатеринбург станет горячей протестной точкой на карте России", проговорился об организаторах "майдана" в Екатеринбурге, считает уральский блогер Сергей Колясников. Он опубликовал доказательства в пользу своей версии происходящего.
Предположения экспертов по поводу участия зарубежных сил в конфликте вокруг строительства храма св. Екатерины в Екатеринбурге, похоже, получили своё подтверждение. Уральский блогер Сергей Колясников обратил внимание на то, как проговорился в прямом эфире топ-менеджер американского медиахолдинга, говоря об организации беспорядков на месте строительства.
Речь идёт о директоре сети городских порталов Hearst Shkulev Ринате Низамове, которого прямо называют "правой и левой рукой США на Урале".
В ночь на 14 мая, когда активисты устроили "битву за сквер" и разгромили ограждение на месте будущего строительства, Низамов находился в гуще событий и общался со своей фейсбучной аудиторией, не стесняясь в оскорбительных эпитетах в адрес охранников объекта. Он также принял участие в эфире "Дождя", посвящённом беспорядкам.
"Забор не капитальный, он лёгкий. Собственно говоря, быстро кинули клич, и уже в семь часов вечера здесь были сотни, а затем тысячи человек", - рассказал медиаменеджер "Дождю".
"Получается, Hearst Shkulev признал организацию беспорядков?" - задаётся вопросом Сергей Колясников.
На своей странице в Фейсбуке автор патриотического блога zergulio представил скриншоты, доказывающие деятельное участие американского холдинга в ситуации. Сначала, отмечает Колясников, активистка "случайно" не заметила забор в присутствии случайных профессиональных фотографов. Затем ситуация "накачивалась" среди СМИ. Так, входящий в холдинг сайт E1 посвятил так называемой "защите сквера" восемь публикаций и даже создал специальный раздел - "Битва за сквер".
Фото: Скриншот главной страницы сайта E1 из публикации Сергея Колясникова в Facebook
"Разумеется, активно рулил на месте и сам директор сети Херст Шкулев Медиа (США) Ринат Низамов, обещание, которое он дал 18 марта, он сдержал", - пишет Колясников.
Речь идёт о публикации, в которой Низамов прогнозировал, что "Екатеринбург станет горячей протестной точкой на карте России, потушить которую местными силами будет непросто". "Это идейная война, которая вот-вот перерастёт в вооруженный конфликт. Как только на Драму выйдет тяжелая техника, фейсбучные активисты вынырнут из интернета под ковши экскаваторов, казаки получат команду защищать будущий храм нагайками, а православные олигархи отправят на помощь казакам ручных головорезов-боксеров. Всё это выглядит страшно, кроваво и средневеково. Но от этого кошмара - что удивительно - все мы должны только выиграть", - обещал он.
Фото: Скриншот страницы Рината Низамова в Facebook
Всё просто: конфликт раскачивается по канонам soft power, и сама причина конфликта не важна, полагает Сергей Колясников, сравнивая ситуацию в Екатеринбурге с киевскими протестами 2013 года.
Ранее в разговоре с Царьградом ту же точку зрения высказывал депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавляющий комитет по делам религиозных организаций. "В узловых центрах России обкатывается технология "цветной революции", и предлоги могут быть самые разные - катастрофа "Суперджета", строительство храма, любые аварии или социальные проблемы. Это известная двухходовка, "улыбчивая революция", - настаивает он.
"Сначала мы дискредитируем авиацию, потом государство. Сейчас мы дискредитируем Церковь, следующим призывы к свержению государства", - объяснил Гаврилов логику закулисных организаторов протестов.
Добавим, после "битвы за сквер" губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев предложил противникам и сторонникам строительства выйти на прямой разговор, прислав к нему по пять человек для переговоров. При этом наблюдатели, в частности журналист Дмитрий Соколов-Митрич, уверены, что попытки договориться с противниками храма обречены на провал.
"Даже если местные власти проявят чудеса гуманизма и захотят договариваться с общественностью в третий раз, сделать это будет весьма непросто. Сквер защищает типичное фейсбучное ополчение, у которого единого лидера попросту нет. Любая попытка назначить его искусственно приведет к "майданному варианту": договоренности соблюдаться не будут, часть протестующих не признает никаких соглашений и продолжит сабантуй", - сформулировал журналист главную причину бессмысленности переговоров и напомнил, что место строительства храма по настоянию "громкого меньшинства" менялось уже дважды. К сегодняшнему дню очевидно, что их целью является не защита фонтана, пруда или сквера, а сам конфликт вокруг строительства.

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