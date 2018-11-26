Топ-8 цитат Порошенко: «Агрессия России», Керченский пролив и военное положение

В период с 25 по 26 ноября президент Украины Петр Порошенко сделал целый ряд жестких заявлений, посвященных инциденту в Керченском проливе, введению военного положения и «агрессии России», из которых можно сформировать топ-8 цитат.

За прошедший день президент Украины Петр Порошенко отметился целым рядом резких высказываний в адрес России и обещаний простым украинцам. Из подобных комментариев можно сделать самый настоящий топ-8 цитат главы государства в Twitter.

1. «Применение оружия со стороны РФ, атака украинских кораблей не была спровоцирована. Со стороны Украины это была обычная операция по перемещению украинских кораблей в пункт дислокации в Мариуполе и Бердянске. Украина очень строго относится к выполнению взятых на себя обязательств».

Политик, мягко говоря, лукавит. Дело в том, что украинская сторона не согласовала проход с российскими пограничниками, что вынудило последних инициировать перхват потенциально опасных кораблей. В результате два катера и буксир ВМС Украины были задержаны, а 24 моряка - доставлены в Керчь.

2. «Введение военного положения никоим образом не будет сопряжено с действиями за пределами суверенной территории Украины. Военное положение не подразумевает объявление войны. Оно вводится исключительно для обороны Украины».

Это высказывание выглядит особенно забавно, ибо позднее он написал абсолютно противоположное.

3. «Россия уже пятый год ведет гибридную войну против Украины. Но нападением на украинские военные катера она перешла к новому этапу агрессии. Никто теперь не скажет: «Их там нет». Никто не маскируется под зеленых человечков или ополченцев».

На протяжении последних пяти лет в Киеве никак не могут определиться, находится Украина в состоянии войны с РФ или нет. Дело в том, что украинская политическая элита боится потерять доступ к российскому газу, без которого ГТС страны умрет окончательно.

Не стоит забывать о товарообороте и личной заинтересованности ряда политиков в ведении бизнеса в РФ. Достаточно сказать, что липецкая фабрика компании Roshen, которая контролируется Порошенко, была закрыта только в 2017 году.

4. «Введение военного положения не предусматривает мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан или внедрением цензуры. Надеюсь, что и политики, и СМИ будут действовать ответственно и не атаковать Украину тезисами, позаимствованными у российских пропагандистов».

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной рады уже призвал привлечь к уголовной ответственности за «госизмену» людей, критикующих действия властей Украины. Подобные формулировки открывают возможности для масштабных манипуляций и провокаций в отношении «неудобных» Банковой улице СМИ и активистов.

5. «СНБО рекомендовал ввести военное положение на 60 дней. Мое решение - 30. Чтобы военное положение никоим образом не накладывалось на начало избирательной кампании. Чтобы ни у кого, кто о своем политическом интересе печется больше, чем украинском, не осталось оснований для грязных спекуляций».

Решение о введении военного положения также открывает возможности для переноса президентских выборов на Украине. Ни для кого не секрет, что Петр Порошенко считается основным аутсайдером грядущей предвыборной гонки. И инцидент в Керченском проливе может стать для него палочкой-выручалочкой.

Что касается ограничения срока действия спецрежима, то ничто не мешает продлить его в дальнейшем. К тому же у нас перед глазами есть пример Турции.

6. «Атака на украинские катера - спланированный русскими элемент эскалации ситуации в акватории Азовского моря, которая длится уже несколько месяцев. И я уверен, что это еще далеко не кульминация. Разведывательные данные говорят о серьезной угрозе операции против Украины на суше».

Эскалация конфликта в Азовском море связана с действиями украинских пограничников, которые в марте 2018 года задержали шедшее под флагом РФ судно «Норд». В ответ на это сотрудники ФСБ начали проверять иностранные корабли, что ударило по экономике Украины.

7. «Обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которых в нарушение международного права грубо задержали и судьба которых неизвестна. Украина требует срочно их передать украинской стороне с кораблем».

Практика показывает, что украинские власти не особо заинтересованы в своих людях и даже кораблях. Однако это хороший повод для Киева обвинить Россию во всех грехах.

Когда же Москва выражает готовность пойти навстречу, украинские политики начинают уходить в несознанку. Примеров тому - великое множество. Например, Украина отказалась забирать из Крыма остатки своего ржавеющего флота. Также можно вспомнить и попытки украинских омбудсменов сорвать двусторонние визиты к российским и украинским заключенным.

8. «Мы обращаемся к странам-партнерам в рамках Будапештского меморандума, к странам ЕС, к участникам формата «Нормандия» с целью координации эффективных мер по защите Украины. Мы обращаемся ко всей проукраинской коалиции: мы должны быть едины!»

За последние несколько лет у Украины выработался алгоритм действий: как только на Западе начинают уставать от украинской повестки, Киев тут же находит себе новую проблему. Порошенко попросту не демонстрирует готовность украинских властей соблюдать минские договоренности. Из-за этого Донбасс постепенно мутирует во второе Приднестровье.